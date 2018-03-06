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يوم الثلاثاء 06 مارس 2018
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سيدي بوزيد. .النقابــــات الأمنية تحتج
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شروق الجهات
سيدي بوزيد. .النقابــــات الأمنية تحتج
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

نفذت صباح أمس مختلف النقابات الأمنية بجهة سيدي بوزيد وبمشاركة عدد من ممثلي النقابات الأمنية بمختلف الجهات وأعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية وقفة احتجاجية أمام مقر اقليم الحرس الوطني احتجاجا على سياسة الكيل بمكيالين تجاه أبناء المؤسسة الأمنية.

وقد أكد الناطق الرسمي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي شكري حمادة أن من حق أعوان الحرس الوطني بسيدي بوزيد المطالبة بالترقيات الاستثنائية ورد الاعتبار اليهم على غرار زملائهم الذين شاركوا في ملحمة بن قردان نظرا الى النجاحات التي حققوها في مجال مكافحة الارهاب.
وبيّن شكري حمادة أن العلاقة بين مختلف الأسلاك الأمنية لا تشوبها أي شائبة عكس ما يتم الترويج له.
وأشار المحتجون الى أن العمليات الأمنية التي قام بها أعوان الحرس الوطني لا تقل أهمية عن عملية بن قردان لذلك وجبت معاملة الأعوان بنفس السياسة من طرف وزارة الإشراف.

قيس عماري
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شروق الجهات
سيدي بوزيد. .النقابــــات الأمنية تحتج
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

نفذت صباح أمس مختلف النقابات الأمنية بجهة سيدي بوزيد وبمشاركة عدد من ممثلي النقابات الأمنية بمختلف الجهات وأعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية وقفة احتجاجية أمام مقر اقليم الحرس الوطني احتجاجا على سياسة الكيل بمكيالين تجاه أبناء المؤسسة الأمنية.

وقد أكد الناطق الرسمي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي شكري حمادة أن من حق أعوان الحرس الوطني بسيدي بوزيد المطالبة بالترقيات الاستثنائية ورد الاعتبار اليهم على غرار زملائهم الذين شاركوا في ملحمة بن قردان نظرا الى النجاحات التي حققوها في مجال مكافحة الارهاب.
وبيّن شكري حمادة أن العلاقة بين مختلف الأسلاك الأمنية لا تشوبها أي شائبة عكس ما يتم الترويج له.
وأشار المحتجون الى أن العمليات الأمنية التي قام بها أعوان الحرس الوطني لا تقل أهمية عن عملية بن قردان لذلك وجبت معاملة الأعوان بنفس السياسة من طرف وزارة الإشراف.

قيس عماري
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سيدي بوزيد. .النقابــــات الأمنية تحتج
06 مارس 2018 السّاعة 21:00
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عبد الحميد الرياحي
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تعيش البلاد منذ فترة وسط مشهد سريالي، مشهد يتسم بفوضى السياسة والأحزاب التي تعد على الورق بالعشرات ان لم نقل بالمئات لكنها في أغلبيتها الساحقة لا تمثل شيئا على أرض الواقع. وحتى...
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