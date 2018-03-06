بعد قُدوم حَارس «شاتورو» معز حسّان .. بمن «سَيُضحي» نبيل معلول؟

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بَعد انتظار طَويل أعلن حَارس "شاتورو" معز حسّان عن انضمامه بصفة رسميّة إلى التشكيلة التونسيّة وسط ارتياح واضح من قبل الإطار الفني خاصّة أنّ حسّان يَملك مُؤهلات واعدة كما أنّه احتفل لتوّه بعيد ميلاده الـ 23 وهو ما يَعني أنّه في أوج العنفوان والعَطاء بل أنّه قد يُشكّل الأمل الأكبر لشباك الـ"نّسور" الذين يَعيشون منذ فترة "أزمة" غير مُعلن عنها في المرمى.
قُدوم معز حسّان يَبعث حَتما على التّفاؤل مِثله مثل "صَفقة" السّخيري والخَاوي ويَطرح في الوقت نفسه سُؤالا كَبيرا عن هُويّة الحارس الذي "سَيضحّي" به معلول خاصّة مع اقتراب مَوعد المُونديال.
لُغة الواقع
وَاقعيا، يُفضّل معلول "الكابتن" أيمن المثلوثي و"يُجامل" بشكل مَفضوح معز بن شريفيّة و هو ما قد يُساعد لاعبي الباطن السّعودي والترجي الرياضي على تَمديد فترة "الحَصانة" والظّفر بتذكرة السّفر إلى روسيا رِفقة حارس ثالث قد يكون الوافد الجديد من "شاتورو" معز حسّان الذي يقول العقل إنّه لم يحسم أمره ويلتحق بـ"النّسور" إلاّ وفي جَيبه تأشيرة الذّهاب إلى المُونديال. وإن صَحّت هذه القراءات فإنّ أكثر من حارس مُتألّق قد يَتعرّض إلى "الظّلم" ويَجد نَفسه خارج القائمة النهائية كما هو شأن فاروق بن مصطفى الطّائر مع الشباب السعودي ورامي الجريدي العائد من بعيد في تشكيلة "السي .آس .آس" علاوة على بقيّة الأسماء التي كانت قد شَاركت في المُعسكرات والمَتعودة بنيل حَظّها في المنتخب. ومن ضِمن هؤلاء نَذكر بديري المنستير وشرفي الإفريقي وكرير النّجم... وغَيرهم كثير.
بين "البلبولي" و"عتّوقة"
يُشاع في كواليس الجامعة أنّ المنتخب قد يَتمسّك بخدمات "البلبولي" في المُونديال رغم حالة الضّياع التي يَعيشها في السعوديّة ويُفسّر البعض هذا التَوجّه بالوفاء لـ"كابتن" "النّسور" بعد أن سَاهم بقسط وافر في اقتلاع ورقة التأهل. والحقيقة أنّ هذا التّفكير وإن كان "حَبيس" الأذهان فإنّه مَرفوض رفضا قَطعيا لأنّ الفريق مُقبل على مُسابقة عالمية وَيَنبغي أن تكون فيها الأولوية المُطلقة للجاهزية أمّا "العاطفة" فإنّه لا مكان لها أمام المَصلحة الوطنية. ولكم في حادثة "إقصاء" عبد المجيد الشتالي لـ"الأسطورة الحيّة" "عتّوقة" من التشكيلة الأساسية التي خَاضت بها تونس نهائيات مُونديال الأرجنتين 78 أكبر دليل على أنّ العِبرة تَكمن في الأداء لا في الأسماء.
بَعد انتظار طَويل أعلن حَارس "شاتورو" معز حسّان عن انضمامه بصفة رسميّة إلى التشكيلة التونسيّة وسط ارتياح واضح من قبل الإطار الفني خاصّة أنّ حسّان يَملك مُؤهلات واعدة كما أنّه احتفل لتوّه بعيد ميلاده الـ 23 وهو ما يَعني أنّه في أوج العنفوان والعَطاء بل أنّه قد يُشكّل الأمل الأكبر لشباك الـ"نّسور" الذين يَعيشون منذ فترة "أزمة" غير مُعلن عنها في المرمى.
قُدوم معز حسّان يَبعث حَتما على التّفاؤل مِثله مثل "صَفقة" السّخيري والخَاوي ويَطرح في الوقت نفسه سُؤالا كَبيرا عن هُويّة الحارس الذي "سَيضحّي" به معلول خاصّة مع اقتراب مَوعد المُونديال.
لُغة الواقع
وَاقعيا، يُفضّل معلول "الكابتن" أيمن المثلوثي و"يُجامل" بشكل مَفضوح معز بن شريفيّة و هو ما قد يُساعد لاعبي الباطن السّعودي والترجي الرياضي على تَمديد فترة "الحَصانة" والظّفر بتذكرة السّفر إلى روسيا رِفقة حارس ثالث قد يكون الوافد الجديد من "شاتورو" معز حسّان الذي يقول العقل إنّه لم يحسم أمره ويلتحق بـ"النّسور" إلاّ وفي جَيبه تأشيرة الذّهاب إلى المُونديال. وإن صَحّت هذه القراءات فإنّ أكثر من حارس مُتألّق قد يَتعرّض إلى "الظّلم" ويَجد نَفسه خارج القائمة النهائية كما هو شأن فاروق بن مصطفى الطّائر مع الشباب السعودي ورامي الجريدي العائد من بعيد في تشكيلة "السي .آس .آس" علاوة على بقيّة الأسماء التي كانت قد شَاركت في المُعسكرات والمَتعودة بنيل حَظّها في المنتخب. ومن ضِمن هؤلاء نَذكر بديري المنستير وشرفي الإفريقي وكرير النّجم... وغَيرهم كثير.
بين "البلبولي" و"عتّوقة"
يُشاع في كواليس الجامعة أنّ المنتخب قد يَتمسّك بخدمات "البلبولي" في المُونديال رغم حالة الضّياع التي يَعيشها في السعوديّة ويُفسّر البعض هذا التَوجّه بالوفاء لـ"كابتن" "النّسور" بعد أن سَاهم بقسط وافر في اقتلاع ورقة التأهل. والحقيقة أنّ هذا التّفكير وإن كان "حَبيس" الأذهان فإنّه مَرفوض رفضا قَطعيا لأنّ الفريق مُقبل على مُسابقة عالمية وَيَنبغي أن تكون فيها الأولوية المُطلقة للجاهزية أمّا "العاطفة" فإنّه لا مكان لها أمام المَصلحة الوطنية. ولكم في حادثة "إقصاء" عبد المجيد الشتالي لـ"الأسطورة الحيّة" "عتّوقة" من التشكيلة الأساسية التي خَاضت بها تونس نهائيات مُونديال الأرجنتين 78 أكبر دليل على أنّ العِبرة تَكمن في الأداء لا في الأسماء.
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018