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يوم الثلاثاء 06 مارس 2018
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القيروان.. مواقع اكتسحها البناء الفوضوي ولصوص «يعبثون» بالآثار
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شروق الجهات
القيروان.. مواقع اكتسحها البناء الفوضوي ولصوص «يعبثون» بالآثار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

«الشروق»: مكتب القيروان
تعتبر حالة عديد المواقع الأثرية والتاريخية وسط مدينة القيروان وفي مختلف جهات الوﻻية كعين جلولة وحاجب العيون وحفوز ،و قصر اللمسة بالوسلاتية ومرزوق التونسي بالعلا كارثية بسبب إهمالها من قبل السلط المعنية وعدم توفير أعوان لتأمين حراستها وتعهدها بالصيانة الدورية وعدم رصد ميزانيات للقيام بحفريات داخلها .والأخطر من كل هذا أن عديد المواقع الأثرية الهامة لم تشملها حفريات المعهد الوطني للآثار منذ سنوات الستينيات مثل موقع صبرة المنصورية وموقع رقادة وسط مدينة القيروان ،وموقع سيدي مرزوق التونسي بمعتمدية العلا ، وموقعي أجر وقصر اللمسة بمعتمدية الوسلاتية اضافة الى مواقع أثرية أخرى بمعتمديات حفوز وعين جلولة وحاجب العيون .وهذه المواقع مهددة باﻻندثار لتعرضها ﻻعتداءات متكررة ولعمليات تخريب ونهب من طرف لصوص وعصابات مختصة في البحث عن الدفائن والقطع الأثرية والكنوز باﻻضافة الى تراجع نسق الحفريات وتزايد البناء الفوضوي الذي تمدد على مواقع أثرية أو حيازتها واستغلالها فلاحيا بطريقة عشوائية . وفي مقابل هذه اﻻعتداءات لم تواجهها استراتيجية واضحة وجدية من قبل الدولة للمحافظة على هذه المواقع الأثرية في المدينة والأرياف من خطر اﻻندثار.

جمال الدين الذهبي
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شروق الجهات
القيروان.. مواقع اكتسحها البناء الفوضوي ولصوص «يعبثون» بالآثار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

«الشروق»: مكتب القيروان
تعتبر حالة عديد المواقع الأثرية والتاريخية وسط مدينة القيروان وفي مختلف جهات الوﻻية كعين جلولة وحاجب العيون وحفوز ،و قصر اللمسة بالوسلاتية ومرزوق التونسي بالعلا كارثية بسبب إهمالها من قبل السلط المعنية وعدم توفير أعوان لتأمين حراستها وتعهدها بالصيانة الدورية وعدم رصد ميزانيات للقيام بحفريات داخلها .والأخطر من كل هذا أن عديد المواقع الأثرية الهامة لم تشملها حفريات المعهد الوطني للآثار منذ سنوات الستينيات مثل موقع صبرة المنصورية وموقع رقادة وسط مدينة القيروان ،وموقع سيدي مرزوق التونسي بمعتمدية العلا ، وموقعي أجر وقصر اللمسة بمعتمدية الوسلاتية اضافة الى مواقع أثرية أخرى بمعتمديات حفوز وعين جلولة وحاجب العيون .وهذه المواقع مهددة باﻻندثار لتعرضها ﻻعتداءات متكررة ولعمليات تخريب ونهب من طرف لصوص وعصابات مختصة في البحث عن الدفائن والقطع الأثرية والكنوز باﻻضافة الى تراجع نسق الحفريات وتزايد البناء الفوضوي الذي تمدد على مواقع أثرية أو حيازتها واستغلالها فلاحيا بطريقة عشوائية . وفي مقابل هذه اﻻعتداءات لم تواجهها استراتيجية واضحة وجدية من قبل الدولة للمحافظة على هذه المواقع الأثرية في المدينة والأرياف من خطر اﻻندثار.

جمال الدين الذهبي
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عبد الحميد الرياحي
انتهى وقت الجلوس على الربوة
تعيش البلاد منذ فترة وسط مشهد سريالي، مشهد يتسم بفوضى السياسة والأحزاب التي تعد على الورق بالعشرات ان لم نقل بالمئات لكنها في أغلبيتها الساحقة لا تمثل شيئا على أرض الواقع. وحتى...
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