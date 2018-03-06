تقارير أمنية.. 80 من أعضاء مكاتب انتخابات 2011 سافروا إلى سوريا وليبيا

تونس «الشروق»:

أكدت مصادر أمنية موثوقة أن تقارير أمنية موثّقة أثبتت أن العشرات من أعضاء مكاتب اقتراع في انتخابات 2011، سافروا لاحقا إلى ليبيا وسوريا وانضموا إلى الجماعات الإرهابية الناشطة هناك ومنهم من لقي حتفه في تلك البؤر.

وأضافت مصادر «الشروق» أن أكثر من ثمانين من الشبان التونسيين الذين تنقلوا إلى سوريا وليبيا، أثبتت الأبحاث لاحقا، أنه أسندت إليهم أواخر سنة 2011 عضوية عدد من مكاتب الاقتراع الخاصة بانتخابات المجلس التأسيسي آنذاك، وتوزّعت مكاتب الاقتراع التي كان أولئك العناصر أعضاء بها على عدد هام من ولايات الجمهورية توزعت بين العاصمة وبنعروس وصفاقس وقابس ومدنين وغيرها من ولايات الجمهورية والبعض منهم كانوا منتمين إلى تنظيم «أنصار الشريعة» الذي تم حظره لاحقا.

وحسب ذات المعطيات، فإنّ أولئك الأعضاء الذين شاركوا في تنظيم وتأثيث انتخابات المجلس التأسيسي سنة 2011، حصلوا بطرق مختلفة على جوازات سفر، وهناك دون جواز سفر، ليتحولوا إلى بؤر الإرهاب في ليبيا وسوريا وانضموا إلى الجماعات الإرهابية ومن بينهم من لقي حتفه وآخرون وقعوا قيد الاعتقال.