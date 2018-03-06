بنزرت. .أصحاب سيارات النقل الريفي في إضراب جوع وحشي

قرر أصحاب سيارات النقل الريفي التابعون لمعتمدية بنزرت الجنوبية الدخول انطلاقا من يوم أمس الاثنين في إضراب جوع وحشي بمكان اعتصامهم بمنتزه النحلي وفق تأكيد عدد منهم. حيث يتواصل لليوم 16 اعتصام عدد من أصحاب سيارات النقل الريفي التابعين لمعتمدية بنزرت الجنوبية بمنتزه النحلي احتجاجا على نقلهم إلى محطة النقل البري بحي الجلاء ببنزرت

وكان أصحاب السيارات المذكورة تحولوا قبل حوالي أسبوعين إلى العاصمة لتنفيذ وقفة احتجاجية بها الا أن قوات الأمن منعتهم من مواصلة التقدم. فما كان منهم الا التحول الى منتزه النحلي.





مراد الدلاجي