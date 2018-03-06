بعد استفحال مرضه الخبيث.. نحو تمكيــــن مـــراد الطرابلســي ..مــــــــن الســــراح الشرطــــــي

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تونس ـ الشروق :
أكدت مصادر قانونية مطلعة للشروق انه من المنتظر تمكين مراد الطرابلسي صهر الرئيس الاسبق من السراح الشرطي بعد استفحال مرضه بشكل خطير للغاية.
وجدير بالتذكير بأن مراد الطرابلسي تم الزج به في السجن منذ جانفي 2011 مثله مثل باقي أصهار الرئيس الاسبق بن علي وأقربائه وبعد ان تم الزج بهم في السجن تم اعداد ملفات القضايا المتعلقة بهم وفتح تتبعات قضائية ضدهم. وتوفي المنصف الطرابلسي داخل سجن ايقافه بعد تعرضه الى ورم دماغي وتوفي مؤخرا سفيان بن علي بعد ان أصيب بالسرطان داخل السجن ولم يخضع للعلاج اللازم وحتى بعد مغادرته تم منعه من السفر الى الخارج للعلاج الى ان وافته المنية. كما توفي زوج شقيقة ليلى بن علي الطرابلسي جراء السجن ايضا. وها أن مراد الطرابلسي شقيقها استفحل به المرض الخبيث وأعلنت وزارة الصحة انها تشرف على علاجه.
وحسب معلومات «الشروق» فإنه ينتظر ان يصدر قرار بتمكينه من السراح الشرطي بسبب استفحال مرضه الخبيث وبلوغه مراحل متقدمة جدا. كما ان شقيقه الاكبر محمد الناصر الطرابلسي الموقوف منذ 8 أعوام اصبح وضعه الصحي سيئا جدا وهو محكوم بسبب اصدار صكوك بدون رصيد تبين ان مهرّبا معروفا وموقوفا حاليا في الحرب على الفساد هو الذي أجبره على امضائها لفائدته.
تونس ـ الشروق :
أكدت مصادر قانونية مطلعة للشروق انه من المنتظر تمكين مراد الطرابلسي صهر الرئيس الاسبق من السراح الشرطي بعد استفحال مرضه بشكل خطير للغاية.
وجدير بالتذكير بأن مراد الطرابلسي تم الزج به في السجن منذ جانفي 2011 مثله مثل باقي أصهار الرئيس الاسبق بن علي وأقربائه وبعد ان تم الزج بهم في السجن تم اعداد ملفات القضايا المتعلقة بهم وفتح تتبعات قضائية ضدهم. وتوفي المنصف الطرابلسي داخل سجن ايقافه بعد تعرضه الى ورم دماغي وتوفي مؤخرا سفيان بن علي بعد ان أصيب بالسرطان داخل السجن ولم يخضع للعلاج اللازم وحتى بعد مغادرته تم منعه من السفر الى الخارج للعلاج الى ان وافته المنية. كما توفي زوج شقيقة ليلى بن علي الطرابلسي جراء السجن ايضا. وها أن مراد الطرابلسي شقيقها استفحل به المرض الخبيث وأعلنت وزارة الصحة انها تشرف على علاجه.
وحسب معلومات «الشروق» فإنه ينتظر ان يصدر قرار بتمكينه من السراح الشرطي بسبب استفحال مرضه الخبيث وبلوغه مراحل متقدمة جدا. كما ان شقيقه الاكبر محمد الناصر الطرابلسي الموقوف منذ 8 أعوام اصبح وضعه الصحي سيئا جدا وهو محكوم بسبب اصدار صكوك بدون رصيد تبين ان مهرّبا معروفا وموقوفا حاليا في الحرب على الفساد هو الذي أجبره على امضائها لفائدته.
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018