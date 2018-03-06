حي هلال.. أراد سرقة هـــاتف من سيارة بداخلها 3 أمنيين

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تونس ـ الشروق :
تقدم شاب من سيارة تسير ببطء بمفترق حي هلال غرب العاصمة بغاية القيام بعملية نشل أحد ركّابها، لكنه تفاجأ بأن على متنها أعوان مركز الامن الوطني بحي هلال الذين نجحوا في القاء القبض عليه وحجز هاتفين مسروقين بحوزته. وجاء في محاضر باحث البداية ان معلومات وردت على أعوان مركز الامن الوطني بحي هلال مفادها استغلال شاب لبطء حركة المرور بمفترق بالجهة بسبب الاشغال الجارية هناك ومباغتة أصحاب السيارات وسرقة ما لديهم من هواتف وحقائب يدوية ونظارات وغيرها من الأمتعة التي عادة ما يضعونها أمامهم أو بجانبهم. وبناءً على تلك المعلومات قرر المحققون وضع كمين للإطاحة بالمظنون فيه حيث ركب ثلاثة أعوان بما فيهم رئيس المركز سيارة خاصة وغير ادارية لعدم لفت انتباه المظنون فيه وتوجهوا الى المفترق وظلوا يسيرون ببطء فشاهدوه يقترب من السيارة فتولى العون الجالس بجانب السائق تنزيل البلور ووضع هاتفه أمامه وهو ما أسال لُعاب المظنون فيه الذي ما أن مد يده لسرقة الهاتف حتى باغته العون بالإمساك بيده فيما سارع الآخران بالنزول والسيطرة على المظنون فيه واقتياده الى مقر المركز حيث تبين صدور 5 مناشير تفتيش في حقه من اجل جرائم النشل والسطو، وتم حجز هاتفين مسروقين كانا بحوزته. وتقرر الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث الى حين احالته على أنظار القضاء.
تونس ـ الشروق :
تقدم شاب من سيارة تسير ببطء بمفترق حي هلال غرب العاصمة بغاية القيام بعملية نشل أحد ركّابها، لكنه تفاجأ بأن على متنها أعوان مركز الامن الوطني بحي هلال الذين نجحوا في القاء القبض عليه وحجز هاتفين مسروقين بحوزته. وجاء في محاضر باحث البداية ان معلومات وردت على أعوان مركز الامن الوطني بحي هلال مفادها استغلال شاب لبطء حركة المرور بمفترق بالجهة بسبب الاشغال الجارية هناك ومباغتة أصحاب السيارات وسرقة ما لديهم من هواتف وحقائب يدوية ونظارات وغيرها من الأمتعة التي عادة ما يضعونها أمامهم أو بجانبهم. وبناءً على تلك المعلومات قرر المحققون وضع كمين للإطاحة بالمظنون فيه حيث ركب ثلاثة أعوان بما فيهم رئيس المركز سيارة خاصة وغير ادارية لعدم لفت انتباه المظنون فيه وتوجهوا الى المفترق وظلوا يسيرون ببطء فشاهدوه يقترب من السيارة فتولى العون الجالس بجانب السائق تنزيل البلور ووضع هاتفه أمامه وهو ما أسال لُعاب المظنون فيه الذي ما أن مد يده لسرقة الهاتف حتى باغته العون بالإمساك بيده فيما سارع الآخران بالنزول والسيطرة على المظنون فيه واقتياده الى مقر المركز حيث تبين صدور 5 مناشير تفتيش في حقه من اجل جرائم النشل والسطو، وتم حجز هاتفين مسروقين كانا بحوزته. وتقرر الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث الى حين احالته على أنظار القضاء.
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018