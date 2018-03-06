القصرين.. مواقع أثرية.. من رمز للحضارات إلى أوكار للفساد والدعارة..

تحتوي ولاية القصرين على ثلثي آثار الجمهورية التونسية وعلى العديد من المواقع الأثرية التي تروي حضارات مرت على الجهة بداية بالحضارتين الرومانية والبيزنطية خلال العصور القديمة مرورا بالحضارة العثمانية في الفترة الحديثة وصولا إلى الحضارة الاسبانية في الفترة المعاصرة. وكان من المفروض استغلالها لتنمية الجهة بامتياز على غرار مواقع سفيطلة (سبيطلة) وأميدرا (حيدرة) وتلابت وسيفاس (سبيبة) وسليوم (القصرين) وحاسي الفريد وتالة وحتى جبل الشعانبي غير أن المؤسف أن العديد من هذه المواقع ظلت وكرا للفساد لتتحول من مصدر للتنمية الى عبء على أبناء الجهة وخاصة تلك التي ظلت خارج التهيئة على غرار حاسي الفريد ,وكذلك الموقع الأثري سليوم بمدينة القصرين والموقع الأثري أميدرا بحيدرة المهمل والآثار الاسبانية بوادي الدرب والمواقع الأثرية بالشعانبي الذي يحتوي على أكثر من 50 معصرة رومانية وبقايا لكنيسة مسيحية ومقبرة لشهداء ثورة التحرير الجزائرية ،غير أن هذه المواقع ظلت وكرا للفساد وللممارسات اللاأخلاقية قبل أن تتحول إلى منطقة عسكرية مغلقة.

ومن المواقع الأخرى التي تواجه نفس المشكل وادي الدرب حيث توجد كهوف محفورة وسط الهضاب بطريقة محكمة تمر تحتها سواقي مياه. ويظن البعض أنها من صنع أهالي القصرين غير أنها في الحقيقة هي مساكن حفرها اللاجئون الأسبان الذين فروا من الحرب الأهلية الإسبانية (1939-1936). وظلت هذه المواقع الاسبانية عرضة للممارسات اللاأخلاقية من سكر ودعارة. فأين مندوبية السياحة والمعهد الوطني للتراث والوزارة المشرفة من كل هذه التجاوزات؟.





محمد صلاح حقي