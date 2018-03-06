بعد قُدوم حَارس «شاتورو» معز حسّان .. بمن «سَيُضحي» نبيل معلول؟

بَعد انتظار طَويل أعلن حَارس "شاتورو" معز حسّان عن انضمامه بصفة رسميّة إلى التشكيلة التونسيّة وسط ارتياح واضح من قبل الإطار الفني خاصّة أنّ حسّان يَملك مُؤهلات واعدة كما أنّه احتفل لتوّه بعيد ميلاده الـ 23 وهو ما يَعني أنّه في أوج العنفوان والعَطاء بل أنّه قد يُشكّل الأمل الأكبر لشباك الـ"نّسور" الذين يَعيشون منذ فترة "أزمة" غير مُعلن عنها في المرمى.

قُدوم معز حسّان يَبعث حَتما على التّفاؤل مِثله مثل "صَفقة" السّخيري والخَاوي ويَطرح في الوقت نفسه سُؤالا كَبيرا عن هُويّة الحارس الذي "سَيضحّي" به معلول خاصّة مع اقتراب مَوعد المُونديال.

لُغة الواقع

وَاقعيا، يُفضّل معلول "الكابتن" أيمن المثلوثي و"يُجامل" بشكل مَفضوح معز بن شريفيّة و هو ما قد يُساعد لاعبي الباطن السّعودي والترجي الرياضي على تَمديد فترة "الحَصانة" والظّفر بتذكرة السّفر إلى روسيا رِفقة حارس ثالث قد يكون الوافد الجديد من "شاتورو" معز حسّان الذي يقول العقل إنّه لم يحسم أمره ويلتحق بـ"النّسور" إلاّ وفي جَيبه تأشيرة الذّهاب إلى المُونديال. وإن صَحّت هذه القراءات فإنّ أكثر من حارس مُتألّق قد يَتعرّض إلى "الظّلم" ويَجد نَفسه خارج القائمة النهائية كما هو شأن فاروق بن مصطفى الطّائر مع الشباب السعودي ورامي الجريدي العائد من بعيد في تشكيلة "السي .آس .آس" علاوة على بقيّة الأسماء التي كانت قد شَاركت في المُعسكرات والمَتعودة بنيل حَظّها في المنتخب. ومن ضِمن هؤلاء نَذكر بديري المنستير وشرفي الإفريقي وكرير النّجم... وغَيرهم كثير.

بين "البلبولي" و"عتّوقة"

يُشاع في كواليس الجامعة أنّ المنتخب قد يَتمسّك بخدمات "البلبولي" في المُونديال رغم حالة الضّياع التي يَعيشها في السعوديّة ويُفسّر البعض هذا التَوجّه بالوفاء لـ"كابتن" "النّسور" بعد أن سَاهم بقسط وافر في اقتلاع ورقة التأهل. والحقيقة أنّ هذا التّفكير وإن كان "حَبيس" الأذهان فإنّه مَرفوض رفضا قَطعيا لأنّ الفريق مُقبل على مُسابقة عالمية وَيَنبغي أن تكون فيها الأولوية المُطلقة للجاهزية أمّا "العاطفة" فإنّه لا مكان لها أمام المَصلحة الوطنية. ولكم في حادثة "إقصاء" عبد المجيد الشتالي لـ"الأسطورة الحيّة" "عتّوقة" من التشكيلة الأساسية التي خَاضت بها تونس نهائيات مُونديال الأرجنتين 78 أكبر دليل على أنّ العِبرة تَكمن في الأداء لا في الأسماء.





سامي حمّاني