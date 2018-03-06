النجم ـ الافريقي .. من أجل بداية مثالية في المسابقات القارية

رَغم مُرور فَترة طَويلة على السّقوط الصّادم أمام الأهلي فإنّ جُرح النّجم لم يَندمل وتَستيقظ هذه الذّكرى السّيئة عندما تَستهلّ "ليتوال" اليوم مُغامرتها القاريّة الجَديدة.

استحضار تلك الهَزيمة القاسية وما تَبعها من احتقان وتَقلّبات فنيّة وإدارية وَتَغييرات في المَوارد البشريّة سَيجعل الجمعيّة تَدخل السّباق الإفريقي وكُلّها عَزم على استعادة الكِبرياء والضَرب بقوّة مُنذ المُواجهة الافتتاحيّة أمام "بلاتو يونايتد" النيجيري الذي لا نَحسبه يَصمد في وَجه العَاصفة الهُجوميّة التي سَتجتاح بوجعفر إيذاناً بـ "ثَورة" غَاضبة في رابطة الأبطال الافريقيّة وتأكيدا لاستمرار "الحَرب" الضَارية على المَنظومة التحكيميّة التي عَبثت بالبطولة المحليّة في القمّة والقاع وهو ما دَفع هيئة شرف الدين إلى رَفع الأمر للهياكل المَعنيّة أملا في إصلاح الأوضاع طَالما أنّ الجَامعة عَاجزة عن "إقامة العَدل" في الملاعب التونسيّة وسَاكتة عن انحرافات الحكّام ومُساعديهم الذين أصبحت "سِيرتهم" على كلّ لسان في مَوسم كنّا نَأمل فيه تَواجد صَافرتنا في الكأس العالميّة التي بَان بالكاشف أنّها بَعيدة عنّا آلاف السّنوات الضوئيّة. ولكم في تِلك "الحِجارة" التي استعان بها بوحوش لـ"يَشجّ" بها رأس أحد المُشجّعين خَير دليل ما نَقول.

في انتظار ما سَتسفر عنه الأبحاث القَضائيّة في ملف الفَساد تَنزل "ليتوال" اليوم بثقلها لاكتساح مُمثّل نيجيريا العَارف في قَرارة نفسه أنّه سَيعيش أمسية صَعبة إن لم نَقل سَوداء بحكم أنّ كلّ العَوامل تُرجّح كفّة نَجم الخضراء المُتسلّح بجمهوره الكبير وتاريخه التّليد والمُراهن على عَزيمة الرّجال وخِبرة القائد خير الدين مَضوي الذي تَذوّق طَعم التَتويج برابطة الأبطال مع "السّطايفية" والحَالم بتكرار هذا الانجاز الفَريد مع "النّجمة السّاحلية".

لقاء اليوم في أولمبي سوسة سَتختلّ فيه مَوازين القوى وسَيخنق أثناءه سفير الكرة التونسيّة ضَيفه في مَناطقه الخلفيّة لِيُمطر شباكه بأكبر عدد مُمكن من الأهداف من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بصفة مُبكّرة ولتفادي المتاعب في مباراة الإيّاب هناك في نيجيريا وهي مَهد "الكوارجيّة الكبار" مِثل "كانو"و"أوكوشا"و"ياكيني" لكنّها أيضا مَسرح الشّبهات والتّجاوزات التي اكتوى منها النّجم في ذلك اللّقاء المَشهور الذي أداره الحكم الظّالم "كوكو فَاغلا"المُنحاز آنذاك لـ "إينمبا". وهذه الحَادثة وإن كانت ليست بالغريبة عن أدغال القارة السّمراء فإنّها لم تَسقط من ذاكرة الأحبّاء وسَيتجنبّها نجم الخَضراء بعد أن يَسحق اليوم خَصمه بنتيجة عَريضة ليرفع "بلاتو يونايتد" رايات الاستسلام وتَرتفع في المُقابل أعلام "ليتوال".

بالتوازي مع لقاء سُوسة يَقتحم النادي الإفريقي المَعركة القارية بمواجهة عربيّة سَتجمعه اليوم بنهضة بركان" ويَحلم نادي باب الجديد " بتحقيق بداية مثالية في كأس الكنفدراليّة زَاده في ذلك تقاليده العَريقة في المُسابقات القاريّة والرّوح المعنوية العالية للاعبيه خاصّة في ظلّ المَسيرة الورديّة في البطولة والكأس المَحليتين هذا فضلا عن خِبرة مدرّبه "مارشان" الذي يَحفظ الملاعب المَغربيّة عن ظهر قلب. الشيء الذي قد يُساعده على وَضع "المُخطّطات" التكتيكيّة الأمثل للعودة من مَملكة محمّد السّادس بنتيجة ايجابيّة تُؤكد أنّ الإفريقي في أفضل حالاته الفنيّة وتُثبت للجميع أنّ صاحب الرباعيّة التاريخيّة عاقد العزم على استرجاع مَجده القاري الضّائع.

البرنامج

رابطة أبطال إفريقيا - ذَهاب الدّور التّمهيدي الثاني

في سوسة - السّاعة 18: النّجم السّاحلي – بلاتو يونايتد النيجيري - الحكم الجزائري مصطفى غربال

كأس الـ"كاف" - ذهاب الدّور 32

في المغرب - السّاعة 18: نَهضة بركان – النادي الإفريقي – الحكم الموريتاني علي لمغفري

سامي حمّاني