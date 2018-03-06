حي هلال.. أراد سرقة هـــاتف من سيارة بداخلها 3 أمنيين

تونس ـ الشروق :

تقدم شاب من سيارة تسير ببطء بمفترق حي هلال غرب العاصمة بغاية القيام بعملية نشل أحد ركّابها، لكنه تفاجأ بأن على متنها أعوان مركز الامن الوطني بحي هلال الذين نجحوا في القاء القبض عليه وحجز هاتفين مسروقين بحوزته. وجاء في محاضر باحث البداية ان معلومات وردت على أعوان مركز الامن الوطني بحي هلال مفادها استغلال شاب لبطء حركة المرور بمفترق بالجهة بسبب الاشغال الجارية هناك ومباغتة أصحاب السيارات وسرقة ما لديهم من هواتف وحقائب يدوية ونظارات وغيرها من الأمتعة التي عادة ما يضعونها أمامهم أو بجانبهم. وبناءً على تلك المعلومات قرر المحققون وضع كمين للإطاحة بالمظنون فيه حيث ركب ثلاثة أعوان بما فيهم رئيس المركز سيارة خاصة وغير ادارية لعدم لفت انتباه المظنون فيه وتوجهوا الى المفترق وظلوا يسيرون ببطء فشاهدوه يقترب من السيارة فتولى العون الجالس بجانب السائق تنزيل البلور ووضع هاتفه أمامه وهو ما أسال لُعاب المظنون فيه الذي ما أن مد يده لسرقة الهاتف حتى باغته العون بالإمساك بيده فيما سارع الآخران بالنزول والسيطرة على المظنون فيه واقتياده الى مقر المركز حيث تبين صدور 5 مناشير تفتيش في حقه من اجل جرائم النشل والسطو، وتم حجز هاتفين مسروقين كانا بحوزته. وتقرر الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث الى حين احالته على أنظار القضاء.





سليم العجرودي