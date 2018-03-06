الكاف.. معالـم أثرية مهملة ... والوزارة غائبة

-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018
الكاف «الشروق»:
رغم الكم الهائل من المعالم الأثرية بولاية الكاف إلا أن جلها يعاني من الإهمال والنسيان بما لا يساهم في دفع مسار التنمية السياحية والثقافية بالجهة.
فالمسلك السياحي الذي ينطلق من القصبة الحسينية مازال ينعت بالكلاسيكية لعدم انفتاحه على معالم أخرى مثل القبور الجلمودية باللاس وآثار الأربص بالسرس هذا علاوة على توفر معالم لقبور جلمودية بخنقة الأفراس لم تشملها الحفريات إلى اليوم حسب ما أكده الباحث في التراث مراد عرعار لـ «الشروق». وما عمق أزمة المعالم الأثرية بالكاف هو عدم تعهدها بالحماية والصيانة وتأمينها بما يحد من تكدس الفضلات في المسلك وتحولها إلى أوكار للمنحرفين .
أما المتحف الجهوي للفنون والتقاليد الشعبية فهو يحتاج إلى مزيد التهيئة والعناية بالمداخل وتوفير الإضاءة والعناية بقاعات العرض وحفظ القطع وتوفير الأدوية المضادة للطفيليات. وتحمل المسؤولية في هذا الإطار إلى المعهد الوطني للتراث ووكالة إحيائه ووزارة الثقافة والسلط الجهوية .
فآثار زنفور بالسرس تحاكي بقايا مدينة أثرية رومانية لم يظهر منها غير قوس النصر. وقد بين إبراهيم الورفلي (مختص في التاريخ) أنها تمثل امتدادا للمدن الأثرية الرومانية إلا أنها بقيت مدفونة جراء العوامل الطبيعية التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ.
أما الموقع الجيولوجي المسمى بحمام ملاق فهو يعاني من الإهمال والتهميش جراء ما لحق المنطقة المتاخمة له من تخريب وتهديد للأهالي من قبل العصابات الإجرامية والإرهابية على مساحة 3000 هك من الغابات من دشرة نبر إلى ساقية سيدي يوسف بما في ذلك آثار الضريح الروماني بالطويرف .
«ألتيبيروس» أو المديْنة بالدهماني موجوعة بمئات الحفر التي نخرتها، فأقواسها آيلة الى السقوط وحتى عمليات ترميم «الكابيتول» لم تنطلق بعد رغم برمجتها. فهي لا تنتظر تمويلا. بل قرارسياسي حازم قد يفك عزلتها. ويجعل منه مزارا للتلاميذ والباحثين لأن الطبيعة كما يقول أرسطو «تأبى الفراغ».
الكاف «الشروق»:
رغم الكم الهائل من المعالم الأثرية بولاية الكاف إلا أن جلها يعاني من الإهمال والنسيان بما لا يساهم في دفع مسار التنمية السياحية والثقافية بالجهة.
فالمسلك السياحي الذي ينطلق من القصبة الحسينية مازال ينعت بالكلاسيكية لعدم انفتاحه على معالم أخرى مثل القبور الجلمودية باللاس وآثار الأربص بالسرس هذا علاوة على توفر معالم لقبور جلمودية بخنقة الأفراس لم تشملها الحفريات إلى اليوم حسب ما أكده الباحث في التراث مراد عرعار لـ «الشروق». وما عمق أزمة المعالم الأثرية بالكاف هو عدم تعهدها بالحماية والصيانة وتأمينها بما يحد من تكدس الفضلات في المسلك وتحولها إلى أوكار للمنحرفين .
أما المتحف الجهوي للفنون والتقاليد الشعبية فهو يحتاج إلى مزيد التهيئة والعناية بالمداخل وتوفير الإضاءة والعناية بقاعات العرض وحفظ القطع وتوفير الأدوية المضادة للطفيليات. وتحمل المسؤولية في هذا الإطار إلى المعهد الوطني للتراث ووكالة إحيائه ووزارة الثقافة والسلط الجهوية .
فآثار زنفور بالسرس تحاكي بقايا مدينة أثرية رومانية لم يظهر منها غير قوس النصر. وقد بين إبراهيم الورفلي (مختص في التاريخ) أنها تمثل امتدادا للمدن الأثرية الرومانية إلا أنها بقيت مدفونة جراء العوامل الطبيعية التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ.
أما الموقع الجيولوجي المسمى بحمام ملاق فهو يعاني من الإهمال والتهميش جراء ما لحق المنطقة المتاخمة له من تخريب وتهديد للأهالي من قبل العصابات الإجرامية والإرهابية على مساحة 3000 هك من الغابات من دشرة نبر إلى ساقية سيدي يوسف بما في ذلك آثار الضريح الروماني بالطويرف .
«ألتيبيروس» أو المديْنة بالدهماني موجوعة بمئات الحفر التي نخرتها، فأقواسها آيلة الى السقوط وحتى عمليات ترميم «الكابيتول» لم تنطلق بعد رغم برمجتها. فهي لا تنتظر تمويلا. بل قرارسياسي حازم قد يفك عزلتها. ويجعل منه مزارا للتلاميذ والباحثين لأن الطبيعة كما يقول أرسطو «تأبى الفراغ».
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018