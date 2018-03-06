بنك الإسكان يطلق قرضا رقاعيا

قرّر مجلس إدارة بنك الإسكان إطلاق قرض رقاعي بقيمة 50 مليون دينار موزّع إلى 500 ألف رقاع مشروطة بقيمة 100 دينار. ويمكن أن يصل القرض إلى قيمة 70 مليون دينار يوزّع إلى 700 ألف رقاع مشروطة بقيمة 100 دينار. ويسعى بنك الإسكان من خلال إصدار هذا القرض الرقاعي الى تقوية موارده القارّة وأمواله الذاتية وتحسين قدرته على الإيفاء بتعهداته ومطابقة المعدلات الاحترازيّة، التي نصّ عليها البنك المركزي.