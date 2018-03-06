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يوم الثلاثاء 06 مارس 2018
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البنك التونسي والاتحاد الدولي للبنوك يفتحان باب الترشح لخطة مدير ممثل لصغار حملة الأسهم
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الإقتصادي
البنك التونسي والاتحاد الدولي للبنوك يفتحان باب الترشح لخطة مدير ممثل لصغار حملة الأسهم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

فتح كل من البنك التونسي والاتحاد الدولي للبنوك باب الترشحات لاختيار مرشح لتولي منصب ممثل لصغار حملة الأسهم وفق مقتضيات التشريع الجاري به العمل في السوق المالية التونسية . وأوضح الاتحاد الدولي للبنوك أن الإداري المرشح للمنصب سيتولى تمثيل صغار حملة الأسهم من الأفراد الذين يمتلكون 0,5 بالمائة على أعلى تقدير والمؤسسات التي تمتلك 5 بالمائة من رأس مال الشركة .وسيتم انتخاب المرشحين للمنصب خلال جلسات عامة سنوية سيتم خلالها منع كبار المساهمين من الانتخاب.

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الإقتصادي
البنك التونسي والاتحاد الدولي للبنوك يفتحان باب الترشح لخطة مدير ممثل لصغار حملة الأسهم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

فتح كل من البنك التونسي والاتحاد الدولي للبنوك باب الترشحات لاختيار مرشح لتولي منصب ممثل لصغار حملة الأسهم وفق مقتضيات التشريع الجاري به العمل في السوق المالية التونسية . وأوضح الاتحاد الدولي للبنوك أن الإداري المرشح للمنصب سيتولى تمثيل صغار حملة الأسهم من الأفراد الذين يمتلكون 0,5 بالمائة على أعلى تقدير والمؤسسات التي تمتلك 5 بالمائة من رأس مال الشركة .وسيتم انتخاب المرشحين للمنصب خلال جلسات عامة سنوية سيتم خلالها منع كبار المساهمين من الانتخاب.

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06 مارس 2018 السّاعة 21:00
أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن إنتاج الصيد البحري وتربية الأحياء
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الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي
06 مارس 2018 السّاعة 21:00
عقد مجلس إدارة البنك المركزي اجتماعه الدوري في 5 مارس 2018 ونظر في مختلف البنود المدرجة بجدول أعماله. وبعد...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
انتهى وقت الجلوس على الربوة
تعيش البلاد منذ فترة وسط مشهد سريالي، مشهد يتسم بفوضى السياسة والأحزاب التي تعد على الورق بالعشرات ان لم نقل بالمئات لكنها في أغلبيتها الساحقة لا تمثل شيئا على أرض الواقع. وحتى...
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