نتيجة خلل كهربائي .. اندلاع حريق في مصنع بمرناق

تونس (الشروق) خديجة يحياوي

اندلع صباح امس حريق هائل بمصنع مواد كيميائية بمرناق، وقد تمت السيطرة على الحريق من قبل اعوان الحماية المدنية في غضون ساعة. واكد مصدر مطلع ل»الشروق» ان المعاينة الاولية اثبتت ان الحريق ناتج عن خلل كهربائي في انتظار مواصلة الابحاث والتحريات للكشف عن الاسباب النهائية للحريق.

وأكد نفس المصدر ان المصنع كائن بجهة بوجردقة من ولاية بن عروس وان الحريق لم يتسبب في خسائر بشرية، لكنه ادى الى خسائر مادية كبيرة تتمثل اساسا في اتلاف الآلات والتجهيزات، مضيفا ان النيران اندلعت في احدى غرف المصنع وانها لم تصل الى مستودع المواد الكيميائية بفضل مجهودات الحماية المدنية التي أخدمت الحريق في فترة وجيزة.