أخبــــار اتحاد بن قردان.. الثلوج تؤخر رحلة الوفد الثاني الى الكونغو

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بعد وصول البعثة الاولى لاتحاد بن قردان الى العاصمة الكونغولية عقب رحلة شاقة انطلقت من مطار تونس قرطاج في اتجاه العاصمة الفرنسية باريس اين قضت عشرة ساعات شدت اثرها الرحال إلى الكونغو ووجدت أعضاء من الجامعة الكونغولية وممثل الكاف في انتظارها واجهت الدفعة الثانية التي غادرت مطار تونس قرطاج مساء الأحد بعض الصعوبات في مطار شارل ديغول بباريس باعتبار التأخير الكبير لاقلاع الطائرة بسبب كثافة الثلوج قبل أن تنطلق الرحلة ليكون الوصول في موعد متأخر وهو ما جعل الاطار الفني يلغي الحصة التدريبية الخفيفة لإزالة الارهاق.
عموما ورغم الساعات الطويلة التي قضاها زملاء شهاب الزغلامي في هذه السفرة فان عزيمة الفريق كبيرة على تمثيل تونس أحسن تمثيل في أول مشاركة خارجية للاتحاد.
اليوم الحصة التدريبية
قبل 24 ساعة من موعد مباراة الذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس الاتحاد الافريقي ضد كارا الكونغولي سيجري ابناء سمير السليمي اليوم حصة تدريبية على أرضية ملعب المباراة وهو ذو ارضية اصطناعية وستكون هذه الحصة حاسمة في تحديد ملامح التشكيلة الأساسية التي سيتم الاعتماد عليها.
أولوية للبطولة
قبل شد الرحال إلى الكونغو سألت «الشروق» المدرب سمير السليمي حول استعدادات فريقه للمغامرة الأفريقية فأكد أن تمثيل تونس يبقى شرفا لكل فريق والاتحاد بدوره سيسعى الى تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب بين قردان يوم 17 مارس الجاري وأضاف السليمي أن أولوية فريقه تبقى البطولة الوطنية وانقاذ الاتحاد من النزول والتفكير منصب بالاساس على اللقاء المهم ضد الملعب القابسي الاحد القادم.
بعد وصول البعثة الاولى لاتحاد بن قردان الى العاصمة الكونغولية عقب رحلة شاقة انطلقت من مطار تونس قرطاج في اتجاه العاصمة الفرنسية باريس اين قضت عشرة ساعات شدت اثرها الرحال إلى الكونغو ووجدت أعضاء من الجامعة الكونغولية وممثل الكاف في انتظارها واجهت الدفعة الثانية التي غادرت مطار تونس قرطاج مساء الأحد بعض الصعوبات في مطار شارل ديغول بباريس باعتبار التأخير الكبير لاقلاع الطائرة بسبب كثافة الثلوج قبل أن تنطلق الرحلة ليكون الوصول في موعد متأخر وهو ما جعل الاطار الفني يلغي الحصة التدريبية الخفيفة لإزالة الارهاق.
عموما ورغم الساعات الطويلة التي قضاها زملاء شهاب الزغلامي في هذه السفرة فان عزيمة الفريق كبيرة على تمثيل تونس أحسن تمثيل في أول مشاركة خارجية للاتحاد.
اليوم الحصة التدريبية
قبل 24 ساعة من موعد مباراة الذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس الاتحاد الافريقي ضد كارا الكونغولي سيجري ابناء سمير السليمي اليوم حصة تدريبية على أرضية ملعب المباراة وهو ذو ارضية اصطناعية وستكون هذه الحصة حاسمة في تحديد ملامح التشكيلة الأساسية التي سيتم الاعتماد عليها.
أولوية للبطولة
قبل شد الرحال إلى الكونغو سألت «الشروق» المدرب سمير السليمي حول استعدادات فريقه للمغامرة الأفريقية فأكد أن تمثيل تونس يبقى شرفا لكل فريق والاتحاد بدوره سيسعى الى تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب بين قردان يوم 17 مارس الجاري وأضاف السليمي أن أولوية فريقه تبقى البطولة الوطنية وانقاذ الاتحاد من النزول والتفكير منصب بالاساس على اللقاء المهم ضد الملعب القابسي الاحد القادم.
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018