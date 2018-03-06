الإمارات تحظر الوصفات الطبية المكتوبة بخط اليد

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات حظر الوصفات الطبية المكتوبة بخط اليد، واعتماد الوصفات الإلكترونية المطبوعة.

وقال وكيل وزارة الصحة، أمين الأميري، للصحفيين اليوم الاثنين إن القرار يهدف لحماية المرضى من أخطاء الوصفات الطبية المكتوبة بخط سيء.

وذكر أن أخطاء الوصفات الطبية يعتبر ظاهرة عالمية، حيث توصلت دراسة أمريكية، أعدها المعهد الطبي في واشنطن، إلى أن سوء خط الوصفة الطبية يؤدي لمقتل نحو 7 آلاف شخص في العالم، فضلاً عن أن 20 % من المرضى يعانون من الأعراض الجانبية بسبب هذه الأخطاء.

ولفت الاميري إلى أن وزارة الصحة بالإمارات قررت الانتقال تدريجيًا من الوصفة الطبية المحررة بخط اليد إلى الوصفة الالكترونية المطبوعة في جميع العيادات والمراكز الصحية الخاصة، خلال فترة لا تتعدى ستة أشهر.

وأعتبر أن هذا الاجراء سيمنع أو يقلل حدوث أي خطأ عند صرف الدواء من الصيدلاني، بسبب كتابة الطبيب للوصفة الطبية بطريقة سيئة، ربما تؤدي إلى صرف علاج خاطئ، أو تحديد جرعات غير دقيقة، تسبب مخاطر للمريض قد تصل إلى مضاعفات خطرة.

وكالات