من بينهم سيف الدين الرايس: الكشف عن خلية لتسفير عناصر إرهابية لليبيا

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الشروق اون لاين- مكتب القيروان - سعيدة جلاصي

تمكنت ادارة الاستعلامات والابحاث بالتنسيق مع فرقة الأبحاث والتفتيش بمعتمدية حفوز بالقيروان يوم الرابع من مارس 2018، من إيقاف 6 أشخاص من بينهم سيف الدين الرايس الناطق الرسمي باسم تنظيم أنصار الشريعة المحظور وذلك في إطار التورط في خلية تسفير ودعم العناصر الإرهابية بليبيا.

هذا وتم تحويل المتهمين إلى الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالعوينة لمزيد التحري.