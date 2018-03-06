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يوم الثلاثاء 06 مارس 2018
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أخبار النجم الساحلي .. مضوي يحذّر من استسهال المنافس
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كرة القدم
أخبار النجم الساحلي .. مضوي يحذّر من استسهال المنافس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

سوف يكون النجم مطالبا بالانتصار في المقام الأول مع المحافظة على نظافة الشباك حتى يسهل على نفسه المرور الى دور المجموعات والمهمة ليست سهلة لكنها ممكنة لو يقدم كل لاعب ما هو مطلوب منه من كل النواحي مثل البذل والعطاء والتركيز والهدوء وهو ما يطالب به خير الدين مضوي. وفي ظلّ منافسة فريق جاء للدفاع على حظوظه ومجهول الهوية سوف يتّسم أداء النجم بالحذر واليقظة واللعب دون تسرّع والتعامل مع كل دقائق اللقاء بهدوء وفاعلية وتركيز يمكن لممثل كرة القدم التونسية أن يحقق هدفه.
بلاتو يونايتد منافس محترم
فريق بلاتو يونايتد النيجيري غير متعود على اللعب في الكؤوس الافريقية ومباراته اليوم ضد النجم الساحلي هي الثالثة في تاريخه على المستوى القاري. فبعد أن لعب ضد فريق دوالا الكامروني وفاز عليه ذهابا وإيابا ها أنه ينزل ضيفا على ممثل كرة القدم التونسية. التقارير التي رفعها المدرب المساعد عماد بن يونس تؤكد أن الفريق النيجيري منافس محترم يعتمد على القوة البدنية والمهارات الفردية وما على فريق جورة الساحل إلا أخذ اللقاء مأخذ الجد حتى لا تتمّ مفاجأته من خلال الهجومات المعاكسة التي يتقنها بلاتو يونايتد.
كينغ أوسانغا ضد النجم
مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمساء اليوم ستشهد ظهور اللاعب النيجيري السابق للنجم الساحلي كينغ أوسانغا بألوان بلاتو يونيتد بعد تجربته الاحترافية الفاشلة في تونس منذ بضعة مواسم خلت.
عدم التفكير في «كلاسيكو» الأحد
من المؤكد أن لقاء «الكلاسيكو» ضد النادي الافريقي ليوم الأحد القادم يمثل الحدث الأبرز بالنسبة الى النجم الساحلي في نهاية هذا الأسبوع... ونظرا الى أهميته القصوى فهو يسيطر على أذهان اللاعبين. ومن هذا المنطلق فإن الاطار الفني لممثل كرة القدم التونسية طلب من زملاء حمزة لحمر بأن ينصبّ تفكيرهم على مباراة اليوم بما أنها ستكون حاسمة لبلوغ دور المجموعات ولا مجال فيها للاستهانة بالمنافس أو استسهاله.
تحكيم جزائري
كما هو معلوم عيّن الاتحاد الافريقي لكرة القدم طاقم تحكيم من الجزائر يتركب من مصطفى غربال (حكم ساحة) ومقران القوراري (حكم مساعد أول) وابراهيم الحملاوي سيدي علي (حكم مساعد ثان) مع العلم أن اللقاء سينطلق على الساعة السادسة مساء.
التشكيلة شبه معلومة
في ضوء ما تقدم من معطيات ومدى حاجة النجم الى تحقيق نتيجة تمهّد له الطريق المؤدية الى دور مجموعات رابطة الأبطال من المنتظر أن يجدّد المدرب خير الدين مضوي ثقته في العناصر التي لعبت الخميس الماضي ضد النادي الصفاقسي وتبعا لذلك فإن التشكيلة التي ستواجه بلاتو يونايتد يمكن أن تتركب من الأسماء التالية: أشرف كرير ـ عليّة البريقي ـ غازي عبد الرزاق ـ عمّار الجمل ـ رامي البدوي ـ محمد المثناني ـ حمزة لحمر ـ إيهاب المساكني ـ الخليل بانغورا ـ أمين الشرميطي وعمرو مرعي.
عناية كبيرة بالضيوف
تعوّدت إدارة النجم الساحلي أن تُكرم وفادة الفرق الضيفة... مسؤولو فريق جوهرة الساحل كانوا أوفياء لهذه العادة الحميدة بأن وفروا لبعثة بلاتو يونايتد الاقامة المريحة وميادين التدريب أملا في أن تكون المعاملة بالمثل في لقاء الإياب يوم 16 مارس الجاري.

محمد باللطيفة
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المزيد >>
المزيد من الأخبار...
كرة القدم
أخبار النجم الساحلي .. مضوي يحذّر من استسهال المنافس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

سوف يكون النجم مطالبا بالانتصار في المقام الأول مع المحافظة على نظافة الشباك حتى يسهل على نفسه المرور الى دور المجموعات والمهمة ليست سهلة لكنها ممكنة لو يقدم كل لاعب ما هو مطلوب منه من كل النواحي مثل البذل والعطاء والتركيز والهدوء وهو ما يطالب به خير الدين مضوي. وفي ظلّ منافسة فريق جاء للدفاع على حظوظه ومجهول الهوية سوف يتّسم أداء النجم بالحذر واليقظة واللعب دون تسرّع والتعامل مع كل دقائق اللقاء بهدوء وفاعلية وتركيز يمكن لممثل كرة القدم التونسية أن يحقق هدفه.
بلاتو يونايتد منافس محترم
فريق بلاتو يونايتد النيجيري غير متعود على اللعب في الكؤوس الافريقية ومباراته اليوم ضد النجم الساحلي هي الثالثة في تاريخه على المستوى القاري. فبعد أن لعب ضد فريق دوالا الكامروني وفاز عليه ذهابا وإيابا ها أنه ينزل ضيفا على ممثل كرة القدم التونسية. التقارير التي رفعها المدرب المساعد عماد بن يونس تؤكد أن الفريق النيجيري منافس محترم يعتمد على القوة البدنية والمهارات الفردية وما على فريق جورة الساحل إلا أخذ اللقاء مأخذ الجد حتى لا تتمّ مفاجأته من خلال الهجومات المعاكسة التي يتقنها بلاتو يونايتد.
كينغ أوسانغا ضد النجم
مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمساء اليوم ستشهد ظهور اللاعب النيجيري السابق للنجم الساحلي كينغ أوسانغا بألوان بلاتو يونيتد بعد تجربته الاحترافية الفاشلة في تونس منذ بضعة مواسم خلت.
عدم التفكير في «كلاسيكو» الأحد
من المؤكد أن لقاء «الكلاسيكو» ضد النادي الافريقي ليوم الأحد القادم يمثل الحدث الأبرز بالنسبة الى النجم الساحلي في نهاية هذا الأسبوع... ونظرا الى أهميته القصوى فهو يسيطر على أذهان اللاعبين. ومن هذا المنطلق فإن الاطار الفني لممثل كرة القدم التونسية طلب من زملاء حمزة لحمر بأن ينصبّ تفكيرهم على مباراة اليوم بما أنها ستكون حاسمة لبلوغ دور المجموعات ولا مجال فيها للاستهانة بالمنافس أو استسهاله.
تحكيم جزائري
كما هو معلوم عيّن الاتحاد الافريقي لكرة القدم طاقم تحكيم من الجزائر يتركب من مصطفى غربال (حكم ساحة) ومقران القوراري (حكم مساعد أول) وابراهيم الحملاوي سيدي علي (حكم مساعد ثان) مع العلم أن اللقاء سينطلق على الساعة السادسة مساء.
التشكيلة شبه معلومة
في ضوء ما تقدم من معطيات ومدى حاجة النجم الى تحقيق نتيجة تمهّد له الطريق المؤدية الى دور مجموعات رابطة الأبطال من المنتظر أن يجدّد المدرب خير الدين مضوي ثقته في العناصر التي لعبت الخميس الماضي ضد النادي الصفاقسي وتبعا لذلك فإن التشكيلة التي ستواجه بلاتو يونايتد يمكن أن تتركب من الأسماء التالية: أشرف كرير ـ عليّة البريقي ـ غازي عبد الرزاق ـ عمّار الجمل ـ رامي البدوي ـ محمد المثناني ـ حمزة لحمر ـ إيهاب المساكني ـ الخليل بانغورا ـ أمين الشرميطي وعمرو مرعي.
عناية كبيرة بالضيوف
تعوّدت إدارة النجم الساحلي أن تُكرم وفادة الفرق الضيفة... مسؤولو فريق جوهرة الساحل كانوا أوفياء لهذه العادة الحميدة بأن وفروا لبعثة بلاتو يونايتد الاقامة المريحة وميادين التدريب أملا في أن تكون المعاملة بالمثل في لقاء الإياب يوم 16 مارس الجاري.

محمد باللطيفة
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أخبار النجم الساحلي .. مضوي يحذّر من استسهال المنافس
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عبد الحميد الرياحي
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