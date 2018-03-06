«جوميا» تنظم أسبوع الهواتف الجوالة بتونس

أوضح إلياس الجريبي مدير موقع «جوميا تونس» للبيع الالكتروني أن أسبوع «الهواتف النقالة سينطلق يوم 19 مارس الجاري. ويتواصل الى يوم 25 من نفس الشهر مؤكدا أن هذه التظاهرة ستشهد نفس الاهتمام والتنويع الذي عرفته Black Friday الذي رفّع من عدد المواكبين لنشاط الشركة والمتابعين لها عبر الوسائط الاجتماعية مبينا أنه سيتم التركيز على بيع الهواتف الجوالة تحديدا. وسيتم تقديم العديد من الماركات المعروفة خلال هذه الفترة بأسعار مخفضة مؤكدا على أن 85 بالمائة من رقم معاملات جوميا متأتية من بيع الهواتف النقالة.