القيروان.. مواقع اكتسحها البناء الفوضوي ولصوص «يعبثون» بالآثار

-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018
«الشروق»: مكتب القيروان
تعتبر حالة عديد المواقع الأثرية والتاريخية وسط مدينة القيروان وفي مختلف جهات الوﻻية كعين جلولة وحاجب العيون وحفوز ،و قصر اللمسة بالوسلاتية ومرزوق التونسي بالعلا كارثية بسبب إهمالها من قبل السلط المعنية وعدم توفير أعوان لتأمين حراستها وتعهدها بالصيانة الدورية وعدم رصد ميزانيات للقيام بحفريات داخلها .والأخطر من كل هذا أن عديد المواقع الأثرية الهامة لم تشملها حفريات المعهد الوطني للآثار منذ سنوات الستينيات مثل موقع صبرة المنصورية وموقع رقادة وسط مدينة القيروان ،وموقع سيدي مرزوق التونسي بمعتمدية العلا ، وموقعي أجر وقصر اللمسة بمعتمدية الوسلاتية اضافة الى مواقع أثرية أخرى بمعتمديات حفوز وعين جلولة وحاجب العيون .وهذه المواقع مهددة باﻻندثار لتعرضها ﻻعتداءات متكررة ولعمليات تخريب ونهب من طرف لصوص وعصابات مختصة في البحث عن الدفائن والقطع الأثرية والكنوز باﻻضافة الى تراجع نسق الحفريات وتزايد البناء الفوضوي الذي تمدد على مواقع أثرية أو حيازتها واستغلالها فلاحيا بطريقة عشوائية . وفي مقابل هذه اﻻعتداءات لم تواجهها استراتيجية واضحة وجدية من قبل الدولة للمحافظة على هذه المواقع الأثرية في المدينة والأرياف من خطر اﻻندثار.
«الشروق»: مكتب القيروان
تعتبر حالة عديد المواقع الأثرية والتاريخية وسط مدينة القيروان وفي مختلف جهات الوﻻية كعين جلولة وحاجب العيون وحفوز ،و قصر اللمسة بالوسلاتية ومرزوق التونسي بالعلا كارثية بسبب إهمالها من قبل السلط المعنية وعدم توفير أعوان لتأمين حراستها وتعهدها بالصيانة الدورية وعدم رصد ميزانيات للقيام بحفريات داخلها .والأخطر من كل هذا أن عديد المواقع الأثرية الهامة لم تشملها حفريات المعهد الوطني للآثار منذ سنوات الستينيات مثل موقع صبرة المنصورية وموقع رقادة وسط مدينة القيروان ،وموقع سيدي مرزوق التونسي بمعتمدية العلا ، وموقعي أجر وقصر اللمسة بمعتمدية الوسلاتية اضافة الى مواقع أثرية أخرى بمعتمديات حفوز وعين جلولة وحاجب العيون .وهذه المواقع مهددة باﻻندثار لتعرضها ﻻعتداءات متكررة ولعمليات تخريب ونهب من طرف لصوص وعصابات مختصة في البحث عن الدفائن والقطع الأثرية والكنوز باﻻضافة الى تراجع نسق الحفريات وتزايد البناء الفوضوي الذي تمدد على مواقع أثرية أو حيازتها واستغلالها فلاحيا بطريقة عشوائية . وفي مقابل هذه اﻻعتداءات لم تواجهها استراتيجية واضحة وجدية من قبل الدولة للمحافظة على هذه المواقع الأثرية في المدينة والأرياف من خطر اﻻندثار.
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018