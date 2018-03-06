سوسة.. مواقع تراثية مهملة... والوزارة تتحرك

«الشروق» مكتب الساحل:

تعدّ ولاية سوسة عدة مواقع أثرية صُنّف بعضها ضمن التراث العالمي، غير أن كثيرا منها تشكو الإهمال كسور المدينة العتيقة والرباط والدواميس وتحوّل البعض منها إلى أوكار للانحراف والجريمة خصوصا داخل أزقة المدينة العتيقة.

أهالي المدينة ونشطاء المجتمع المدني المعنيين بالشأن التراثي تحركوا مرارا وعرضوا خططا للنهوض بهذه المناطق التي لا يتم استغلالها الاستغلال الأمثل للترويج للمدينة كوجهة سياحية. وطالبوا بتدخل عاجل لإنقاذ هذا الموروث من الإهمال والاندثار، خاصة أنه لم يشهد أي تدخل للصيانة منذ 2007.

وفي زيارته الأخيرة إلى سوسة أكد وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين أنه تم اتخاذ جملة من القرارات لفائدة هذا التراث المهمل موضحا أنّ الميزانية المرصودة تقدر بما يزيد على مليون دينار موزعة بين الوزارة (350 ألف دينار) والمعهد الوطني للتراث (350 ألف دينار) وبلدية سوسة (200 ألف دينار) ووكالة إحياء التراث (150 ألف دينار).





محمد علي خليفة