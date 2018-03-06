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يوم الثلاثاء 06 مارس 2018
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سوسة.. مواقع تراثية مهملة... والوزارة تتحرك
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سوسة.. مواقع تراثية مهملة... والوزارة تتحرك
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

 

«الشروق» مكتب الساحل:

تعدّ ولاية سوسة عدة مواقع أثرية صُنّف بعضها ضمن التراث العالمي، غير أن كثيرا منها تشكو الإهمال كسور المدينة العتيقة والرباط والدواميس وتحوّل البعض منها إلى أوكار للانحراف والجريمة خصوصا داخل أزقة المدينة العتيقة.
أهالي المدينة ونشطاء المجتمع المدني المعنيين بالشأن التراثي تحركوا مرارا وعرضوا خططا للنهوض بهذه المناطق التي لا يتم استغلالها الاستغلال الأمثل للترويج للمدينة كوجهة سياحية. وطالبوا بتدخل عاجل لإنقاذ هذا الموروث من الإهمال والاندثار، خاصة أنه لم يشهد أي تدخل للصيانة منذ 2007.
وفي زيارته الأخيرة إلى سوسة أكد وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين أنه تم اتخاذ جملة من القرارات لفائدة هذا التراث المهمل موضحا أنّ الميزانية المرصودة تقدر بما يزيد على مليون دينار موزعة بين الوزارة (350 ألف دينار) والمعهد الوطني للتراث (350 ألف دينار) وبلدية سوسة (200 ألف دينار) ووكالة إحياء التراث (150 ألف دينار).

محمد علي خليفة
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شروق الجهات
سوسة.. مواقع تراثية مهملة... والوزارة تتحرك
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

 

«الشروق» مكتب الساحل:

تعدّ ولاية سوسة عدة مواقع أثرية صُنّف بعضها ضمن التراث العالمي، غير أن كثيرا منها تشكو الإهمال كسور المدينة العتيقة والرباط والدواميس وتحوّل البعض منها إلى أوكار للانحراف والجريمة خصوصا داخل أزقة المدينة العتيقة.
أهالي المدينة ونشطاء المجتمع المدني المعنيين بالشأن التراثي تحركوا مرارا وعرضوا خططا للنهوض بهذه المناطق التي لا يتم استغلالها الاستغلال الأمثل للترويج للمدينة كوجهة سياحية. وطالبوا بتدخل عاجل لإنقاذ هذا الموروث من الإهمال والاندثار، خاصة أنه لم يشهد أي تدخل للصيانة منذ 2007.
وفي زيارته الأخيرة إلى سوسة أكد وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين أنه تم اتخاذ جملة من القرارات لفائدة هذا التراث المهمل موضحا أنّ الميزانية المرصودة تقدر بما يزيد على مليون دينار موزعة بين الوزارة (350 ألف دينار) والمعهد الوطني للتراث (350 ألف دينار) وبلدية سوسة (200 ألف دينار) ووكالة إحياء التراث (150 ألف دينار).

محمد علي خليفة
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عبد الحميد الرياحي
انتهى وقت الجلوس على الربوة
تعيش البلاد منذ فترة وسط مشهد سريالي، مشهد يتسم بفوضى السياسة والأحزاب التي تعد على الورق بالعشرات ان لم نقل بالمئات لكنها في أغلبيتها الساحقة لا تمثل شيئا على أرض الواقع. وحتى...
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