الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الثلاثاء 06 مارس 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
القصرين.. مواقع أثرية.. من رمز للحضارات إلى أوكار للفساد والدعارة..
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الحميد الرياحي
انتهى وقت الجلوس على الربوة
تعيش البلاد منذ فترة وسط مشهد سريالي، مشهد يتسم بفوضى السياسة والأحزاب التي تعد على الورق بالعشرات ان لم نقل بالمئات لكنها في أغلبيتها الساحقة لا تمثل شيئا على أرض الواقع. وحتى...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاثنين 05 مارس 2018 مدير التغذية ومعتمد بني خداش يكشفان تفاصيل جديدة عن... مفاجأة في ملف وفاة نجم فيورينتينا.. فتح تحقيق جنائي ماطر: إيقاف 3 أشخاص أرغموا "فرنسية" على ممارسة الجنس بمقابل... جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 06 مارس 2018 بنزرت: الحكم بالإعدام على شخصين والسجن مدى الحياة في حق... حاتم بن سالم: الدولة منحت الأساتذة أكثر من 590 مليون دينار... عملية سطو جريئة على ملايين الدولارات من طائرة ألمانية
شروق الجهات
القصرين.. مواقع أثرية.. من رمز للحضارات إلى أوكار للفساد والدعارة..
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

تحتوي ولاية القصرين على ثلثي آثار الجمهورية التونسية وعلى العديد من المواقع الأثرية التي تروي حضارات مرت على الجهة بداية بالحضارتين الرومانية والبيزنطية خلال العصور القديمة مرورا بالحضارة العثمانية في الفترة الحديثة وصولا إلى الحضارة الاسبانية في الفترة المعاصرة. وكان من المفروض استغلالها لتنمية الجهة بامتياز على غرار مواقع سفيطلة (سبيطلة) وأميدرا (حيدرة) وتلابت وسيفاس (سبيبة) وسليوم (القصرين) وحاسي الفريد وتالة وحتى جبل الشعانبي غير أن المؤسف أن العديد من هذه المواقع ظلت وكرا للفساد لتتحول من مصدر للتنمية الى عبء على أبناء الجهة وخاصة تلك التي ظلت خارج التهيئة على غرار حاسي الفريد ,وكذلك الموقع الأثري سليوم بمدينة القصرين والموقع الأثري أميدرا بحيدرة المهمل والآثار الاسبانية بوادي الدرب والمواقع الأثرية بالشعانبي الذي يحتوي على أكثر من 50 معصرة رومانية وبقايا لكنيسة مسيحية ومقبرة لشهداء ثورة التحرير الجزائرية ،غير أن هذه المواقع ظلت وكرا للفساد وللممارسات اللاأخلاقية قبل أن تتحول إلى منطقة عسكرية مغلقة.
ومن المواقع الأخرى التي تواجه نفس المشكل وادي الدرب حيث توجد كهوف محفورة وسط الهضاب بطريقة محكمة تمر تحتها سواقي مياه. ويظن البعض أنها من صنع أهالي القصرين غير أنها في الحقيقة هي مساكن حفرها اللاجئون الأسبان الذين فروا من الحرب الأهلية الإسبانية (1939-1936). وظلت هذه المواقع الاسبانية عرضة للممارسات اللاأخلاقية من سكر ودعارة. فأين مندوبية السياحة والمعهد الوطني للتراث والوزارة المشرفة من كل هذه التجاوزات؟.

محمد صلاح حقي
تقرؤون أيضا
الحوض المنجمي.. الفسفاط يستأنف النشاط في المظيلة
06 مارس 2018 السّاعة 21:00
تباينت ردود الفعل من قرارات المجلس الوزاري الذي أكد على تعليق كل المقترحات المتعلقة بالتشغيل بمواقع إنتاج...
المزيد >>
سيدي بوزيد. .النقابــــات الأمنية تحتج
06 مارس 2018 السّاعة 21:00
نفذت صباح أمس مختلف النقابات الأمنية بجهة سيدي بوزيد وبمشاركة عدد من ممثلي النقابات الأمنية بمختلف الجهات...
المزيد >>
الكاف.. القلعة الخصبة.. الأهالي يرفضون نقل فواضل الفسفاط ويطالبون بالتشغيل
06 مارس 2018 السّاعة 21:00
رفض أهالي القلعة الخصبة قرار شركة فسفاط
المزيد >>
بنزرت. .أصحاب سيارات النقل الريفي في إضراب جوع وحشي
06 مارس 2018 السّاعة 21:00
قرر أصحاب سيارات النقل الريفي التابعون لمعتمدية بنزرت الجنوبية الدخول انطلاقا من يوم أمس الاثنين في إضراب...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
شروق الجهات
القصرين.. مواقع أثرية.. من رمز للحضارات إلى أوكار للفساد والدعارة..
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

تحتوي ولاية القصرين على ثلثي آثار الجمهورية التونسية وعلى العديد من المواقع الأثرية التي تروي حضارات مرت على الجهة بداية بالحضارتين الرومانية والبيزنطية خلال العصور القديمة مرورا بالحضارة العثمانية في الفترة الحديثة وصولا إلى الحضارة الاسبانية في الفترة المعاصرة. وكان من المفروض استغلالها لتنمية الجهة بامتياز على غرار مواقع سفيطلة (سبيطلة) وأميدرا (حيدرة) وتلابت وسيفاس (سبيبة) وسليوم (القصرين) وحاسي الفريد وتالة وحتى جبل الشعانبي غير أن المؤسف أن العديد من هذه المواقع ظلت وكرا للفساد لتتحول من مصدر للتنمية الى عبء على أبناء الجهة وخاصة تلك التي ظلت خارج التهيئة على غرار حاسي الفريد ,وكذلك الموقع الأثري سليوم بمدينة القصرين والموقع الأثري أميدرا بحيدرة المهمل والآثار الاسبانية بوادي الدرب والمواقع الأثرية بالشعانبي الذي يحتوي على أكثر من 50 معصرة رومانية وبقايا لكنيسة مسيحية ومقبرة لشهداء ثورة التحرير الجزائرية ،غير أن هذه المواقع ظلت وكرا للفساد وللممارسات اللاأخلاقية قبل أن تتحول إلى منطقة عسكرية مغلقة.
ومن المواقع الأخرى التي تواجه نفس المشكل وادي الدرب حيث توجد كهوف محفورة وسط الهضاب بطريقة محكمة تمر تحتها سواقي مياه. ويظن البعض أنها من صنع أهالي القصرين غير أنها في الحقيقة هي مساكن حفرها اللاجئون الأسبان الذين فروا من الحرب الأهلية الإسبانية (1939-1936). وظلت هذه المواقع الاسبانية عرضة للممارسات اللاأخلاقية من سكر ودعارة. فأين مندوبية السياحة والمعهد الوطني للتراث والوزارة المشرفة من كل هذه التجاوزات؟.

محمد صلاح حقي
تقرؤون أيضا
الحوض المنجمي.. الفسفاط يستأنف النشاط في المظيلة
06 مارس 2018 السّاعة 21:00
تباينت ردود الفعل من قرارات المجلس الوزاري الذي أكد على تعليق كل المقترحات المتعلقة بالتشغيل بمواقع إنتاج...
المزيد >>
سيدي بوزيد. .النقابــــات الأمنية تحتج
06 مارس 2018 السّاعة 21:00
نفذت صباح أمس مختلف النقابات الأمنية بجهة سيدي بوزيد وبمشاركة عدد من ممثلي النقابات الأمنية بمختلف الجهات...
المزيد >>
الكاف.. القلعة الخصبة.. الأهالي يرفضون نقل فواضل الفسفاط ويطالبون بالتشغيل
06 مارس 2018 السّاعة 21:00
رفض أهالي القلعة الخصبة قرار شركة فسفاط
المزيد >>
بنزرت. .أصحاب سيارات النقل الريفي في إضراب جوع وحشي
06 مارس 2018 السّاعة 21:00
قرر أصحاب سيارات النقل الريفي التابعون لمعتمدية بنزرت الجنوبية الدخول انطلاقا من يوم أمس الاثنين في إضراب...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
انتهى وقت الجلوس على الربوة
تعيش البلاد منذ فترة وسط مشهد سريالي، مشهد يتسم بفوضى السياسة والأحزاب التي تعد على الورق بالعشرات ان لم نقل بالمئات لكنها في أغلبيتها الساحقة لا تمثل شيئا على أرض الواقع. وحتى...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاثنين 05 مارس 2018 مدير التغذية ومعتمد بني خداش يكشفان تفاصيل جديدة عن... مفاجأة في ملف وفاة نجم فيورينتينا.. فتح تحقيق جنائي ماطر: إيقاف 3 أشخاص أرغموا "فرنسية" على ممارسة الجنس بمقابل... جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 06 مارس 2018 بنزرت: الحكم بالإعدام على شخصين والسجن مدى الحياة في حق... حاتم بن سالم: الدولة منحت الأساتذة أكثر من 590 مليون دينار... عملية سطو جريئة على ملايين الدولارات من طائرة ألمانية
﻿