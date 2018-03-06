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يوم الثلاثاء 06 مارس 2018
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شروق الجهات
تفاصيل جديدة عن «سجين» المغارة بمدنين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

تونس - الشروق : سهام السعيدي

أكّد المدير العام للمعهد الوطني للتغذية نورالدين بن ناصف في تصريح لـ"الشروق" أنه تم القيام بتشخيص صحي مدقّق لحالة المواطن محمد الخرشوفي الذي تم العثور عليه مؤخّرا في «مغارة» بمنطقة بني خداش من ولاية مدنين.
وكشف بن ناصف أنّ نتائج الفحوصات البيولوجية الأولية أثبتت أنها سليمة وأن الرجل لا يعاني من أي مرض وراثي ويتغذى بصفة جيّدة. ولا يستحق مكمّلات غذائية، وفق قوله.
وأشار المدير العام الى أنّ هذا الرجل يعيش في عزلة تامة عن المجتمع. و يحبذ العزلة والظلام. ويعاني من سوء التغذية مشددا على ضرورة الإحاطة الاجتماعية والنفسية به.
وقال مدير المعهد إن محمد الخرشوفي أصيل ولاية مدنين.ويبلغ من العمر تقريبا 50 سنة. ويزن 14 كلغ و 600 غ تقريبا ويبلغ طوله 1:30 متر. وقد تم إيواؤه يوم السبت الماضي بمستشفى معهد التغذية بالعاصمة.
وأفاد المدير العام للمعهد الوطني للتغذية بأنه سيتم تخصيص أخصائي في العلاج الطبيعي لمتابعة حالته مؤكّدا أنه على المستوى الجسدي ليس له مبدئيا مشاكل كبيرة.
ومن جهته، أكد معتمد بني خداش منير الطريفي في تصريح لـ"الشروق" أن محمد الخرشوفي يتمتّع بمنحة المعوزين وأن السلطات المعنية مكّنت شقيقته من هذه المنحة من أجل الاعتناء به.
وأضاف المعتمد أن الخرشوفي يتمتّع بالإعانات بصفة مستمرة. لكن شقيقته تتعمّد وضعه في «حوش الحفر» الذي عثر عليه داخله قرب منزل شقيقته في منطقة جبلية، وفق قوله.
وأفاد المعتمد بأن أخت محمد الخرشوفي لديها أيضا إبنان معاقان. ولم توفّق في الاعتناء بهم خاصة أن شقيقها يتحرك كثيرا ويتطلب رعاية خاصة، حسب تصريحه.
ونفى معتمد بني خداش ما راج من أخبار حول العثور على المواطن محمّد الخرشوفي في كهف. وهو يتغذّى على الديدان.
وأكد المعتمد أن السلطات الجهوية ستقوم بنقل هذا المواطن الى أحد مراكز الرعاية الخاصة بتونس.
وكانت شقيقة محمد الخرشوفي أفادت في تصريح إعلامي بأنها لم تجد مكاناً يأوي شقيقها. ولم تتخل عنه. وأوضحت أن محمد بقي بالمغارة على بعد بضعة أمتار من بيتها.

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شروق الجهات
تفاصيل جديدة عن «سجين» المغارة بمدنين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

تونس - الشروق : سهام السعيدي

أكّد المدير العام للمعهد الوطني للتغذية نورالدين بن ناصف في تصريح لـ"الشروق" أنه تم القيام بتشخيص صحي مدقّق لحالة المواطن محمد الخرشوفي الذي تم العثور عليه مؤخّرا في «مغارة» بمنطقة بني خداش من ولاية مدنين.
وكشف بن ناصف أنّ نتائج الفحوصات البيولوجية الأولية أثبتت أنها سليمة وأن الرجل لا يعاني من أي مرض وراثي ويتغذى بصفة جيّدة. ولا يستحق مكمّلات غذائية، وفق قوله.
وأشار المدير العام الى أنّ هذا الرجل يعيش في عزلة تامة عن المجتمع. و يحبذ العزلة والظلام. ويعاني من سوء التغذية مشددا على ضرورة الإحاطة الاجتماعية والنفسية به.
وقال مدير المعهد إن محمد الخرشوفي أصيل ولاية مدنين.ويبلغ من العمر تقريبا 50 سنة. ويزن 14 كلغ و 600 غ تقريبا ويبلغ طوله 1:30 متر. وقد تم إيواؤه يوم السبت الماضي بمستشفى معهد التغذية بالعاصمة.
وأفاد المدير العام للمعهد الوطني للتغذية بأنه سيتم تخصيص أخصائي في العلاج الطبيعي لمتابعة حالته مؤكّدا أنه على المستوى الجسدي ليس له مبدئيا مشاكل كبيرة.
ومن جهته، أكد معتمد بني خداش منير الطريفي في تصريح لـ"الشروق" أن محمد الخرشوفي يتمتّع بمنحة المعوزين وأن السلطات المعنية مكّنت شقيقته من هذه المنحة من أجل الاعتناء به.
وأضاف المعتمد أن الخرشوفي يتمتّع بالإعانات بصفة مستمرة. لكن شقيقته تتعمّد وضعه في «حوش الحفر» الذي عثر عليه داخله قرب منزل شقيقته في منطقة جبلية، وفق قوله.
وأفاد المعتمد بأن أخت محمد الخرشوفي لديها أيضا إبنان معاقان. ولم توفّق في الاعتناء بهم خاصة أن شقيقها يتحرك كثيرا ويتطلب رعاية خاصة، حسب تصريحه.
ونفى معتمد بني خداش ما راج من أخبار حول العثور على المواطن محمّد الخرشوفي في كهف. وهو يتغذّى على الديدان.
وأكد المعتمد أن السلطات الجهوية ستقوم بنقل هذا المواطن الى أحد مراكز الرعاية الخاصة بتونس.
وكانت شقيقة محمد الخرشوفي أفادت في تصريح إعلامي بأنها لم تجد مكاناً يأوي شقيقها. ولم تتخل عنه. وأوضحت أن محمد بقي بالمغارة على بعد بضعة أمتار من بيتها.

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عبد الحميد الرياحي
انتهى وقت الجلوس على الربوة
تعيش البلاد منذ فترة وسط مشهد سريالي، مشهد يتسم بفوضى السياسة والأحزاب التي تعد على الورق بالعشرات ان لم نقل بالمئات لكنها في أغلبيتها الساحقة لا تمثل شيئا على أرض الواقع. وحتى...
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