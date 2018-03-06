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يوم الثلاثاء 06 مارس 2018
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حياد الادارة العمومية في الانتخابات البلدية
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الوطنية
حياد الادارة العمومية في الانتخابات البلدية
06 مارس 2018 | 10:26

في إطار إنجاح مختلف الاستحقاقات الانتخابية، ينظم مركز التكوين ودعم اللامركزية التابعة لوزارة الشؤون المحلية والبيئة بالشراكة مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملتقى جهوي حول "حياد الإدارة العمومية في الانتخابات البلدية 2018" وذلك بحضور كل من وزير الشؤون المحلية والبيئة والوزير المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

كما سيتم دعوة رؤساء النيابات الخصوصية بالبلديات والمعتمدين الأول بالولايات قصد تكوينهم في هذا الملتقى الذي سيكون حسب الرزنامة التالية:

*يوم 7 مارس 2018 بنزل المرادي قمرت

*يوم 8 مارس 2018 بنزل القصبة بالقيروان

* يوم 10 مارس 2018 بنزل سيفاكس بصفاقس

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الوطنية
حياد الادارة العمومية في الانتخابات البلدية
06 مارس 2018 | 10:26

في إطار إنجاح مختلف الاستحقاقات الانتخابية، ينظم مركز التكوين ودعم اللامركزية التابعة لوزارة الشؤون المحلية والبيئة بالشراكة مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملتقى جهوي حول "حياد الإدارة العمومية في الانتخابات البلدية 2018" وذلك بحضور كل من وزير الشؤون المحلية والبيئة والوزير المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

كما سيتم دعوة رؤساء النيابات الخصوصية بالبلديات والمعتمدين الأول بالولايات قصد تكوينهم في هذا الملتقى الذي سيكون حسب الرزنامة التالية:

*يوم 7 مارس 2018 بنزل المرادي قمرت

*يوم 8 مارس 2018 بنزل القصبة بالقيروان

* يوم 10 مارس 2018 بنزل سيفاكس بصفاقس

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06 مارس 2018 السّاعة 21:00
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سامي المدب معتمد سكرة... الكشف عن مبيت عشوائي للفتيات ومسالخ مخفية
06 مارس 2018 السّاعة 21:00
ذكر السيد سامي المدب معتمد سكرة ورئيس النيابة...
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حي الفاتح بسكرة.. لا انارة... لا مدارس ولا طرقات ... فمن المسؤول؟
06 مارس 2018 السّاعة 21:00
في أعماق حي سكرة الراقي الذي يجذب إليه رجال...
المزيد >>
بطاقة.. المدرسة العمومية تحتضر
06 مارس 2018 السّاعة 21:00
تتواتر الاحداث هذه الأيّام في مجال التربية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
انتهى وقت الجلوس على الربوة
تعيش البلاد منذ فترة وسط مشهد سريالي، مشهد يتسم بفوضى السياسة والأحزاب التي تعد على الورق بالعشرات ان لم نقل بالمئات لكنها في أغلبيتها الساحقة لا تمثل شيئا على أرض الواقع. وحتى...
المزيد >>
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