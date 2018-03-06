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يوم الثلاثاء 06 مارس 2018
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المهدية .. بسبب ضعف الرقابة .. مواقع أثرية تحولت الى أماكن لشرب الخمر وتعاطي
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شروق الجهات
المهدية .. بسبب ضعف الرقابة .. مواقع أثرية تحولت الى أماكن لشرب الخمر وتعاطي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

«الشروق» مكتب المهدية:
تزخر ولاية المهدية بمعالم، ومواقع أثرية ضاربة في القدم على غرار «البرج العثماني»، و»برج خديجة» بالشابة»، والمسرح الروماني بالجم، و»سرداب الموتى» بسلقطة منها المصنفة، والمحميّة من قبل المعهد الوطني للتراث، في حين بقيت عديد المواقع الأخرى مهملة، يرتع فيها اللصوص، ومهربو الأثار، إضافة الى المتسكعين الذين حولوها الى أوكار للفساد، واحتساء الخمرة.
وتضم قائمة المعالم الأثرية المصنفة في ولاية المهدية 14 موقعا تخضع لحماية المعهد الوطني للتراث، إلا أن عددا من المواقع الأخرى خاصة داخل الولاية بقيت مهملة على غرار القبور البونية المنحوتة في الحجارة الواقعة على ربوة بمدينة رجيش التي طُمست أجزاء منها بسبب مقاطع الحجارة، والحفريات العشوائية ، ولمهربي الآثار وتجارها فتحولت الى أماكن «آمنة» لاحتساء الخمر، وتعاطي المخدرات من قبل المنحرفين، والمجرمين.

الهادي وسامي
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شروق الجهات
المهدية .. بسبب ضعف الرقابة .. مواقع أثرية تحولت الى أماكن لشرب الخمر وتعاطي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

«الشروق» مكتب المهدية:
تزخر ولاية المهدية بمعالم، ومواقع أثرية ضاربة في القدم على غرار «البرج العثماني»، و»برج خديجة» بالشابة»، والمسرح الروماني بالجم، و»سرداب الموتى» بسلقطة منها المصنفة، والمحميّة من قبل المعهد الوطني للتراث، في حين بقيت عديد المواقع الأخرى مهملة، يرتع فيها اللصوص، ومهربو الأثار، إضافة الى المتسكعين الذين حولوها الى أوكار للفساد، واحتساء الخمرة.
وتضم قائمة المعالم الأثرية المصنفة في ولاية المهدية 14 موقعا تخضع لحماية المعهد الوطني للتراث، إلا أن عددا من المواقع الأخرى خاصة داخل الولاية بقيت مهملة على غرار القبور البونية المنحوتة في الحجارة الواقعة على ربوة بمدينة رجيش التي طُمست أجزاء منها بسبب مقاطع الحجارة، والحفريات العشوائية ، ولمهربي الآثار وتجارها فتحولت الى أماكن «آمنة» لاحتساء الخمر، وتعاطي المخدرات من قبل المنحرفين، والمجرمين.

الهادي وسامي
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06 مارس 2018 السّاعة 21:00
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قرر أصحاب سيارات النقل الريفي التابعون لمعتمدية بنزرت الجنوبية الدخول انطلاقا من يوم أمس الاثنين في إضراب...
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عبد الحميد الرياحي
انتهى وقت الجلوس على الربوة
تعيش البلاد منذ فترة وسط مشهد سريالي، مشهد يتسم بفوضى السياسة والأحزاب التي تعد على الورق بالعشرات ان لم نقل بالمئات لكنها في أغلبيتها الساحقة لا تمثل شيئا على أرض الواقع. وحتى...
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