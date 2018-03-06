منحته الـ«فيفا» مهلة بثلاثة أيام .. مستقبل قابس مهدّد بخضم 6 نقاط والجامعةتتدخل

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يبدو أن عصا الاتحاد الدولي لكرة القدم مازالت تطارد انديتنا بسبب مشاكلها المتعلقة بعدم خلاص لاعبيها، فبعد الاولمبي الباجي والنادي البنزرتي، وجهت الـ»فيفا» صباح امس مراسلة الى مستقبل قابس عن طريق جامعة كرة القدم تهدد فيها بخصم 6 نقاط من رصيد الفريق اذا لم يسدد ديون لاعبها السابق الايفواري محمد لامين دياكيتي والبالغة 45 الف دينار وذلك في ظرف 3 ايام من تاريخ يوم امس. وكانت لجنة فض النزاعات بالفيفا قد اعلمت سابقا هيئة «الجليزة» بضرورة دفع المبلغ قبل يوم 26 جانفي الماضي، لتفادي إحالة القضية إلى لجنة التأديب المختصة في تسليط اقسى العقوبات على الاندية المخالفة لقوانين عقود اللاعبين. يذكر ان اللاعب الايفواري دياكيتي تم انتدابه في فترة الرئيس السابق «الطاهر صولة» ولم يشارك في أية مباراة مع الفريق لكن لم يقع فسخ عقده. ويأتي تهديد الـ»فيفا» ليعقد وضعية النادي الذي يمر بأزمة مالية صعبة وديون متخلدة جراء الخطايا واخرها الغرامات المالية التي طالت لاعبيه اثر احداث دربي قابس في وقت حرم فيه الفريق من مداخيل جماهيره بعد عقوبة «الويكلو». واذ من المنتظر ان يعقد رئيس النادي ندوة صحفية قريبا لتسليط الاضواء على هذه الوضعية.
الجامعة تتدخل
أكد غسان المرزوقي رئيس مستقبل قابس أن هذا المشكل يأتي في وقت ينتظر خلاله الفريق منح فيفري ومارس من المجمع الذي يعاني بدوره صعوبات مضيفا أن الديون التي تركتها الهيئات السابقة على كاهل الهيئة الحالية قد تراكمت منها 470 الف دينار للجامعة واكثر من 240 الف دينار لبعض البنوك واكثر من 130 الف دينار لصندوق الضمان الاجتماعي اضافة الى كراءات شقق غير خالصة دون نسيان خطايا الدربي والويكلو وهي وضعية جعل مستقبل قابس في حالة عجز عن خلاص الخطية لذلك تم الاستنجاد بالجامعة التي تفهمت الأمر وسيكون لقاء الغد مع رئيسها فرصة لإيجاد مخرج لهذه الأزمة.
يبدو أن عصا الاتحاد الدولي لكرة القدم مازالت تطارد انديتنا بسبب مشاكلها المتعلقة بعدم خلاص لاعبيها، فبعد الاولمبي الباجي والنادي البنزرتي، وجهت الـ»فيفا» صباح امس مراسلة الى مستقبل قابس عن طريق جامعة كرة القدم تهدد فيها بخصم 6 نقاط من رصيد الفريق اذا لم يسدد ديون لاعبها السابق الايفواري محمد لامين دياكيتي والبالغة 45 الف دينار وذلك في ظرف 3 ايام من تاريخ يوم امس. وكانت لجنة فض النزاعات بالفيفا قد اعلمت سابقا هيئة «الجليزة» بضرورة دفع المبلغ قبل يوم 26 جانفي الماضي، لتفادي إحالة القضية إلى لجنة التأديب المختصة في تسليط اقسى العقوبات على الاندية المخالفة لقوانين عقود اللاعبين. يذكر ان اللاعب الايفواري دياكيتي تم انتدابه في فترة الرئيس السابق «الطاهر صولة» ولم يشارك في أية مباراة مع الفريق لكن لم يقع فسخ عقده. ويأتي تهديد الـ»فيفا» ليعقد وضعية النادي الذي يمر بأزمة مالية صعبة وديون متخلدة جراء الخطايا واخرها الغرامات المالية التي طالت لاعبيه اثر احداث دربي قابس في وقت حرم فيه الفريق من مداخيل جماهيره بعد عقوبة «الويكلو». واذ من المنتظر ان يعقد رئيس النادي ندوة صحفية قريبا لتسليط الاضواء على هذه الوضعية.
الجامعة تتدخل
أكد غسان المرزوقي رئيس مستقبل قابس أن هذا المشكل يأتي في وقت ينتظر خلاله الفريق منح فيفري ومارس من المجمع الذي يعاني بدوره صعوبات مضيفا أن الديون التي تركتها الهيئات السابقة على كاهل الهيئة الحالية قد تراكمت منها 470 الف دينار للجامعة واكثر من 240 الف دينار لبعض البنوك واكثر من 130 الف دينار لصندوق الضمان الاجتماعي اضافة الى كراءات شقق غير خالصة دون نسيان خطايا الدربي والويكلو وهي وضعية جعل مستقبل قابس في حالة عجز عن خلاص الخطية لذلك تم الاستنجاد بالجامعة التي تفهمت الأمر وسيكون لقاء الغد مع رئيسها فرصة لإيجاد مخرج لهذه الأزمة.
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018