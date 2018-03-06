الإمارات تحظر الوصفات الطبية المكتوبة بخط اليد

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قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات حظر الوصفات الطبية المكتوبة بخط اليد، واعتماد الوصفات الإلكترونية المطبوعة.
وقال وكيل وزارة الصحة، أمين الأميري، للصحفيين اليوم الاثنين إن القرار يهدف لحماية المرضى من أخطاء الوصفات الطبية المكتوبة بخط سيء.
وذكر أن أخطاء الوصفات الطبية يعتبر ظاهرة عالمية، حيث توصلت دراسة أمريكية، أعدها المعهد الطبي في واشنطن، إلى أن سوء خط الوصفة الطبية يؤدي لمقتل نحو 7 آلاف شخص في العالم، فضلاً عن أن 20 % من المرضى يعانون من الأعراض الجانبية بسبب هذه الأخطاء.
ولفت الاميري إلى أن وزارة الصحة بالإمارات قررت الانتقال تدريجيًا من الوصفة الطبية المحررة بخط اليد إلى الوصفة الالكترونية المطبوعة في جميع العيادات والمراكز الصحية الخاصة، خلال فترة لا تتعدى ستة أشهر.
وأعتبر أن هذا الاجراء سيمنع أو يقلل حدوث أي خطأ عند صرف الدواء من الصيدلاني، بسبب كتابة الطبيب للوصفة الطبية بطريقة سيئة، ربما تؤدي إلى صرف علاج خاطئ، أو تحديد جرعات غير دقيقة، تسبب مخاطر للمريض قد تصل إلى مضاعفات خطرة.
قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات حظر الوصفات الطبية المكتوبة بخط اليد، واعتماد الوصفات الإلكترونية المطبوعة.
وقال وكيل وزارة الصحة، أمين الأميري، للصحفيين اليوم الاثنين إن القرار يهدف لحماية المرضى من أخطاء الوصفات الطبية المكتوبة بخط سيء.
وذكر أن أخطاء الوصفات الطبية يعتبر ظاهرة عالمية، حيث توصلت دراسة أمريكية، أعدها المعهد الطبي في واشنطن، إلى أن سوء خط الوصفة الطبية يؤدي لمقتل نحو 7 آلاف شخص في العالم، فضلاً عن أن 20 % من المرضى يعانون من الأعراض الجانبية بسبب هذه الأخطاء.
ولفت الاميري إلى أن وزارة الصحة بالإمارات قررت الانتقال تدريجيًا من الوصفة الطبية المحررة بخط اليد إلى الوصفة الالكترونية المطبوعة في جميع العيادات والمراكز الصحية الخاصة، خلال فترة لا تتعدى ستة أشهر.
وأعتبر أن هذا الاجراء سيمنع أو يقلل حدوث أي خطأ عند صرف الدواء من الصيدلاني، بسبب كتابة الطبيب للوصفة الطبية بطريقة سيئة، ربما تؤدي إلى صرف علاج خاطئ، أو تحديد جرعات غير دقيقة، تسبب مخاطر للمريض قد تصل إلى مضاعفات خطرة.
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018