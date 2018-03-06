الحوض المنجمي.. الفسفاط يستأنف النشاط في المظيلة

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تباينت ردود الفعل من قرارات المجلس الوزاري الذي أكد على تعليق كل المقترحات المتعلقة بالتشغيل بمواقع إنتاج الفسفاط المعطلة وتجميد كل برامج الانتداب والتشغيل التي أعدتها شركة الفسفاط الى غاية استئناف الإنتاج.
مكتب قفصة – الشروق :
ففي أم العرائس عاد العمل صباح أول أمس الأحد بالمغسلة التي تواصل معالجة كميات الفسفاط المتوفرة وذلك بمبادرة من المعتصمين الذين فكوا الحصار على نشاط المغسلة. وهو ما أكده أحد المعتصمين (كمال بخيري - 38 سنة) الذي قال في تصريح لـ"الشروق" إن بادرة حسن النية التي كانت من طرف المعتصمين لم تلق تفاعلا من الجهات المسؤولة مشيرا الى غياب أي بادرة تواصلية لتثمين التفاعل الايجابي للمعتصمين والبناء عليه لانجاز خطوات أخرى. وأشار محدثنا الى أن اعتصامات أخرى مازالت قائمة في 3 مقاطع فسفاط بأم العرائس. وهو ما يمنع وصول المزيد من الفسفاط الى المغسلة. وقد انتقد بخيري الحوارات المنجزة مؤخرا مع بوعلي المباركي. إذ اعتبر أن أطرافا عديدة (لها شغل) قد دخلت على الخط. وحاولت الضغط من أجل ضمان تشغيل أشخاص معينين فيما غاب عن جلسات الحوار معتصمون مثله يعانون من أوضاع اجتماعية صعبة. إذ لم يسمع صوتهم هذا بالاضافة الى عدد هام من مستحقي الشغل ممن لم يشاركوا في الاعتصامات. وشدد السيد بخيري على ضرورة المعالجة الجذرية لأزمة الثقة بين الحكومة والمعتصمين.
اعتصامات المتلوي متواصلة
ورغم تواتر الحديث طيلة ليلة أول أمس عن تواصل حوارات بين المعتصمين لفتح المجال لعودة أنشطة الفسفاط بالمتلوي فإن الوضع بقي على حاله الى حدود يوم أمس. وهو ما أكدته السيدة هيفاء (32 سنة) المعتصمة منذ شهر ونصف بمنطقة كاف الدور التي تبعد 25 كلم عن وسط مدينة المتلوي والتي عمدت منذ أيام الى محاولة الانتحار بتناول مادة سامة. هيفاء أشارت الى أن المعتصمين بكاف الدور بالعشرات من الجنسين و من أصحاب وضعيات اجتماعية قاهرة مضيفة أن لعديد المعتصمين محاضر جلسات ووعودا سابقة لم تنفذ. وشددت على أن عودة الفسفاط مرتبطة بتمكينهم من فرص شغل في أي قطاع مع توفير الضمانات لذلك. وللإشارة فإن بإقليم المتلوي أعدادا هامة من المعتصمين المنتشرين بمقاطع الفسفاط والمغاسل والمقرات الادارية لشركة الفسفاط.
نشاط في المظيلة واحتجاج في الرديف
قبل إيقاف الحوار مع المعتصمين من قبل بوعلي المباركي أطلق الشباب المعتصم في برج العكارمة مبادرة عاد بمقتضاها نشاط الفسفاط في المقاطع وفي المغسلة عدد 3 الا أن وسق الفسفاط مازال متعطلا كما هو الشأن أيضا بمدينة أم العرائس. فالمبادرات المسجلة الى حد الآن لم تمكن الشركة من استعادة عملية الانتاج والوسق بما يمكن المعامل الكيميائية من استعادة نشاطها أيضا. ونفس الأمر حاصل في الرديف. إذ يتواصل نشاط المغسلة منذ مدة لكن دون التمكن من عملية الوسق. وقد نفذ صبيحة أمس أعوان الفسفاط بالرديف وقفة احتجاجية بالمقر الاجتماعي للشركة للمطالبة بإيجاد حلول عاجلة لاستئناف نشاط الشركة المعطل منذ شهر ونصف مما جعل شبح الإفلاس يخيم عليها.وهو ما يعني إمكانية فقدان الآلاف لمورد رزقهم. وفي ذات السياق أصدرت النقابات الأساسية بالرديف يوم الأحد 4 مارس 2017 بيان مساندة لأعوان شركة فسفاط قفصة في مطالبتهم بإيجاد حل للأزمة التي تعرفها الشركة. حيث دعوا الى ضرورة إقرار خطة تنموية حقيقية ومتكاملة للجهة بما يجنب شركة الفسفاط تحمل وزر المطلبية المتعلقة بالتنمية والتشغيل. كما عبروا عن رفضهم المطلق المساس بأجور العمال خاصة أنه لا ذنب لهم في ما يحصل اليوم من تعطيل للنشاط بسبب جملة الاعتصامات التي ينفذها عدد من شباب المنطقة.
تباينت ردود الفعل من قرارات المجلس الوزاري الذي أكد على تعليق كل المقترحات المتعلقة بالتشغيل بمواقع إنتاج الفسفاط المعطلة وتجميد كل برامج الانتداب والتشغيل التي أعدتها شركة الفسفاط الى غاية استئناف الإنتاج.
مكتب قفصة – الشروق :
ففي أم العرائس عاد العمل صباح أول أمس الأحد بالمغسلة التي تواصل معالجة كميات الفسفاط المتوفرة وذلك بمبادرة من المعتصمين الذين فكوا الحصار على نشاط المغسلة. وهو ما أكده أحد المعتصمين (كمال بخيري - 38 سنة) الذي قال في تصريح لـ"الشروق" إن بادرة حسن النية التي كانت من طرف المعتصمين لم تلق تفاعلا من الجهات المسؤولة مشيرا الى غياب أي بادرة تواصلية لتثمين التفاعل الايجابي للمعتصمين والبناء عليه لانجاز خطوات أخرى. وأشار محدثنا الى أن اعتصامات أخرى مازالت قائمة في 3 مقاطع فسفاط بأم العرائس. وهو ما يمنع وصول المزيد من الفسفاط الى المغسلة. وقد انتقد بخيري الحوارات المنجزة مؤخرا مع بوعلي المباركي. إذ اعتبر أن أطرافا عديدة (لها شغل) قد دخلت على الخط. وحاولت الضغط من أجل ضمان تشغيل أشخاص معينين فيما غاب عن جلسات الحوار معتصمون مثله يعانون من أوضاع اجتماعية صعبة. إذ لم يسمع صوتهم هذا بالاضافة الى عدد هام من مستحقي الشغل ممن لم يشاركوا في الاعتصامات. وشدد السيد بخيري على ضرورة المعالجة الجذرية لأزمة الثقة بين الحكومة والمعتصمين.
اعتصامات المتلوي متواصلة
ورغم تواتر الحديث طيلة ليلة أول أمس عن تواصل حوارات بين المعتصمين لفتح المجال لعودة أنشطة الفسفاط بالمتلوي فإن الوضع بقي على حاله الى حدود يوم أمس. وهو ما أكدته السيدة هيفاء (32 سنة) المعتصمة منذ شهر ونصف بمنطقة كاف الدور التي تبعد 25 كلم عن وسط مدينة المتلوي والتي عمدت منذ أيام الى محاولة الانتحار بتناول مادة سامة. هيفاء أشارت الى أن المعتصمين بكاف الدور بالعشرات من الجنسين و من أصحاب وضعيات اجتماعية قاهرة مضيفة أن لعديد المعتصمين محاضر جلسات ووعودا سابقة لم تنفذ. وشددت على أن عودة الفسفاط مرتبطة بتمكينهم من فرص شغل في أي قطاع مع توفير الضمانات لذلك. وللإشارة فإن بإقليم المتلوي أعدادا هامة من المعتصمين المنتشرين بمقاطع الفسفاط والمغاسل والمقرات الادارية لشركة الفسفاط.
نشاط في المظيلة واحتجاج في الرديف
قبل إيقاف الحوار مع المعتصمين من قبل بوعلي المباركي أطلق الشباب المعتصم في برج العكارمة مبادرة عاد بمقتضاها نشاط الفسفاط في المقاطع وفي المغسلة عدد 3 الا أن وسق الفسفاط مازال متعطلا كما هو الشأن أيضا بمدينة أم العرائس. فالمبادرات المسجلة الى حد الآن لم تمكن الشركة من استعادة عملية الانتاج والوسق بما يمكن المعامل الكيميائية من استعادة نشاطها أيضا. ونفس الأمر حاصل في الرديف. إذ يتواصل نشاط المغسلة منذ مدة لكن دون التمكن من عملية الوسق. وقد نفذ صبيحة أمس أعوان الفسفاط بالرديف وقفة احتجاجية بالمقر الاجتماعي للشركة للمطالبة بإيجاد حلول عاجلة لاستئناف نشاط الشركة المعطل منذ شهر ونصف مما جعل شبح الإفلاس يخيم عليها.وهو ما يعني إمكانية فقدان الآلاف لمورد رزقهم. وفي ذات السياق أصدرت النقابات الأساسية بالرديف يوم الأحد 4 مارس 2017 بيان مساندة لأعوان شركة فسفاط قفصة في مطالبتهم بإيجاد حل للأزمة التي تعرفها الشركة. حيث دعوا الى ضرورة إقرار خطة تنموية حقيقية ومتكاملة للجهة بما يجنب شركة الفسفاط تحمل وزر المطلبية المتعلقة بالتنمية والتشغيل. كما عبروا عن رفضهم المطلق المساس بأجور العمال خاصة أنه لا ذنب لهم في ما يحصل اليوم من تعطيل للنشاط بسبب جملة الاعتصامات التي ينفذها عدد من شباب المنطقة.
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018