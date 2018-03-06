تفاصيل جديدة عن «سجين» المغارة بمدنين

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تونس - الشروق : سهام السعيدي
أكّد المدير العام للمعهد الوطني للتغذية نورالدين بن ناصف في تصريح لـ"الشروق" أنه تم القيام بتشخيص صحي مدقّق لحالة المواطن محمد الخرشوفي الذي تم العثور عليه مؤخّرا في «مغارة» بمنطقة بني خداش من ولاية مدنين.
وكشف بن ناصف أنّ نتائج الفحوصات البيولوجية الأولية أثبتت أنها سليمة وأن الرجل لا يعاني من أي مرض وراثي ويتغذى بصفة جيّدة. ولا يستحق مكمّلات غذائية، وفق قوله.
وأشار المدير العام الى أنّ هذا الرجل يعيش في عزلة تامة عن المجتمع. و يحبذ العزلة والظلام. ويعاني من سوء التغذية مشددا على ضرورة الإحاطة الاجتماعية والنفسية به.
وقال مدير المعهد إن محمد الخرشوفي أصيل ولاية مدنين.ويبلغ من العمر تقريبا 50 سنة. ويزن 14 كلغ و 600 غ تقريبا ويبلغ طوله 1:30 متر. وقد تم إيواؤه يوم السبت الماضي بمستشفى معهد التغذية بالعاصمة.
وأفاد المدير العام للمعهد الوطني للتغذية بأنه سيتم تخصيص أخصائي في العلاج الطبيعي لمتابعة حالته مؤكّدا أنه على المستوى الجسدي ليس له مبدئيا مشاكل كبيرة.
ومن جهته، أكد معتمد بني خداش منير الطريفي في تصريح لـ"الشروق" أن محمد الخرشوفي يتمتّع بمنحة المعوزين وأن السلطات المعنية مكّنت شقيقته من هذه المنحة من أجل الاعتناء به.
وأضاف المعتمد أن الخرشوفي يتمتّع بالإعانات بصفة مستمرة. لكن شقيقته تتعمّد وضعه في «حوش الحفر» الذي عثر عليه داخله قرب منزل شقيقته في منطقة جبلية، وفق قوله.
وأفاد المعتمد بأن أخت محمد الخرشوفي لديها أيضا إبنان معاقان. ولم توفّق في الاعتناء بهم خاصة أن شقيقها يتحرك كثيرا ويتطلب رعاية خاصة، حسب تصريحه.
ونفى معتمد بني خداش ما راج من أخبار حول العثور على المواطن محمّد الخرشوفي في كهف. وهو يتغذّى على الديدان.
وأكد المعتمد أن السلطات الجهوية ستقوم بنقل هذا المواطن الى أحد مراكز الرعاية الخاصة بتونس.
وكانت شقيقة محمد الخرشوفي أفادت في تصريح إعلامي بأنها لم تجد مكاناً يأوي شقيقها. ولم تتخل عنه. وأوضحت أن محمد بقي بالمغارة على بعد بضعة أمتار من بيتها.
تونس - الشروق : سهام السعيدي
أكّد المدير العام للمعهد الوطني للتغذية نورالدين بن ناصف في تصريح لـ"الشروق" أنه تم القيام بتشخيص صحي مدقّق لحالة المواطن محمد الخرشوفي الذي تم العثور عليه مؤخّرا في «مغارة» بمنطقة بني خداش من ولاية مدنين.
وكشف بن ناصف أنّ نتائج الفحوصات البيولوجية الأولية أثبتت أنها سليمة وأن الرجل لا يعاني من أي مرض وراثي ويتغذى بصفة جيّدة. ولا يستحق مكمّلات غذائية، وفق قوله.
وأشار المدير العام الى أنّ هذا الرجل يعيش في عزلة تامة عن المجتمع. و يحبذ العزلة والظلام. ويعاني من سوء التغذية مشددا على ضرورة الإحاطة الاجتماعية والنفسية به.
وقال مدير المعهد إن محمد الخرشوفي أصيل ولاية مدنين.ويبلغ من العمر تقريبا 50 سنة. ويزن 14 كلغ و 600 غ تقريبا ويبلغ طوله 1:30 متر. وقد تم إيواؤه يوم السبت الماضي بمستشفى معهد التغذية بالعاصمة.
وأفاد المدير العام للمعهد الوطني للتغذية بأنه سيتم تخصيص أخصائي في العلاج الطبيعي لمتابعة حالته مؤكّدا أنه على المستوى الجسدي ليس له مبدئيا مشاكل كبيرة.
ومن جهته، أكد معتمد بني خداش منير الطريفي في تصريح لـ"الشروق" أن محمد الخرشوفي يتمتّع بمنحة المعوزين وأن السلطات المعنية مكّنت شقيقته من هذه المنحة من أجل الاعتناء به.
وأضاف المعتمد أن الخرشوفي يتمتّع بالإعانات بصفة مستمرة. لكن شقيقته تتعمّد وضعه في «حوش الحفر» الذي عثر عليه داخله قرب منزل شقيقته في منطقة جبلية، وفق قوله.
وأفاد المعتمد بأن أخت محمد الخرشوفي لديها أيضا إبنان معاقان. ولم توفّق في الاعتناء بهم خاصة أن شقيقها يتحرك كثيرا ويتطلب رعاية خاصة، حسب تصريحه.
ونفى معتمد بني خداش ما راج من أخبار حول العثور على المواطن محمّد الخرشوفي في كهف. وهو يتغذّى على الديدان.
وأكد المعتمد أن السلطات الجهوية ستقوم بنقل هذا المواطن الى أحد مراكز الرعاية الخاصة بتونس.
وكانت شقيقة محمد الخرشوفي أفادت في تصريح إعلامي بأنها لم تجد مكاناً يأوي شقيقها. ولم تتخل عنه. وأوضحت أن محمد بقي بالمغارة على بعد بضعة أمتار من بيتها.
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018