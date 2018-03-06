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يوم الثلاثاء 06 مارس 2018
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أخبــــار اتحاد بن قردان.. الثلوج تؤخر رحلة الوفد الثاني الى الكونغو
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كرة القدم
أخبــــار اتحاد بن قردان.. الثلوج تؤخر رحلة الوفد الثاني الى الكونغو
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

بعد وصول البعثة الاولى لاتحاد بن قردان الى العاصمة الكونغولية عقب رحلة شاقة انطلقت من مطار تونس قرطاج في اتجاه العاصمة الفرنسية باريس اين قضت عشرة ساعات شدت اثرها الرحال إلى الكونغو ووجدت أعضاء من الجامعة الكونغولية وممثل الكاف في انتظارها واجهت الدفعة الثانية التي غادرت مطار تونس قرطاج مساء الأحد بعض الصعوبات في مطار شارل ديغول بباريس باعتبار التأخير الكبير لاقلاع الطائرة بسبب كثافة الثلوج قبل أن تنطلق الرحلة ليكون الوصول في موعد متأخر وهو ما جعل الاطار الفني يلغي الحصة التدريبية الخفيفة لإزالة الارهاق.
عموما ورغم الساعات الطويلة التي قضاها زملاء شهاب الزغلامي في هذه السفرة فان عزيمة الفريق كبيرة على تمثيل تونس أحسن تمثيل في أول مشاركة خارجية للاتحاد.
اليوم الحصة التدريبية
قبل 24 ساعة من موعد مباراة الذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس الاتحاد الافريقي ضد كارا الكونغولي سيجري ابناء سمير السليمي اليوم حصة تدريبية على أرضية ملعب المباراة وهو ذو ارضية اصطناعية وستكون هذه الحصة حاسمة في تحديد ملامح التشكيلة الأساسية التي سيتم الاعتماد عليها.
أولوية للبطولة
قبل شد الرحال إلى الكونغو سألت «الشروق» المدرب سمير السليمي حول استعدادات فريقه للمغامرة الأفريقية فأكد أن تمثيل تونس يبقى شرفا لكل فريق والاتحاد بدوره سيسعى الى تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب بين قردان يوم 17 مارس الجاري وأضاف السليمي أن أولوية فريقه تبقى البطولة الوطنية وانقاذ الاتحاد من النزول والتفكير منصب بالاساس على اللقاء المهم ضد الملعب القابسي الاحد القادم.

الطاهر الحمروني
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كرة القدم
أخبــــار اتحاد بن قردان.. الثلوج تؤخر رحلة الوفد الثاني الى الكونغو
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

بعد وصول البعثة الاولى لاتحاد بن قردان الى العاصمة الكونغولية عقب رحلة شاقة انطلقت من مطار تونس قرطاج في اتجاه العاصمة الفرنسية باريس اين قضت عشرة ساعات شدت اثرها الرحال إلى الكونغو ووجدت أعضاء من الجامعة الكونغولية وممثل الكاف في انتظارها واجهت الدفعة الثانية التي غادرت مطار تونس قرطاج مساء الأحد بعض الصعوبات في مطار شارل ديغول بباريس باعتبار التأخير الكبير لاقلاع الطائرة بسبب كثافة الثلوج قبل أن تنطلق الرحلة ليكون الوصول في موعد متأخر وهو ما جعل الاطار الفني يلغي الحصة التدريبية الخفيفة لإزالة الارهاق.
عموما ورغم الساعات الطويلة التي قضاها زملاء شهاب الزغلامي في هذه السفرة فان عزيمة الفريق كبيرة على تمثيل تونس أحسن تمثيل في أول مشاركة خارجية للاتحاد.
اليوم الحصة التدريبية
قبل 24 ساعة من موعد مباراة الذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس الاتحاد الافريقي ضد كارا الكونغولي سيجري ابناء سمير السليمي اليوم حصة تدريبية على أرضية ملعب المباراة وهو ذو ارضية اصطناعية وستكون هذه الحصة حاسمة في تحديد ملامح التشكيلة الأساسية التي سيتم الاعتماد عليها.
أولوية للبطولة
قبل شد الرحال إلى الكونغو سألت «الشروق» المدرب سمير السليمي حول استعدادات فريقه للمغامرة الأفريقية فأكد أن تمثيل تونس يبقى شرفا لكل فريق والاتحاد بدوره سيسعى الى تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب بين قردان يوم 17 مارس الجاري وأضاف السليمي أن أولوية فريقه تبقى البطولة الوطنية وانقاذ الاتحاد من النزول والتفكير منصب بالاساس على اللقاء المهم ضد الملعب القابسي الاحد القادم.

الطاهر الحمروني
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عبد الحميد الرياحي
انتهى وقت الجلوس على الربوة
تعيش البلاد منذ فترة وسط مشهد سريالي، مشهد يتسم بفوضى السياسة والأحزاب التي تعد على الورق بالعشرات ان لم نقل بالمئات لكنها في أغلبيتها الساحقة لا تمثل شيئا على أرض الواقع. وحتى...
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