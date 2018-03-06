المهدية .. بسبب ضعف الرقابة .. مواقع أثرية تحولت الى أماكن لشرب الخمر وتعاطي

«الشروق» مكتب المهدية:

تزخر ولاية المهدية بمعالم، ومواقع أثرية ضاربة في القدم على غرار «البرج العثماني»، و»برج خديجة» بالشابة»، والمسرح الروماني بالجم، و»سرداب الموتى» بسلقطة منها المصنفة، والمحميّة من قبل المعهد الوطني للتراث، في حين بقيت عديد المواقع الأخرى مهملة، يرتع فيها اللصوص، ومهربو الأثار، إضافة الى المتسكعين الذين حولوها الى أوكار للفساد، واحتساء الخمرة.

وتضم قائمة المعالم الأثرية المصنفة في ولاية المهدية 14 موقعا تخضع لحماية المعهد الوطني للتراث، إلا أن عددا من المواقع الأخرى خاصة داخل الولاية بقيت مهملة على غرار القبور البونية المنحوتة في الحجارة الواقعة على ربوة بمدينة رجيش التي طُمست أجزاء منها بسبب مقاطع الحجارة، والحفريات العشوائية ، ولمهربي الآثار وتجارها فتحولت الى أماكن «آمنة» لاحتساء الخمر، وتعاطي المخدرات من قبل المنحرفين، والمجرمين.





الهادي وسامي