أكودة: القبض على شخصين من أجل سلب سيّارة

إثر تعرّض شخص بجهة أكودة ولاية سوسة إلى سلب مفاتيح سيّارته من قبل مجهولين بعد اقتحام منزله وسرقة سيّارته الرّاسية بالمكان، تمكنت يوم 05 مارس 2018 منطقة الأمن الوطني بسوسة الشّماليّة بعد حصر الشّبهة في شخصين، من القبض عليهما واللّذين بعرضهما على المتضرّر تمّ التّعرّف عليهما منذ الوهلة الأولى، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية.

وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بهما واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهما والأبحاث متواصلة.