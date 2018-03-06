ندوة حول حقوق النسخ والفنون البصرية
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
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22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
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21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
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21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
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21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
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21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
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21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
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20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
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20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
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20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
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20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
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20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
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20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
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19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
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19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
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19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
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19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
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19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
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18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
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18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018
عبد الحميد الرياحيانتهى وقت الجلوس على الربوة
تعيش البلاد منذ فترة وسط مشهد سريالي، مشهد يتسم بفوضى السياسة والأحزاب التي تعد على الورق بالعشرات ان لم نقل بالمئات لكنها في أغلبيتها الساحقة لا تمثل شيئا على أرض الواقع. وحتى...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
ندوة حول حقوق النسخ والفنون البصرية
الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب
بداية من صباح اليوم الثلاثاء تنظٌم المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبالتعاون المنظمة العالمية للملكية الفكرية (OMPI)، ندوة حول التصرف الجماعي في مجالي حقوق النسخ والفنون البصرية وستتواصل الندوة اليوم وغدا الأربعاء بمشاركة خبراء في حقوق التأليف من تونس والعالم العربي وأوروبا.
العودة الى المسرح الكلاسيكي تفضح عيوب المسرح!
06 مارس 2018 السّاعة 21:00
كشف غياب انتاجات المسرح الكلاسيكي في تونس ان أزمة المسرح التونسي في مجال المسرح الكلاسيكي ليست كتابية او...المزيد >>
ندوة حول المساواة في الميراث
06 مارس 2018 السّاعة 16:09
الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: ينظٌم غدا الأربعاء مركز البحوث والدراسات حول المراة ندوة حول المساواة في...المزيد >>
الدورة الثامنة لشهر الفنون التشكيلية
06 مارس 2018 السّاعة 14:27
تونس- الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: سينطلق الشهر الوطني للفنون التشكيلية 2018 في دورته الثامنة الذي ينظمه...المزيد >>
ندوة حول حقوق النسخ والفنون البصرية
06 مارس 2018 السّاعة 10:10
بداية من صباح اليوم الثلاثاء تنظٌم المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحت إشراف وزارة الشؤون...المزيد >>
ندوة حول حقوق النسخ والفنون البصرية
الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب
بداية من صباح اليوم الثلاثاء تنظٌم المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبالتعاون المنظمة العالمية للملكية الفكرية (OMPI)، ندوة حول التصرف الجماعي في مجالي حقوق النسخ والفنون البصرية وستتواصل الندوة اليوم وغدا الأربعاء بمشاركة خبراء في حقوق التأليف من تونس والعالم العربي وأوروبا.
العودة الى المسرح الكلاسيكي تفضح عيوب المسرح!
06 مارس 2018 السّاعة 21:00
كشف غياب انتاجات المسرح الكلاسيكي في تونس ان أزمة المسرح التونسي في مجال المسرح الكلاسيكي ليست كتابية او...المزيد >>
ندوة حول المساواة في الميراث
06 مارس 2018 السّاعة 16:09
الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: ينظٌم غدا الأربعاء مركز البحوث والدراسات حول المراة ندوة حول المساواة في...المزيد >>
الدورة الثامنة لشهر الفنون التشكيلية
06 مارس 2018 السّاعة 14:27
تونس- الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: سينطلق الشهر الوطني للفنون التشكيلية 2018 في دورته الثامنة الذي ينظمه...المزيد >>
ندوة حول حقوق النسخ والفنون البصرية
06 مارس 2018 السّاعة 10:10
بداية من صباح اليوم الثلاثاء تنظٌم المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحت إشراف وزارة الشؤون...المزيد >>
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018
عبد الحميد الرياحيانتهى وقت الجلوس على الربوة
تعيش البلاد منذ فترة وسط مشهد سريالي، مشهد يتسم بفوضى السياسة والأحزاب التي تعد على الورق بالعشرات ان لم نقل بالمئات لكنها في أغلبيتها الساحقة لا تمثل شيئا على أرض الواقع. وحتى...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة