أخبار النجم الساحلي .. مضوي يحذّر من استسهال المنافس

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سوف يكون النجم مطالبا بالانتصار في المقام الأول مع المحافظة على نظافة الشباك حتى يسهل على نفسه المرور الى دور المجموعات والمهمة ليست سهلة لكنها ممكنة لو يقدم كل لاعب ما هو مطلوب منه من كل النواحي مثل البذل والعطاء والتركيز والهدوء وهو ما يطالب به خير الدين مضوي. وفي ظلّ منافسة فريق جاء للدفاع على حظوظه ومجهول الهوية سوف يتّسم أداء النجم بالحذر واليقظة واللعب دون تسرّع والتعامل مع كل دقائق اللقاء بهدوء وفاعلية وتركيز يمكن لممثل كرة القدم التونسية أن يحقق هدفه.
بلاتو يونايتد منافس محترم
فريق بلاتو يونايتد النيجيري غير متعود على اللعب في الكؤوس الافريقية ومباراته اليوم ضد النجم الساحلي هي الثالثة في تاريخه على المستوى القاري. فبعد أن لعب ضد فريق دوالا الكامروني وفاز عليه ذهابا وإيابا ها أنه ينزل ضيفا على ممثل كرة القدم التونسية. التقارير التي رفعها المدرب المساعد عماد بن يونس تؤكد أن الفريق النيجيري منافس محترم يعتمد على القوة البدنية والمهارات الفردية وما على فريق جورة الساحل إلا أخذ اللقاء مأخذ الجد حتى لا تتمّ مفاجأته من خلال الهجومات المعاكسة التي يتقنها بلاتو يونايتد.
كينغ أوسانغا ضد النجم
مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمساء اليوم ستشهد ظهور اللاعب النيجيري السابق للنجم الساحلي كينغ أوسانغا بألوان بلاتو يونيتد بعد تجربته الاحترافية الفاشلة في تونس منذ بضعة مواسم خلت.
عدم التفكير في «كلاسيكو» الأحد
من المؤكد أن لقاء «الكلاسيكو» ضد النادي الافريقي ليوم الأحد القادم يمثل الحدث الأبرز بالنسبة الى النجم الساحلي في نهاية هذا الأسبوع... ونظرا الى أهميته القصوى فهو يسيطر على أذهان اللاعبين. ومن هذا المنطلق فإن الاطار الفني لممثل كرة القدم التونسية طلب من زملاء حمزة لحمر بأن ينصبّ تفكيرهم على مباراة اليوم بما أنها ستكون حاسمة لبلوغ دور المجموعات ولا مجال فيها للاستهانة بالمنافس أو استسهاله.
تحكيم جزائري
كما هو معلوم عيّن الاتحاد الافريقي لكرة القدم طاقم تحكيم من الجزائر يتركب من مصطفى غربال (حكم ساحة) ومقران القوراري (حكم مساعد أول) وابراهيم الحملاوي سيدي علي (حكم مساعد ثان) مع العلم أن اللقاء سينطلق على الساعة السادسة مساء.
التشكيلة شبه معلومة
في ضوء ما تقدم من معطيات ومدى حاجة النجم الى تحقيق نتيجة تمهّد له الطريق المؤدية الى دور مجموعات رابطة الأبطال من المنتظر أن يجدّد المدرب خير الدين مضوي ثقته في العناصر التي لعبت الخميس الماضي ضد النادي الصفاقسي وتبعا لذلك فإن التشكيلة التي ستواجه بلاتو يونايتد يمكن أن تتركب من الأسماء التالية: أشرف كرير ـ عليّة البريقي ـ غازي عبد الرزاق ـ عمّار الجمل ـ رامي البدوي ـ محمد المثناني ـ حمزة لحمر ـ إيهاب المساكني ـ الخليل بانغورا ـ أمين الشرميطي وعمرو مرعي.
عناية كبيرة بالضيوف
تعوّدت إدارة النجم الساحلي أن تُكرم وفادة الفرق الضيفة... مسؤولو فريق جوهرة الساحل كانوا أوفياء لهذه العادة الحميدة بأن وفروا لبعثة بلاتو يونايتد الاقامة المريحة وميادين التدريب أملا في أن تكون المعاملة بالمثل في لقاء الإياب يوم 16 مارس الجاري.
سوف يكون النجم مطالبا بالانتصار في المقام الأول مع المحافظة على نظافة الشباك حتى يسهل على نفسه المرور الى دور المجموعات والمهمة ليست سهلة لكنها ممكنة لو يقدم كل لاعب ما هو مطلوب منه من كل النواحي مثل البذل والعطاء والتركيز والهدوء وهو ما يطالب به خير الدين مضوي. وفي ظلّ منافسة فريق جاء للدفاع على حظوظه ومجهول الهوية سوف يتّسم أداء النجم بالحذر واليقظة واللعب دون تسرّع والتعامل مع كل دقائق اللقاء بهدوء وفاعلية وتركيز يمكن لممثل كرة القدم التونسية أن يحقق هدفه.
بلاتو يونايتد منافس محترم
فريق بلاتو يونايتد النيجيري غير متعود على اللعب في الكؤوس الافريقية ومباراته اليوم ضد النجم الساحلي هي الثالثة في تاريخه على المستوى القاري. فبعد أن لعب ضد فريق دوالا الكامروني وفاز عليه ذهابا وإيابا ها أنه ينزل ضيفا على ممثل كرة القدم التونسية. التقارير التي رفعها المدرب المساعد عماد بن يونس تؤكد أن الفريق النيجيري منافس محترم يعتمد على القوة البدنية والمهارات الفردية وما على فريق جورة الساحل إلا أخذ اللقاء مأخذ الجد حتى لا تتمّ مفاجأته من خلال الهجومات المعاكسة التي يتقنها بلاتو يونايتد.
كينغ أوسانغا ضد النجم
مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمساء اليوم ستشهد ظهور اللاعب النيجيري السابق للنجم الساحلي كينغ أوسانغا بألوان بلاتو يونيتد بعد تجربته الاحترافية الفاشلة في تونس منذ بضعة مواسم خلت.
عدم التفكير في «كلاسيكو» الأحد
من المؤكد أن لقاء «الكلاسيكو» ضد النادي الافريقي ليوم الأحد القادم يمثل الحدث الأبرز بالنسبة الى النجم الساحلي في نهاية هذا الأسبوع... ونظرا الى أهميته القصوى فهو يسيطر على أذهان اللاعبين. ومن هذا المنطلق فإن الاطار الفني لممثل كرة القدم التونسية طلب من زملاء حمزة لحمر بأن ينصبّ تفكيرهم على مباراة اليوم بما أنها ستكون حاسمة لبلوغ دور المجموعات ولا مجال فيها للاستهانة بالمنافس أو استسهاله.
تحكيم جزائري
كما هو معلوم عيّن الاتحاد الافريقي لكرة القدم طاقم تحكيم من الجزائر يتركب من مصطفى غربال (حكم ساحة) ومقران القوراري (حكم مساعد أول) وابراهيم الحملاوي سيدي علي (حكم مساعد ثان) مع العلم أن اللقاء سينطلق على الساعة السادسة مساء.
التشكيلة شبه معلومة
في ضوء ما تقدم من معطيات ومدى حاجة النجم الى تحقيق نتيجة تمهّد له الطريق المؤدية الى دور مجموعات رابطة الأبطال من المنتظر أن يجدّد المدرب خير الدين مضوي ثقته في العناصر التي لعبت الخميس الماضي ضد النادي الصفاقسي وتبعا لذلك فإن التشكيلة التي ستواجه بلاتو يونايتد يمكن أن تتركب من الأسماء التالية: أشرف كرير ـ عليّة البريقي ـ غازي عبد الرزاق ـ عمّار الجمل ـ رامي البدوي ـ محمد المثناني ـ حمزة لحمر ـ إيهاب المساكني ـ الخليل بانغورا ـ أمين الشرميطي وعمرو مرعي.
عناية كبيرة بالضيوف
تعوّدت إدارة النجم الساحلي أن تُكرم وفادة الفرق الضيفة... مسؤولو فريق جوهرة الساحل كانوا أوفياء لهذه العادة الحميدة بأن وفروا لبعثة بلاتو يونايتد الاقامة المريحة وميادين التدريب أملا في أن تكون المعاملة بالمثل في لقاء الإياب يوم 16 مارس الجاري.
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018