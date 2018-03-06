الكاف.. القلعة الخصبة.. الأهالي يرفضون نقل فواضل الفسفاط ويطالبون بالتشغيل

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القلعة الخصبة (الشروق)
رفض أهالي القلعة الخصبة قرار شركة فسفاط قفصة المتمثل في نقل فواضل الفسفاط المتراكمة في المدينة إلى ولاية قابس لتحويلها. وقد نفذوا وقفة احتجاجية طالبوا فيها بالتشغيل وإخراج المنطقة من حالة الفقر التي هي عليها. ويذكر أن الأهالي قاموا بعديد الاحتجاجات في السنوات الأخيرة مطالبين بالتنمية والتشغيل وإيجاد حل للخلافات مع المجلس الجهوي لولاية الكاف. إذ تعود ملكية عديد العقارات والأراضي بمعتمدية القلعة الخصبة الى هذا المجلس بعد عقد الإحالة من شركة فسفاط قفصة في جوان 2014. وقد سعت السلطات الى استرجاع عقاراتها لاستغلالها في بعث مشاريع اقتصادية وترغيب الباعثين في الانتصاب لتوفير مواطن شغل بعد غلق المنجم سنة 1993 ودخول المنطقة في حالة ركود تام لغياب الرؤية المستقبلية لما بعد الفسفاط إلا أن كل الاقتراحات بقيت مجرد وعود لم تنفذ.وفي 2014 اقترح أحد المستثمرين استغلال بقايا الفسفاط وإنجاز معمل جديد بالقلعة الخصبة باستثمارات تقدر بـ25 مليون دينار. وهذا سيمكن من تشغيل حوالي 120 عاملا على مدى 30 سنة. ولكن المشروع لم ينجز أيضا. وبعد كل هذه الاقتراحات التي لم تنفذ قررت شركة فسفاط قفصة نقل فواضل الفسفاط إلى قابس لتحويلها وحرمان المنطقة من استثمارات قد تحيي الجهة من جديد وتخرجها من حالة الفقر المدقع التي هي عليها. فكان تصدي الأهالي لهذا القرار بوقفة احتجاجية مما اضطر السلطات إلى عقد جلسة تفاوض بحضور كل الجهات المتداخلة في الموضوع.حسن الشيخاوي (ناشط في المجتمع المدني) ذكر لـ"الشروق" أنه تم الاتفاق في محضر جلسة على تطبيق الاتفاقيات السابقة والمتمثلة في التسريع في رفع فواضل الفسفاط كليا ودون انتقاء مع إحداث مواطن شغل في معامل التحويل وبعث شركة للبيئة والغراسات على غرار بقية مدن الحوض المنجمي وتوفير حوالي 200 موطن شغل إلى جانب تفعيل دور خلية إدارة منجم القلعة الخصبة بتطبيق المنشور عدد 385 والقاضي بالانتداب الفوري لأبناء الأعوان المصابين بأمراض مهنية وحوادث شغل (47 حالة). كما تم التأكيد على ضرورة إعادة تأهيل الأراضي الفلاحية والنظر في التعويضات على الضرر البيئي للمتساكنين.
القلعة الخصبة (الشروق)
رفض أهالي القلعة الخصبة قرار شركة فسفاط قفصة المتمثل في نقل فواضل الفسفاط المتراكمة في المدينة إلى ولاية قابس لتحويلها. وقد نفذوا وقفة احتجاجية طالبوا فيها بالتشغيل وإخراج المنطقة من حالة الفقر التي هي عليها. ويذكر أن الأهالي قاموا بعديد الاحتجاجات في السنوات الأخيرة مطالبين بالتنمية والتشغيل وإيجاد حل للخلافات مع المجلس الجهوي لولاية الكاف. إذ تعود ملكية عديد العقارات والأراضي بمعتمدية القلعة الخصبة الى هذا المجلس بعد عقد الإحالة من شركة فسفاط قفصة في جوان 2014. وقد سعت السلطات الى استرجاع عقاراتها لاستغلالها في بعث مشاريع اقتصادية وترغيب الباعثين في الانتصاب لتوفير مواطن شغل بعد غلق المنجم سنة 1993 ودخول المنطقة في حالة ركود تام لغياب الرؤية المستقبلية لما بعد الفسفاط إلا أن كل الاقتراحات بقيت مجرد وعود لم تنفذ.وفي 2014 اقترح أحد المستثمرين استغلال بقايا الفسفاط وإنجاز معمل جديد بالقلعة الخصبة باستثمارات تقدر بـ25 مليون دينار. وهذا سيمكن من تشغيل حوالي 120 عاملا على مدى 30 سنة. ولكن المشروع لم ينجز أيضا. وبعد كل هذه الاقتراحات التي لم تنفذ قررت شركة فسفاط قفصة نقل فواضل الفسفاط إلى قابس لتحويلها وحرمان المنطقة من استثمارات قد تحيي الجهة من جديد وتخرجها من حالة الفقر المدقع التي هي عليها. فكان تصدي الأهالي لهذا القرار بوقفة احتجاجية مما اضطر السلطات إلى عقد جلسة تفاوض بحضور كل الجهات المتداخلة في الموضوع.حسن الشيخاوي (ناشط في المجتمع المدني) ذكر لـ"الشروق" أنه تم الاتفاق في محضر جلسة على تطبيق الاتفاقيات السابقة والمتمثلة في التسريع في رفع فواضل الفسفاط كليا ودون انتقاء مع إحداث مواطن شغل في معامل التحويل وبعث شركة للبيئة والغراسات على غرار بقية مدن الحوض المنجمي وتوفير حوالي 200 موطن شغل إلى جانب تفعيل دور خلية إدارة منجم القلعة الخصبة بتطبيق المنشور عدد 385 والقاضي بالانتداب الفوري لأبناء الأعوان المصابين بأمراض مهنية وحوادث شغل (47 حالة). كما تم التأكيد على ضرورة إعادة تأهيل الأراضي الفلاحية والنظر في التعويضات على الضرر البيئي للمتساكنين.
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018