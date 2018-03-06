غوارديولا يتقبل اتهام الاتحاد الانقليزي بشأن ارتداء الشارة الصفراء

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تقبل بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي اتهاما وجهه اليه الاتحاد الانقليزي لكرة القدم بسبب ارتداء شارة صفراء خلال المباريات احتجاجا على سجن سياسيين مؤيدين للاستقلال في مسقط رأسه إقليم كتالونيا الاسباني. وارتدى مدرب برشلونة السابق الشارة باستمرار خلال مباريات مانشستر سيتي في الدوري الانقليزي الممتاز وكذلك في منافسات الكأس المحلية ودوري الأبطال ما حدا بالاتحاد الانقليزي لتوجيه اتهام له بخرق القواعد. وقال الاتحاد إن غوارديولا سيمثل أمام جلسة استماع سيتحدد تاريخها لاحقا.
وارتدي المدرب الاسباني الشارة خلال الفوز 3-صفر على أرسنال في نهائي كأس الرابطة الانقليزية. كما ارتداها الكثير من مشجعي سيتي حيث كانت توزع على الجمهور خارج ملعب ويمبلي الذي أقيمت عليه المباراة. لكن غوارديولا (47 عاما) امتنع عن ارتداء الشارة في الفوز 1-صفر على تشيلسي أمس الأحد في الدوري. ودافع مارتن غلين الرئيس التنفيذي للاتحاد امس الاثنين عن قرار منظمته توجيه اتهام إلى غوارديولا. وقال غلين لوسائل إعلام بريطانية "لا نرغب في وجود أي رموز سياسية في كرة القدم".
وأضاف "حتى أكون أمينا وواضحا جدا فإن شارة بيب جوارديولا الصفراء تمثل موقفا سياسيا وهي رمز لاستقلال كتالونيا".
تقبل بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي اتهاما وجهه اليه الاتحاد الانقليزي لكرة القدم بسبب ارتداء شارة صفراء خلال المباريات احتجاجا على سجن سياسيين مؤيدين للاستقلال في مسقط رأسه إقليم كتالونيا الاسباني. وارتدى مدرب برشلونة السابق الشارة باستمرار خلال مباريات مانشستر سيتي في الدوري الانقليزي الممتاز وكذلك في منافسات الكأس المحلية ودوري الأبطال ما حدا بالاتحاد الانقليزي لتوجيه اتهام له بخرق القواعد. وقال الاتحاد إن غوارديولا سيمثل أمام جلسة استماع سيتحدد تاريخها لاحقا.
وارتدي المدرب الاسباني الشارة خلال الفوز 3-صفر على أرسنال في نهائي كأس الرابطة الانقليزية. كما ارتداها الكثير من مشجعي سيتي حيث كانت توزع على الجمهور خارج ملعب ويمبلي الذي أقيمت عليه المباراة. لكن غوارديولا (47 عاما) امتنع عن ارتداء الشارة في الفوز 1-صفر على تشيلسي أمس الأحد في الدوري. ودافع مارتن غلين الرئيس التنفيذي للاتحاد امس الاثنين عن قرار منظمته توجيه اتهام إلى غوارديولا. وقال غلين لوسائل إعلام بريطانية "لا نرغب في وجود أي رموز سياسية في كرة القدم".
وأضاف "حتى أكون أمينا وواضحا جدا فإن شارة بيب جوارديولا الصفراء تمثل موقفا سياسيا وهي رمز لاستقلال كتالونيا".
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018