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يوم الثلاثاء 06 مارس 2018
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الكاف.. معالـم أثرية مهملة ... والوزارة غائبة
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شروق الجهات
الكاف.. معالـم أثرية مهملة ... والوزارة غائبة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

الكاف «الشروق»:
رغم الكم الهائل من المعالم الأثرية بولاية الكاف إلا أن جلها يعاني من الإهمال والنسيان بما لا يساهم في دفع مسار التنمية السياحية والثقافية بالجهة.
فالمسلك السياحي الذي ينطلق من القصبة الحسينية مازال ينعت بالكلاسيكية لعدم انفتاحه على معالم أخرى مثل القبور الجلمودية باللاس وآثار الأربص بالسرس هذا علاوة على توفر معالم لقبور جلمودية بخنقة الأفراس لم تشملها الحفريات إلى اليوم حسب ما أكده الباحث في التراث مراد عرعار لـ «الشروق». وما عمق أزمة المعالم الأثرية بالكاف هو عدم تعهدها بالحماية والصيانة وتأمينها بما يحد من تكدس الفضلات في المسلك وتحولها إلى أوكار للمنحرفين .
أما المتحف الجهوي للفنون والتقاليد الشعبية فهو يحتاج إلى مزيد التهيئة والعناية بالمداخل وتوفير الإضاءة والعناية بقاعات العرض وحفظ القطع وتوفير الأدوية المضادة للطفيليات. وتحمل المسؤولية في هذا الإطار إلى المعهد الوطني للتراث ووكالة إحيائه ووزارة الثقافة والسلط الجهوية .
فآثار زنفور بالسرس تحاكي بقايا مدينة أثرية رومانية لم يظهر منها غير قوس النصر. وقد بين إبراهيم الورفلي (مختص في التاريخ) أنها تمثل امتدادا للمدن الأثرية الرومانية إلا أنها بقيت مدفونة جراء العوامل الطبيعية التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ.
أما الموقع الجيولوجي المسمى بحمام ملاق فهو يعاني من الإهمال والتهميش جراء ما لحق المنطقة المتاخمة له من تخريب وتهديد للأهالي من قبل العصابات الإجرامية والإرهابية على مساحة 3000 هك من الغابات من دشرة نبر إلى ساقية سيدي يوسف بما في ذلك آثار الضريح الروماني بالطويرف .
«ألتيبيروس» أو المديْنة بالدهماني موجوعة بمئات الحفر التي نخرتها، فأقواسها آيلة الى السقوط وحتى عمليات ترميم «الكابيتول» لم تنطلق بعد رغم برمجتها. فهي لا تنتظر تمويلا. بل قرارسياسي حازم قد يفك عزلتها. ويجعل منه مزارا للتلاميذ والباحثين لأن الطبيعة كما يقول أرسطو «تأبى الفراغ».

المولدي العباسي
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شروق الجهات
الكاف.. معالـم أثرية مهملة ... والوزارة غائبة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

الكاف «الشروق»:
رغم الكم الهائل من المعالم الأثرية بولاية الكاف إلا أن جلها يعاني من الإهمال والنسيان بما لا يساهم في دفع مسار التنمية السياحية والثقافية بالجهة.
فالمسلك السياحي الذي ينطلق من القصبة الحسينية مازال ينعت بالكلاسيكية لعدم انفتاحه على معالم أخرى مثل القبور الجلمودية باللاس وآثار الأربص بالسرس هذا علاوة على توفر معالم لقبور جلمودية بخنقة الأفراس لم تشملها الحفريات إلى اليوم حسب ما أكده الباحث في التراث مراد عرعار لـ «الشروق». وما عمق أزمة المعالم الأثرية بالكاف هو عدم تعهدها بالحماية والصيانة وتأمينها بما يحد من تكدس الفضلات في المسلك وتحولها إلى أوكار للمنحرفين .
أما المتحف الجهوي للفنون والتقاليد الشعبية فهو يحتاج إلى مزيد التهيئة والعناية بالمداخل وتوفير الإضاءة والعناية بقاعات العرض وحفظ القطع وتوفير الأدوية المضادة للطفيليات. وتحمل المسؤولية في هذا الإطار إلى المعهد الوطني للتراث ووكالة إحيائه ووزارة الثقافة والسلط الجهوية .
فآثار زنفور بالسرس تحاكي بقايا مدينة أثرية رومانية لم يظهر منها غير قوس النصر. وقد بين إبراهيم الورفلي (مختص في التاريخ) أنها تمثل امتدادا للمدن الأثرية الرومانية إلا أنها بقيت مدفونة جراء العوامل الطبيعية التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ.
أما الموقع الجيولوجي المسمى بحمام ملاق فهو يعاني من الإهمال والتهميش جراء ما لحق المنطقة المتاخمة له من تخريب وتهديد للأهالي من قبل العصابات الإجرامية والإرهابية على مساحة 3000 هك من الغابات من دشرة نبر إلى ساقية سيدي يوسف بما في ذلك آثار الضريح الروماني بالطويرف .
«ألتيبيروس» أو المديْنة بالدهماني موجوعة بمئات الحفر التي نخرتها، فأقواسها آيلة الى السقوط وحتى عمليات ترميم «الكابيتول» لم تنطلق بعد رغم برمجتها. فهي لا تنتظر تمويلا. بل قرارسياسي حازم قد يفك عزلتها. ويجعل منه مزارا للتلاميذ والباحثين لأن الطبيعة كما يقول أرسطو «تأبى الفراغ».

المولدي العباسي
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عبد الحميد الرياحي
انتهى وقت الجلوس على الربوة
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