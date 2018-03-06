حياد الادارة العمومية في الانتخابات البلدية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

في إطار إنجاح مختلف الاستحقاقات الانتخابية، ينظم مركز التكوين ودعم اللامركزية التابعة لوزارة الشؤون المحلية والبيئة بالشراكة مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملتقى جهوي حول "حياد الإدارة العمومية في الانتخابات البلدية 2018" وذلك بحضور كل من وزير الشؤون المحلية والبيئة والوزير المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

كما سيتم دعوة رؤساء النيابات الخصوصية بالبلديات والمعتمدين الأول بالولايات قصد تكوينهم في هذا الملتقى الذي سيكون حسب الرزنامة التالية:

*يوم 7 مارس 2018 بنزل المرادي قمرت

*يوم 8 مارس 2018 بنزل القصبة بالقيروان

* يوم 10 مارس 2018 بنزل سيفاكس بصفاقس