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يوم الثلاثاء 06 مارس 2018
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بعد استفحال مرضه الخبيث.. نحو تمكيــــن مـــراد الطرابلســي ..مــــــــن الســــراح الشرطــــــي
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القضائي
بعد استفحال مرضه الخبيث.. نحو تمكيــــن مـــراد الطرابلســي ..مــــــــن الســــراح الشرطــــــي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

تونس ـ الشروق :

أكدت مصادر قانونية مطلعة للشروق انه من المنتظر تمكين مراد الطرابلسي صهر الرئيس الاسبق من السراح الشرطي بعد استفحال مرضه بشكل خطير للغاية.
وجدير بالتذكير بأن مراد الطرابلسي تم الزج به في السجن منذ جانفي 2011 مثله مثل باقي أصهار الرئيس الاسبق بن علي وأقربائه وبعد ان تم الزج بهم في السجن تم اعداد ملفات القضايا المتعلقة بهم وفتح تتبعات قضائية ضدهم. وتوفي المنصف الطرابلسي داخل سجن ايقافه بعد تعرضه الى ورم دماغي وتوفي مؤخرا سفيان بن علي بعد ان أصيب بالسرطان داخل السجن ولم يخضع للعلاج اللازم وحتى بعد مغادرته تم منعه من السفر الى الخارج للعلاج الى ان وافته المنية. كما توفي زوج شقيقة ليلى بن علي الطرابلسي جراء السجن ايضا. وها أن مراد الطرابلسي شقيقها استفحل به المرض الخبيث وأعلنت وزارة الصحة انها تشرف على علاجه.
وحسب معلومات «الشروق» فإنه ينتظر ان يصدر قرار بتمكينه من السراح الشرطي بسبب استفحال مرضه الخبيث وبلوغه مراحل متقدمة جدا. كما ان شقيقه الاكبر محمد الناصر الطرابلسي الموقوف منذ 8 أعوام اصبح وضعه الصحي سيئا جدا وهو محكوم بسبب اصدار صكوك بدون رصيد تبين ان مهرّبا معروفا وموقوفا حاليا في الحرب على الفساد هو الذي أجبره على امضائها لفائدته.

سليم العجرودي
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القضائي
بعد استفحال مرضه الخبيث.. نحو تمكيــــن مـــراد الطرابلســي ..مــــــــن الســــراح الشرطــــــي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

تونس ـ الشروق :

أكدت مصادر قانونية مطلعة للشروق انه من المنتظر تمكين مراد الطرابلسي صهر الرئيس الاسبق من السراح الشرطي بعد استفحال مرضه بشكل خطير للغاية.
وجدير بالتذكير بأن مراد الطرابلسي تم الزج به في السجن منذ جانفي 2011 مثله مثل باقي أصهار الرئيس الاسبق بن علي وأقربائه وبعد ان تم الزج بهم في السجن تم اعداد ملفات القضايا المتعلقة بهم وفتح تتبعات قضائية ضدهم. وتوفي المنصف الطرابلسي داخل سجن ايقافه بعد تعرضه الى ورم دماغي وتوفي مؤخرا سفيان بن علي بعد ان أصيب بالسرطان داخل السجن ولم يخضع للعلاج اللازم وحتى بعد مغادرته تم منعه من السفر الى الخارج للعلاج الى ان وافته المنية. كما توفي زوج شقيقة ليلى بن علي الطرابلسي جراء السجن ايضا. وها أن مراد الطرابلسي شقيقها استفحل به المرض الخبيث وأعلنت وزارة الصحة انها تشرف على علاجه.
وحسب معلومات «الشروق» فإنه ينتظر ان يصدر قرار بتمكينه من السراح الشرطي بسبب استفحال مرضه الخبيث وبلوغه مراحل متقدمة جدا. كما ان شقيقه الاكبر محمد الناصر الطرابلسي الموقوف منذ 8 أعوام اصبح وضعه الصحي سيئا جدا وهو محكوم بسبب اصدار صكوك بدون رصيد تبين ان مهرّبا معروفا وموقوفا حاليا في الحرب على الفساد هو الذي أجبره على امضائها لفائدته.

سليم العجرودي
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عبد الحميد الرياحي
انتهى وقت الجلوس على الربوة
تعيش البلاد منذ فترة وسط مشهد سريالي، مشهد يتسم بفوضى السياسة والأحزاب التي تعد على الورق بالعشرات ان لم نقل بالمئات لكنها في أغلبيتها الساحقة لا تمثل شيئا على أرض الواقع. وحتى...
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