منزل بورقيبة .. يعتديان عليه بسكين من أجل افتكاك هاتفه الجوال

مكتب بنزرت (الشروق)

القى اعوان منطقة الامن الوطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت القبض على نفرين من اجل التورط في جريمة اعتداء بالعنف الشديد على شاب بواسطة الة حادة متمثلة في سكين على مستوى الرقبة والوجه اثناء التقاطه لبعض الصور بواسطة هاتفه الجوال بالمنطقة الجبلية بمنزل بورقيبة «سيدي يحي».

وحسب ذات المعطيات فانه تم نقل المتضرر الى الفضاء الاستشفائي بالمكان مع توصل اعوان الامن في ظرف وجيز من التعرف على العنصرين المضنون فيهما واحالتهما من اجل الاعتداء بالعنف الشديد .





إيمان عبد الستار