تسجيل تطور في إنتاج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بـ47 %

أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن إنتاج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية خلال شهر جانفي الفارط بلغ حوالي 8977 طنا مقابل 6114 طنا خـلال سنة 2017 مسجـلا بـذلك زيادة بـحوالي 2863 طنا أي ما يعادل 47 بالمائة. وحققت أنشطة الصيد البحري خلال شهر جانفي 2018، إنتاجا قدر بحوالي 7426 طنا مقارنة بـ4807 أطنان خلال نفس الفترة من سنة 2017 أي بزيادة بـ2619 طنا (54بالمائة). وقد شمل هذا التطور الإيجابي في كميات الإنتاج أغلب أنواع الصيد وخاصة منها صيد السمك الأزرق بنسبة 115 بالمائة والصيد الساحلي بنسبة 58 بالمائة والصيد بالجر القاعي بنسبة 32 بالمائة. كما بلغ إنتاج تربية الأحياء المائية حوالي 1551 طنا مقابل 1307 أطنان خلال نفس الفترة من سنة 2017 أي بزيادة تقدر بـ 244 طنا (19 بالمائة).

فيما بلغت صادرات منتجات الصّيد البحري خلال شهر جانفي 2018 نحو 1644 طنا بقيمة 29,2 مليون دينار مقابل 1459 طنا بقيمة 20,3 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2017. حيث ارتفعت من حيث الكمية بـ 185 طنا ومن حيث القيمة بـ 8,9 ملايين دينار (44 بالمائة).

وتجدر الإشارة إلى أن كمّية صادرات سلطعون البحر ارتفعت من 16 طنا خلال شهر جانفي 2017 إلى 166 طنا خلال نفس الفترة من سنة 2018 ممثّلة بذلك حوالي 66 بالمائة من جملة صادرات القشريّات. كما شهدت صادرات تربية الأحياء المائية (أسماك القاروص والوراطة) ارتفاعا بنسبة 65 بالمائة من حيث الكمّية و81 بالمائة من حيث القيمة.

وفي المقابل بلغت واردات منتجات الصّيد البحري خلال شهر جانفي 2018 نحو 1589,5 طنا بقيمة 7,8 ملايين دينار مقابل 3822 طنا بقيمة 14,3 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2017 حيث سجّلت انخفاضا ملحوظا من حيث الكمية بـ 2232,5 طنا (58- بالمائة) ومن حيث القيمة بـ 5,6 ملايين دينار (45- بالمائة). ويعود ذلك إلى تراجع هامّ في وارداتنا من التنّ في حالته المعلّبة بـ 1914 طنا (98 بالمائة ) من حيث الكمّية و7,5 ملايين دينار (97 بالمائة) من حيث القيمة.

مع العلم أن الميزان التجاري قد حقق فارقا إيجابيا بلغ 21,4 مليون دينار مقابل 6 ملايين دينار خلال نفس الفترة من سنة 2017.