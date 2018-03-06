القيروان: الاعتداء على ضابط شرطة بهراوة وسلبه هاتفه الجوال

الشروق اون لاين - مكتب القيروان- سعيدة جلاصي

تعرض بعد ظهر الاثنين 05 مارس 2018، ضابط شرطة بالقيروان، إلى عملية "براكاج" امام العامة وذلك بحي الطفالة بالجهة، حيث قام ملثمان بمهاجمته بهراوة على مستوى الرأس وهو بصدد إستعمال هاتفه والاستيلاء عليه.

وقد تسببت عملية الاعتداء في نقله لوحدة الأغالبة أين تلقى الإسعافات الأولية. ورغم افلات المعتديين بفعلتهما مباشرة إلا أنه وبعد تقديم المتضرر شكاية في الغرض, تم حصر الشبهة في اثنين من المظنون فيهما وهما من ذوي السوابق العدلية في سرقات مماثلة، وذلك بالرجوع إلى كاميرا مراقبة مثبة بمكان الواقعة.