حي الفاتح بسكرة.. لا انارة... لا مدارس ولا طرقات ... فمن المسؤول؟

في أعماق حي سكرة الراقي الذي يجذب إليه رجال الاعمال والسياسة من بينهم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي احياء شعبية ذات كثافة سكانية مرتفعة منها حي الفاتح 1 و2 و3 في حاجة الى التدخل الفوري لغياب أبسط مرافق الحياة.

تونس (الشروق): هادية الشاهد المسيهلي/ عدسة طارق سلتان

لا شيء يربط احياء فاتح الثلاثة بما عرف عن جهة سكرة من فخامة وتنظيم سوى التقسيم الاداري. فمتساكنو فاتح 2و3 بالخصوص يفتقرون لأبسط الضروريات مما يجعلها تصنف بأحياء شعبية بامتياز. حي فاتح 2و3 يفتح مباشرة على سبخة قمرت ولا تبعد عن الاحياء الراقية المحيطة بها منها قرطاج وقمرت سوى بضعة كيلومترات. ومع ذلك فإنها تجسد الوجه الآخر للتفاوت الاجتماعي بطرقاتها غير المعبدة وحياة متساكنيها التي تبدو أقرب الى حياة متساكني أهل الريف منها الى حياة أهل المدينة.

مصانع عشوائية

توسّعت في السنوات الاخيرة في تونس عديد الاحياء الشعبية وكوّنت بذلك احزمة لمدن كثيرة فالتوسع العمراني وغلاء الاراضي وتدهور مستوى المعيشة جعل احياء بأكملها تبرز كالفقاقيع من رحم الاراضي الفلاحية او اراضي الدولة وهو ما يجعل امثلة التهيئة العمرانية في حاجة الى المراجعة والتحيين في وقت قياسي حتى تتماشى مع الواقع الجديد لعديد الاحياء التي لم تتدخل فيها الدولة رغم توسعها يوما بعد يوم وتشييدها لمئات المساكن. والملفت للانتباه ان غياب الدولة جعل مثل هذه الاحياء وجهة لعدد من المستكرشين والراغبين في التخفي من عيون الرقابة ويستغلون عددا من المساكن لإحداث مصانع عشوائية لصناعة الحلويات و«الكايك» وسائر المنتوجات الغذائية وقد انتشرت مثل هذه المصانع في أحياء شعبية عديدة منها احياء سكرة كما انتشرت المسالخ العشوائية الى جانب مخازن الاحتكار والتلاعب بالأسعار فهذه الاحياء المهمشة كثيرا ما يستغلها «المستكرشون» لنشاطهم المشبوه والمتاجرة بصحة المستهلك. وبالتالي فان حضور الدولة في هذه الاحياء لا يحسن مستوى عيش المتساكنين فحسب بل يقطع الطريق على مافيا الغذاء.

الطريق مفقود

خلال زيارتنا لحي فاتح 3 بادرتنا مباركة وهنونة وقد كانتا منشغلتين بقضاء بعض شؤون المنزل على «ضفاف» سبخة قمرت بالقول «ان الحي يفتقر الى طريق مما يمنع الحافلات وسيارات التاكسي والنقل الجماعي من الدخول الى المنطقة». وتضيف مباركة «ان الطريق كانت غارقة في مياه الامطار ولا يمكن المرور فيها لا على القدمين ولا عبر وسائل النقل الخاصة».

في الحقيقة تذكرنا المياه المستعملة ومياه الامطار الراكدة في كل مكان كما يذكرنا امتداد السبخة والوادي غير المحمي بوضع بيئي كارثي على صحة متساكني الحي واطفالهم الذين لا يجدون فضاء يلعبون فيه كما ان لعبهم خارج منازلهم محفوف بمخاطر السقوط في الوادي الذي يشق المنطقة وتنبعث منه روائح لا يقوى على احتمالها سوى من ذاقت بهم سبل الحياة وفق ما ذكرته لنا السيدة مبروكة التي تذمرت من قسوة الحياة في الحي.

وضع بيئي كارثي

ويؤكد رضا الفاطمي هذه الحقيقة ويضيف ان وادي سكرة الذي تعلوه طبقة من الاوساخ تميل الى اللون الاخضر وتنبعث منه روائح كريهة وهو مصنع حقيقي للناموس والامراض التي تهدد صحة الاطفال والكبار منها مشاكل في التنفس واخرى جلدية بالإضافة الى المشاكل التي يتسبب فيها غياب شبكة الصرف الصحي مما يجعل المياه المستعملة تنتشر في كل مكان ويقاطعه يوسف حمدي مضيفا ان اطفال الحي لا يجدون مكانا للعب فأهاليهم يخافون سقوطهم في الوادي غير المحمي مما يجعلهم يقضون جل وقتهم في المنزل خاصة وانه لا يوجد فضاءات ترفيه للأطفال كما ان الروضة الوحيدة الموجودة تقع في اول حي فاتح1 وهي بعيدة نسبيا عن متساكني باقي احياء فاتح 2و3.

بلا مدرسة

يسكن في احياء فاتح الثلاثة قرابة 5آلاف ساكن وتعد هذه الاحياء قرابة الف مسكن ومع ذلك فانه لا يوجد فيها اي نوع من انواع المؤسسات التي تقرب الخدمات للمواطنين على رأسها المدرسة. وقد اعتبرت ايمان الورغي ناشطة في المجتمع المدني ويعتبرها المتساكنون بمثابة عمدة المنطقة ان غياب المدرسة ارّق الاولياء بالإضافة الى غياب الطريق مما يجعل التلاميذ يعيشون متاعب يوميا للوصول الى مدارس الاحياء المتاخمة والكثير منهم يضطر للانقطاع المبكر وقد ينجر نحو الانحراف. رأي أكده خالد يقول «رغم ان الحي موجود منذ اكثر من 30سنة الا انه لا يضم مدرسة ولا معهدا كما انه يفتقر الى طريق والى التنوير مما يجعل النقل اكبر مصاعب يعاني منها التلاميذ» خالد يقول انه يدرس في أحد معاهد اريانة وهو يضطر للعمل ايضا لمساعدة عائلته في التغلب على غلاء المعيشة الذي اصبح لا يطاق» لكن العديد من اصدقاء خالد الذين خرجوا من المقهى الوحيد في الحي ويعتبره الشباب المتنفس الوحيد لهم التحقوا بنا قدّموا شهادات مختلفة ذلك ان جلهم غادروا مقاعد الدراسة بعد ان تعبوا من المعاناة اليومية التي يجدونها في غياب وسائل النقل وفي غياب دروس تدارك تجعل مستواهم الدراسي يتقارب مع باقي اترابهم في معاهد سكرة او اريانة...

بلا بنية تحتية

من خلال حديثنا مع جل متساكني حي الفاتح بدا لنا ان اكثر ما يؤرقهم هو غياب البنية التحتية في فاتح 2و3وبصفة اقل في فاتح واحد الذي مازال يفتقر نهجان فيه فقط للتعبيد اما البنية التحتية للحيين الاخرين فيمكن وصفها بالكارثية فلا يوجد اي نهج معبد كما غاب التنوير العمومي ومعه غابت وسائل النقل العمومي وكل المرافق والادارات بما في ذلك المدرسة وحول هذه المسألة ذكر مولدي بن شعبان ان زوجة ابنه مرضت مؤخرا واضطر زوجها لنقلها للمستشفى بعد ان تحملت مشقة المشي لمسافة طويلة فوضع الطريق مزرية تجعل سيارات الاجرة والنقل الجماعي والحافلات غير قادرة على الدخول الى الحي كما ان السير على الاقدام محفوف بالمخاطر بسبب غرق الطرقات في الاوحال والظلام ليلا. وفي ذات السياق ذكر توهامي حمراوي ان كل المرافق غائبة عن الحي فالسوق بعيدة ولا يوجد وسائل نقل وكذلك المستشفى كما انتشرت الفوضى والبناء الفوضوي وغابت حاويات جمع النفايات وقد اشتكى المتساكنون من تكدّس الفضلات وتراكمها في عديد النقاط السوداء ومن غياب واضح للحاويات التي يمكن ان يتم تجميعها بها كما اشتكوا من تدهور الوضع في الحي وغياب مختلف المرافق وبعد الخدمات عن المتساكنين.

أرقام ودلالات

أحدث حي الفاتح منذ نحو 30سنة وقد اطلق عليه هذا الاسم نسبة الى صاحب الارض الاصلي الذي يدعى فاتح وقد قام بتقسيمها وبيعها للمتساكنين.

مساحة حي فاتح1و2و3 تبلغ 19هكتارا

عدد المساكن 950 مسكنا

عدد السكان 4900 ساكن

الكثافة السكانية60 ساكنا في فاتح 1 / و40 ساكنا في احياء فاتح 2و3

مشاهير الحي

* يروج ان احد البايات كانت له «سانية» في منطقة الفاتح 1ويطلق عليها الى اليوم «سانية البي»

*توفيق الدبابي مدير عام الأمن الوطني السابق يسكن في حي الفاتح 1

* ابن علاّلة العويتي مدير ديوان الرئيس الحبيب بورقيبة له مسكن في حي الفاتح 1