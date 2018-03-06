القصرين.. مواقع أثرية.. من رمز للحضارات إلى أوكار للفساد والدعارة..

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تحتوي ولاية القصرين على ثلثي آثار الجمهورية التونسية وعلى العديد من المواقع الأثرية التي تروي حضارات مرت على الجهة بداية بالحضارتين الرومانية والبيزنطية خلال العصور القديمة مرورا بالحضارة العثمانية في الفترة الحديثة وصولا إلى الحضارة الاسبانية في الفترة المعاصرة. وكان من المفروض استغلالها لتنمية الجهة بامتياز على غرار مواقع سفيطلة (سبيطلة) وأميدرا (حيدرة) وتلابت وسيفاس (سبيبة) وسليوم (القصرين) وحاسي الفريد وتالة وحتى جبل الشعانبي غير أن المؤسف أن العديد من هذه المواقع ظلت وكرا للفساد لتتحول من مصدر للتنمية الى عبء على أبناء الجهة وخاصة تلك التي ظلت خارج التهيئة على غرار حاسي الفريد ,وكذلك الموقع الأثري سليوم بمدينة القصرين والموقع الأثري أميدرا بحيدرة المهمل والآثار الاسبانية بوادي الدرب والمواقع الأثرية بالشعانبي الذي يحتوي على أكثر من 50 معصرة رومانية وبقايا لكنيسة مسيحية ومقبرة لشهداء ثورة التحرير الجزائرية ،غير أن هذه المواقع ظلت وكرا للفساد وللممارسات اللاأخلاقية قبل أن تتحول إلى منطقة عسكرية مغلقة.
ومن المواقع الأخرى التي تواجه نفس المشكل وادي الدرب حيث توجد كهوف محفورة وسط الهضاب بطريقة محكمة تمر تحتها سواقي مياه. ويظن البعض أنها من صنع أهالي القصرين غير أنها في الحقيقة هي مساكن حفرها اللاجئون الأسبان الذين فروا من الحرب الأهلية الإسبانية (1939-1936). وظلت هذه المواقع الاسبانية عرضة للممارسات اللاأخلاقية من سكر ودعارة. فأين مندوبية السياحة والمعهد الوطني للتراث والوزارة المشرفة من كل هذه التجاوزات؟.
تحتوي ولاية القصرين على ثلثي آثار الجمهورية التونسية وعلى العديد من المواقع الأثرية التي تروي حضارات مرت على الجهة بداية بالحضارتين الرومانية والبيزنطية خلال العصور القديمة مرورا بالحضارة العثمانية في الفترة الحديثة وصولا إلى الحضارة الاسبانية في الفترة المعاصرة. وكان من المفروض استغلالها لتنمية الجهة بامتياز على غرار مواقع سفيطلة (سبيطلة) وأميدرا (حيدرة) وتلابت وسيفاس (سبيبة) وسليوم (القصرين) وحاسي الفريد وتالة وحتى جبل الشعانبي غير أن المؤسف أن العديد من هذه المواقع ظلت وكرا للفساد لتتحول من مصدر للتنمية الى عبء على أبناء الجهة وخاصة تلك التي ظلت خارج التهيئة على غرار حاسي الفريد ,وكذلك الموقع الأثري سليوم بمدينة القصرين والموقع الأثري أميدرا بحيدرة المهمل والآثار الاسبانية بوادي الدرب والمواقع الأثرية بالشعانبي الذي يحتوي على أكثر من 50 معصرة رومانية وبقايا لكنيسة مسيحية ومقبرة لشهداء ثورة التحرير الجزائرية ،غير أن هذه المواقع ظلت وكرا للفساد وللممارسات اللاأخلاقية قبل أن تتحول إلى منطقة عسكرية مغلقة.
ومن المواقع الأخرى التي تواجه نفس المشكل وادي الدرب حيث توجد كهوف محفورة وسط الهضاب بطريقة محكمة تمر تحتها سواقي مياه. ويظن البعض أنها من صنع أهالي القصرين غير أنها في الحقيقة هي مساكن حفرها اللاجئون الأسبان الذين فروا من الحرب الأهلية الإسبانية (1939-1936). وظلت هذه المواقع الاسبانية عرضة للممارسات اللاأخلاقية من سكر ودعارة. فأين مندوبية السياحة والمعهد الوطني للتراث والوزارة المشرفة من كل هذه التجاوزات؟.
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018