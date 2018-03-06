مواقع أثرية مهملة ومنسية.. «كنوز» تونس ... أوكارللمجرمين!

رغم ما تكتنزه بلادنا من مواقع أثرية ثرية متنوعة. وتتوزع على كامل الجهات. وهي تختصر العمق الحضاري. وتخلد الفعل الانساني .

وتقف شاهدة على تفاصيل عصور مضت وطريقة عيش السكان القدامى ..الا أن هذه المعالم وإن لقي أغلبها الاهتمام المتواصل الا أن البعض الآخر بقي مهملا. وتحول الى أوكار للفساد والممارسات اللاأخلاقية. وأصبح مصدر تهديد للسكان القريبين منها ..فمتى تتحرك الجهات المسؤولة لحماية هذه الرموز الحضارية ؟





عواطف خميري