الحوض المنجمي.. الفسفاط يستأنف النشاط في المظيلة

تباينت ردود الفعل من قرارات المجلس الوزاري الذي أكد على تعليق كل المقترحات المتعلقة بالتشغيل بمواقع إنتاج الفسفاط المعطلة وتجميد كل برامج الانتداب والتشغيل التي أعدتها شركة الفسفاط الى غاية استئناف الإنتاج.

مكتب قفصة – الشروق :

ففي أم العرائس عاد العمل صباح أول أمس الأحد بالمغسلة التي تواصل معالجة كميات الفسفاط المتوفرة وذلك بمبادرة من المعتصمين الذين فكوا الحصار على نشاط المغسلة. وهو ما أكده أحد المعتصمين (كمال بخيري - 38 سنة) الذي قال في تصريح لـ"الشروق" إن بادرة حسن النية التي كانت من طرف المعتصمين لم تلق تفاعلا من الجهات المسؤولة مشيرا الى غياب أي بادرة تواصلية لتثمين التفاعل الايجابي للمعتصمين والبناء عليه لانجاز خطوات أخرى. وأشار محدثنا الى أن اعتصامات أخرى مازالت قائمة في 3 مقاطع فسفاط بأم العرائس. وهو ما يمنع وصول المزيد من الفسفاط الى المغسلة. وقد انتقد بخيري الحوارات المنجزة مؤخرا مع بوعلي المباركي. إذ اعتبر أن أطرافا عديدة (لها شغل) قد دخلت على الخط. وحاولت الضغط من أجل ضمان تشغيل أشخاص معينين فيما غاب عن جلسات الحوار معتصمون مثله يعانون من أوضاع اجتماعية صعبة. إذ لم يسمع صوتهم هذا بالاضافة الى عدد هام من مستحقي الشغل ممن لم يشاركوا في الاعتصامات. وشدد السيد بخيري على ضرورة المعالجة الجذرية لأزمة الثقة بين الحكومة والمعتصمين.

اعتصامات المتلوي متواصلة

ورغم تواتر الحديث طيلة ليلة أول أمس عن تواصل حوارات بين المعتصمين لفتح المجال لعودة أنشطة الفسفاط بالمتلوي فإن الوضع بقي على حاله الى حدود يوم أمس. وهو ما أكدته السيدة هيفاء (32 سنة) المعتصمة منذ شهر ونصف بمنطقة كاف الدور التي تبعد 25 كلم عن وسط مدينة المتلوي والتي عمدت منذ أيام الى محاولة الانتحار بتناول مادة سامة. هيفاء أشارت الى أن المعتصمين بكاف الدور بالعشرات من الجنسين و من أصحاب وضعيات اجتماعية قاهرة مضيفة أن لعديد المعتصمين محاضر جلسات ووعودا سابقة لم تنفذ. وشددت على أن عودة الفسفاط مرتبطة بتمكينهم من فرص شغل في أي قطاع مع توفير الضمانات لذلك. وللإشارة فإن بإقليم المتلوي أعدادا هامة من المعتصمين المنتشرين بمقاطع الفسفاط والمغاسل والمقرات الادارية لشركة الفسفاط.

نشاط في المظيلة واحتجاج في الرديف

قبل إيقاف الحوار مع المعتصمين من قبل بوعلي المباركي أطلق الشباب المعتصم في برج العكارمة مبادرة عاد بمقتضاها نشاط الفسفاط في المقاطع وفي المغسلة عدد 3 الا أن وسق الفسفاط مازال متعطلا كما هو الشأن أيضا بمدينة أم العرائس. فالمبادرات المسجلة الى حد الآن لم تمكن الشركة من استعادة عملية الانتاج والوسق بما يمكن المعامل الكيميائية من استعادة نشاطها أيضا. ونفس الأمر حاصل في الرديف. إذ يتواصل نشاط المغسلة منذ مدة لكن دون التمكن من عملية الوسق. وقد نفذ صبيحة أمس أعوان الفسفاط بالرديف وقفة احتجاجية بالمقر الاجتماعي للشركة للمطالبة بإيجاد حلول عاجلة لاستئناف نشاط الشركة المعطل منذ شهر ونصف مما جعل شبح الإفلاس يخيم عليها.وهو ما يعني إمكانية فقدان الآلاف لمورد رزقهم. وفي ذات السياق أصدرت النقابات الأساسية بالرديف يوم الأحد 4 مارس 2017 بيان مساندة لأعوان شركة فسفاط قفصة في مطالبتهم بإيجاد حل للأزمة التي تعرفها الشركة. حيث دعوا الى ضرورة إقرار خطة تنموية حقيقية ومتكاملة للجهة بما يجنب شركة الفسفاط تحمل وزر المطلبية المتعلقة بالتنمية والتشغيل. كما عبروا عن رفضهم المطلق المساس بأجور العمال خاصة أنه لا ذنب لهم في ما يحصل اليوم من تعطيل للنشاط بسبب جملة الاعتصامات التي ينفذها عدد من شباب المنطقة.





عادل عكرمي وبوعلي الكرامتي