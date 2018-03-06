منحته الـ«فيفا» مهلة بثلاثة أيام .. مستقبل قابس مهدّد بخضم 6 نقاط والجامعةتتدخل

يبدو أن عصا الاتحاد الدولي لكرة القدم مازالت تطارد انديتنا بسبب مشاكلها المتعلقة بعدم خلاص لاعبيها، فبعد الاولمبي الباجي والنادي البنزرتي، وجهت الـ»فيفا» صباح امس مراسلة الى مستقبل قابس عن طريق جامعة كرة القدم تهدد فيها بخصم 6 نقاط من رصيد الفريق اذا لم يسدد ديون لاعبها السابق الايفواري محمد لامين دياكيتي والبالغة 45 الف دينار وذلك في ظرف 3 ايام من تاريخ يوم امس. وكانت لجنة فض النزاعات بالفيفا قد اعلمت سابقا هيئة «الجليزة» بضرورة دفع المبلغ قبل يوم 26 جانفي الماضي، لتفادي إحالة القضية إلى لجنة التأديب المختصة في تسليط اقسى العقوبات على الاندية المخالفة لقوانين عقود اللاعبين. يذكر ان اللاعب الايفواري دياكيتي تم انتدابه في فترة الرئيس السابق «الطاهر صولة» ولم يشارك في أية مباراة مع الفريق لكن لم يقع فسخ عقده. ويأتي تهديد الـ»فيفا» ليعقد وضعية النادي الذي يمر بأزمة مالية صعبة وديون متخلدة جراء الخطايا واخرها الغرامات المالية التي طالت لاعبيه اثر احداث دربي قابس في وقت حرم فيه الفريق من مداخيل جماهيره بعد عقوبة «الويكلو». واذ من المنتظر ان يعقد رئيس النادي ندوة صحفية قريبا لتسليط الاضواء على هذه الوضعية.

الجامعة تتدخل

أكد غسان المرزوقي رئيس مستقبل قابس أن هذا المشكل يأتي في وقت ينتظر خلاله الفريق منح فيفري ومارس من المجمع الذي يعاني بدوره صعوبات مضيفا أن الديون التي تركتها الهيئات السابقة على كاهل الهيئة الحالية قد تراكمت منها 470 الف دينار للجامعة واكثر من 240 الف دينار لبعض البنوك واكثر من 130 الف دينار لصندوق الضمان الاجتماعي اضافة الى كراءات شقق غير خالصة دون نسيان خطايا الدربي والويكلو وهي وضعية جعل مستقبل قابس في حالة عجز عن خلاص الخطية لذلك تم الاستنجاد بالجامعة التي تفهمت الأمر وسيكون لقاء الغد مع رئيسها فرصة لإيجاد مخرج لهذه الأزمة.

رشيد الزيتوني