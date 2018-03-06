شكري بن عياشي ( الغرفة الوطنية للنجارة) .. اندثار التعليم الفني والتكوين المهني ضرب للاقتصاد

بين شكري بن عياشي ( الغرفة الوطنية للنجارة ) أنه تم في سنة 1992 غلق المعاهد المهنية والمدارس الفنية مثل المعهد الفني بالكاف وبعض مراكز التكوين المهني ، مما أدى إلى تراجع الأنشطة الاقتصادية والحرفية ذات العلاقة بقطاع النجارة . فالقائمون اليوم على حرفة النجارة وغيرها والمهنيون والمهندسون تخرجوا جميعا من المعاهد الفنية ، لاسيما أن التلميذ كان يتعرف إلى نشاط النجارة في الورشة التي اندثرت من المدارس الابتدائية. حيث كانت تتوفر بها معدات نجارة وكهرباء وصناعات تقليدية يتلقى فيها التلميذ دروسا مهنية لدى مربين مختصين في المجال بما يحفزه على حب الحرفة والتعلق بها. ويساهم في خلق الثروة ودفع الإنتاج والإنتاجية والتصدي المبكر للبطالة والحد من الانحراف .

التعليم الفني ... إلى أين ؟

وتساءل بن عياشي حول مدى جاهزية التلميذ لتلقي مختلف المهن بعد أن اندثر مفهومه من المؤسسة التربوية. وأصبح يتلقى دروسا قد لا تساعده على الاندماج في سوق الشغل بدليل تضخم معدلات البطالة لدى مختلف الفئات وأولاها الشباب المنقطع عن الدراسة وذلك بعد أن كان يختار التوجه الى شعبة قصيرة يتعرف أثناءها على مختلف القطاعات مثل البناء والنجارة والكهرباء ... ثم يختار مسلكا ثانيا وهو التعليم الفني بعد تميزه في دراسته بالمدارس الإعدادية . والمطلوب من وزارتي التربية والتكوين المهني والتشغيل هو رد الاعتبار الى التعليم الفني بما يساهم في خدمة القطاعات الحيوية المنتجة التي تساهم في توفير مورد رزق قار للفرد أينما كان . و ذلك ببعث أقطاب تكنولوجية للتكوين وإعادة تأهيل المراكز الفنية لصناعة الجلود والأحذية وصيانة المعدات البيوطبية والصناعات الالكترونية والكهربائية ومهن الخدمات وخلق تكامل بين الأنشطة الاقتصادية والحرفية بما يساهم فى تنميتها والنهوض بها على جميع الأصعدة .

تراجع التكوين ... كارثة اقتصادية !

وحول تعطل نشاط إعادة هيكلة عدة مراكز للتكوين المهني مع غياب كلي لفتح العروض المتعلقة بمركز التكوين المهني بالسرس وذلك بعد اتفاق مع البنك الإسلامي للتنمية وتعطل سير الدروس التكوينية بمراكز الفتاة الريفية بين بن عياشي أن كل هذه المؤشرات تؤدي إلى تراجع عدد المتكونين وذلك بعد التفريط في معدات المبيت والمطعم إلى مراكز تكوين أخرى قد يساهم في خلق الفوارق الجهوية. ويؤدي إلى كارثة اقتصادية تتمثل في شلل كلي للأنشطة الحرفية بالجهة وتراجع الإنتاج وارتفاع حجم المديونية إلى البنك التونسي للتضامن وغيره وبالتالي تراجع التصدير على المستوى الوطني. وهو ما يمكن أن يؤدي بدوره إلى تراجع مستوى النمو الاقتصادي بسبب غياب اليد العاملة المختصة .





المولدي العباسي