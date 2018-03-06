الكاف.. القلعة الخصبة.. الأهالي يرفضون نقل فواضل الفسفاط ويطالبون بالتشغيل

القلعة الخصبة (الشروق)

رفض أهالي القلعة الخصبة قرار شركة فسفاط قفصة المتمثل في نقل فواضل الفسفاط المتراكمة في المدينة إلى ولاية قابس لتحويلها. وقد نفذوا وقفة احتجاجية طالبوا فيها بالتشغيل وإخراج المنطقة من حالة الفقر التي هي عليها. ويذكر أن الأهالي قاموا بعديد الاحتجاجات في السنوات الأخيرة مطالبين بالتنمية والتشغيل وإيجاد حل للخلافات مع المجلس الجهوي لولاية الكاف. إذ تعود ملكية عديد العقارات والأراضي بمعتمدية القلعة الخصبة الى هذا المجلس بعد عقد الإحالة من شركة فسفاط قفصة في جوان 2014. وقد سعت السلطات الى استرجاع عقاراتها لاستغلالها في بعث مشاريع اقتصادية وترغيب الباعثين في الانتصاب لتوفير مواطن شغل بعد غلق المنجم سنة 1993 ودخول المنطقة في حالة ركود تام لغياب الرؤية المستقبلية لما بعد الفسفاط إلا أن كل الاقتراحات بقيت مجرد وعود لم تنفذ.وفي 2014 اقترح أحد المستثمرين استغلال بقايا الفسفاط وإنجاز معمل جديد بالقلعة الخصبة باستثمارات تقدر بـ25 مليون دينار. وهذا سيمكن من تشغيل حوالي 120 عاملا على مدى 30 سنة. ولكن المشروع لم ينجز أيضا. وبعد كل هذه الاقتراحات التي لم تنفذ قررت شركة فسفاط قفصة نقل فواضل الفسفاط إلى قابس لتحويلها وحرمان المنطقة من استثمارات قد تحيي الجهة من جديد وتخرجها من حالة الفقر المدقع التي هي عليها. فكان تصدي الأهالي لهذا القرار بوقفة احتجاجية مما اضطر السلطات إلى عقد جلسة تفاوض بحضور كل الجهات المتداخلة في الموضوع.حسن الشيخاوي (ناشط في المجتمع المدني) ذكر لـ"الشروق" أنه تم الاتفاق في محضر جلسة على تطبيق الاتفاقيات السابقة والمتمثلة في التسريع في رفع فواضل الفسفاط كليا ودون انتقاء مع إحداث مواطن شغل في معامل التحويل وبعث شركة للبيئة والغراسات على غرار بقية مدن الحوض المنجمي وتوفير حوالي 200 موطن شغل إلى جانب تفعيل دور خلية إدارة منجم القلعة الخصبة بتطبيق المنشور عدد 385 والقاضي بالانتداب الفوري لأبناء الأعوان المصابين بأمراض مهنية وحوادث شغل (47 حالة). كما تم التأكيد على ضرورة إعادة تأهيل الأراضي الفلاحية والنظر في التعويضات على الضرر البيئي للمتساكنين.





مصدق الشارني