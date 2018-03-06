أخبــــار اتحاد بن قردان.. الثلوج تؤخر رحلة الوفد الثاني الى الكونغو

بعد وصول البعثة الاولى لاتحاد بن قردان الى العاصمة الكونغولية عقب رحلة شاقة انطلقت من مطار تونس قرطاج في اتجاه العاصمة الفرنسية باريس اين قضت عشرة ساعات شدت اثرها الرحال إلى الكونغو ووجدت أعضاء من الجامعة الكونغولية وممثل الكاف في انتظارها واجهت الدفعة الثانية التي غادرت مطار تونس قرطاج مساء الأحد بعض الصعوبات في مطار شارل ديغول بباريس باعتبار التأخير الكبير لاقلاع الطائرة بسبب كثافة الثلوج قبل أن تنطلق الرحلة ليكون الوصول في موعد متأخر وهو ما جعل الاطار الفني يلغي الحصة التدريبية الخفيفة لإزالة الارهاق.

عموما ورغم الساعات الطويلة التي قضاها زملاء شهاب الزغلامي في هذه السفرة فان عزيمة الفريق كبيرة على تمثيل تونس أحسن تمثيل في أول مشاركة خارجية للاتحاد.

اليوم الحصة التدريبية

قبل 24 ساعة من موعد مباراة الذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس الاتحاد الافريقي ضد كارا الكونغولي سيجري ابناء سمير السليمي اليوم حصة تدريبية على أرضية ملعب المباراة وهو ذو ارضية اصطناعية وستكون هذه الحصة حاسمة في تحديد ملامح التشكيلة الأساسية التي سيتم الاعتماد عليها.

أولوية للبطولة

قبل شد الرحال إلى الكونغو سألت «الشروق» المدرب سمير السليمي حول استعدادات فريقه للمغامرة الأفريقية فأكد أن تمثيل تونس يبقى شرفا لكل فريق والاتحاد بدوره سيسعى الى تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب بين قردان يوم 17 مارس الجاري وأضاف السليمي أن أولوية فريقه تبقى البطولة الوطنية وانقاذ الاتحاد من النزول والتفكير منصب بالاساس على اللقاء المهم ضد الملعب القابسي الاحد القادم.





الطاهر الحمروني