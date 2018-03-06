سوسة.. مواقع تراثية مهملة... والوزارة تتحرك

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«الشروق» مكتب الساحل:
تعدّ ولاية سوسة عدة مواقع أثرية صُنّف بعضها ضمن التراث العالمي، غير أن كثيرا منها تشكو الإهمال كسور المدينة العتيقة والرباط والدواميس وتحوّل البعض منها إلى أوكار للانحراف والجريمة خصوصا داخل أزقة المدينة العتيقة.
أهالي المدينة ونشطاء المجتمع المدني المعنيين بالشأن التراثي تحركوا مرارا وعرضوا خططا للنهوض بهذه المناطق التي لا يتم استغلالها الاستغلال الأمثل للترويج للمدينة كوجهة سياحية. وطالبوا بتدخل عاجل لإنقاذ هذا الموروث من الإهمال والاندثار، خاصة أنه لم يشهد أي تدخل للصيانة منذ 2007.
وفي زيارته الأخيرة إلى سوسة أكد وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين أنه تم اتخاذ جملة من القرارات لفائدة هذا التراث المهمل موضحا أنّ الميزانية المرصودة تقدر بما يزيد على مليون دينار موزعة بين الوزارة (350 ألف دينار) والمعهد الوطني للتراث (350 ألف دينار) وبلدية سوسة (200 ألف دينار) ووكالة إحياء التراث (150 ألف دينار).
«الشروق» مكتب الساحل:
تعدّ ولاية سوسة عدة مواقع أثرية صُنّف بعضها ضمن التراث العالمي، غير أن كثيرا منها تشكو الإهمال كسور المدينة العتيقة والرباط والدواميس وتحوّل البعض منها إلى أوكار للانحراف والجريمة خصوصا داخل أزقة المدينة العتيقة.
أهالي المدينة ونشطاء المجتمع المدني المعنيين بالشأن التراثي تحركوا مرارا وعرضوا خططا للنهوض بهذه المناطق التي لا يتم استغلالها الاستغلال الأمثل للترويج للمدينة كوجهة سياحية. وطالبوا بتدخل عاجل لإنقاذ هذا الموروث من الإهمال والاندثار، خاصة أنه لم يشهد أي تدخل للصيانة منذ 2007.
وفي زيارته الأخيرة إلى سوسة أكد وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين أنه تم اتخاذ جملة من القرارات لفائدة هذا التراث المهمل موضحا أنّ الميزانية المرصودة تقدر بما يزيد على مليون دينار موزعة بين الوزارة (350 ألف دينار) والمعهد الوطني للتراث (350 ألف دينار) وبلدية سوسة (200 ألف دينار) ووكالة إحياء التراث (150 ألف دينار).
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018