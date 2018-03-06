حمدي كنو رئيسا جديدا للمجمع المهني لتجار الـ«فريب»

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عقد مؤخرا المجمع المهني لتجار الملابس المستعملة الـ«فريب» التابع لكنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية جلسته الانتخابية. وقد تم انتخاب حمدي كنو رئيسا جديدا للمجمع المهني لتجار الملابس المستعملة خلفا لفتحي البزراطي. وقد نظمت انتخابات المكتب الجديد للغرفة بمقر «كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية» (كونكت). حيث تم انتخاب الرئيس الجديد حمدي كنو. كما تم أيضا انتخاب 20 عضوا جديدا للمكتب ونائبي رئيس وأمينين للمال.
عقد مؤخرا المجمع المهني لتجار الملابس المستعملة الـ«فريب» التابع لكنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية جلسته الانتخابية. وقد تم انتخاب حمدي كنو رئيسا جديدا للمجمع المهني لتجار الملابس المستعملة خلفا لفتحي البزراطي. وقد نظمت انتخابات المكتب الجديد للغرفة بمقر «كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية» (كونكت). حيث تم انتخاب الرئيس الجديد حمدي كنو. كما تم أيضا انتخاب 20 عضوا جديدا للمكتب ونائبي رئيس وأمينين للمال.
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018