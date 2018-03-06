شكري بن عياشي ( الغرفة الوطنية للنجارة) .. اندثار التعليم الفني والتكوين المهني ضرب للاقتصاد

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بين شكري بن عياشي ( الغرفة الوطنية للنجارة ) أنه تم في سنة 1992 غلق المعاهد المهنية والمدارس الفنية مثل المعهد الفني بالكاف وبعض مراكز التكوين المهني ، مما أدى إلى تراجع الأنشطة الاقتصادية والحرفية ذات العلاقة بقطاع النجارة . فالقائمون اليوم على حرفة النجارة وغيرها والمهنيون والمهندسون تخرجوا جميعا من المعاهد الفنية ، لاسيما أن التلميذ كان يتعرف إلى نشاط النجارة في الورشة التي اندثرت من المدارس الابتدائية. حيث كانت تتوفر بها معدات نجارة وكهرباء وصناعات تقليدية يتلقى فيها التلميذ دروسا مهنية لدى مربين مختصين في المجال بما يحفزه على حب الحرفة والتعلق بها. ويساهم في خلق الثروة ودفع الإنتاج والإنتاجية والتصدي المبكر للبطالة والحد من الانحراف .
التعليم الفني ... إلى أين ؟
وتساءل بن عياشي حول مدى جاهزية التلميذ لتلقي مختلف المهن بعد أن اندثر مفهومه من المؤسسة التربوية. وأصبح يتلقى دروسا قد لا تساعده على الاندماج في سوق الشغل بدليل تضخم معدلات البطالة لدى مختلف الفئات وأولاها الشباب المنقطع عن الدراسة وذلك بعد أن كان يختار التوجه الى شعبة قصيرة يتعرف أثناءها على مختلف القطاعات مثل البناء والنجارة والكهرباء ... ثم يختار مسلكا ثانيا وهو التعليم الفني بعد تميزه في دراسته بالمدارس الإعدادية . والمطلوب من وزارتي التربية والتكوين المهني والتشغيل هو رد الاعتبار الى التعليم الفني بما يساهم في خدمة القطاعات الحيوية المنتجة التي تساهم في توفير مورد رزق قار للفرد أينما كان . و ذلك ببعث أقطاب تكنولوجية للتكوين وإعادة تأهيل المراكز الفنية لصناعة الجلود والأحذية وصيانة المعدات البيوطبية والصناعات الالكترونية والكهربائية ومهن الخدمات وخلق تكامل بين الأنشطة الاقتصادية والحرفية بما يساهم فى تنميتها والنهوض بها على جميع الأصعدة .
تراجع التكوين ... كارثة اقتصادية !
وحول تعطل نشاط إعادة هيكلة عدة مراكز للتكوين المهني مع غياب كلي لفتح العروض المتعلقة بمركز التكوين المهني بالسرس وذلك بعد اتفاق مع البنك الإسلامي للتنمية وتعطل سير الدروس التكوينية بمراكز الفتاة الريفية بين بن عياشي أن كل هذه المؤشرات تؤدي إلى تراجع عدد المتكونين وذلك بعد التفريط في معدات المبيت والمطعم إلى مراكز تكوين أخرى قد يساهم في خلق الفوارق الجهوية. ويؤدي إلى كارثة اقتصادية تتمثل في شلل كلي للأنشطة الحرفية بالجهة وتراجع الإنتاج وارتفاع حجم المديونية إلى البنك التونسي للتضامن وغيره وبالتالي تراجع التصدير على المستوى الوطني. وهو ما يمكن أن يؤدي بدوره إلى تراجع مستوى النمو الاقتصادي بسبب غياب اليد العاملة المختصة .
بين شكري بن عياشي ( الغرفة الوطنية للنجارة ) أنه تم في سنة 1992 غلق المعاهد المهنية والمدارس الفنية مثل المعهد الفني بالكاف وبعض مراكز التكوين المهني ، مما أدى إلى تراجع الأنشطة الاقتصادية والحرفية ذات العلاقة بقطاع النجارة . فالقائمون اليوم على حرفة النجارة وغيرها والمهنيون والمهندسون تخرجوا جميعا من المعاهد الفنية ، لاسيما أن التلميذ كان يتعرف إلى نشاط النجارة في الورشة التي اندثرت من المدارس الابتدائية. حيث كانت تتوفر بها معدات نجارة وكهرباء وصناعات تقليدية يتلقى فيها التلميذ دروسا مهنية لدى مربين مختصين في المجال بما يحفزه على حب الحرفة والتعلق بها. ويساهم في خلق الثروة ودفع الإنتاج والإنتاجية والتصدي المبكر للبطالة والحد من الانحراف .
التعليم الفني ... إلى أين ؟
وتساءل بن عياشي حول مدى جاهزية التلميذ لتلقي مختلف المهن بعد أن اندثر مفهومه من المؤسسة التربوية. وأصبح يتلقى دروسا قد لا تساعده على الاندماج في سوق الشغل بدليل تضخم معدلات البطالة لدى مختلف الفئات وأولاها الشباب المنقطع عن الدراسة وذلك بعد أن كان يختار التوجه الى شعبة قصيرة يتعرف أثناءها على مختلف القطاعات مثل البناء والنجارة والكهرباء ... ثم يختار مسلكا ثانيا وهو التعليم الفني بعد تميزه في دراسته بالمدارس الإعدادية . والمطلوب من وزارتي التربية والتكوين المهني والتشغيل هو رد الاعتبار الى التعليم الفني بما يساهم في خدمة القطاعات الحيوية المنتجة التي تساهم في توفير مورد رزق قار للفرد أينما كان . و ذلك ببعث أقطاب تكنولوجية للتكوين وإعادة تأهيل المراكز الفنية لصناعة الجلود والأحذية وصيانة المعدات البيوطبية والصناعات الالكترونية والكهربائية ومهن الخدمات وخلق تكامل بين الأنشطة الاقتصادية والحرفية بما يساهم فى تنميتها والنهوض بها على جميع الأصعدة .
تراجع التكوين ... كارثة اقتصادية !
وحول تعطل نشاط إعادة هيكلة عدة مراكز للتكوين المهني مع غياب كلي لفتح العروض المتعلقة بمركز التكوين المهني بالسرس وذلك بعد اتفاق مع البنك الإسلامي للتنمية وتعطل سير الدروس التكوينية بمراكز الفتاة الريفية بين بن عياشي أن كل هذه المؤشرات تؤدي إلى تراجع عدد المتكونين وذلك بعد التفريط في معدات المبيت والمطعم إلى مراكز تكوين أخرى قد يساهم في خلق الفوارق الجهوية. ويؤدي إلى كارثة اقتصادية تتمثل في شلل كلي للأنشطة الحرفية بالجهة وتراجع الإنتاج وارتفاع حجم المديونية إلى البنك التونسي للتضامن وغيره وبالتالي تراجع التصدير على المستوى الوطني. وهو ما يمكن أن يؤدي بدوره إلى تراجع مستوى النمو الاقتصادي بسبب غياب اليد العاملة المختصة .
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018