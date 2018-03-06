بسبب رفضها الارتباط به .. يختطف فتاة من الجبـــل الأحمــــر الى باجة ويعتدي علىها بآلة حــادة

-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018
تونس ـ «الشروق»
تمكن أعوان احدى الفرق الامنية وسط العاصمة من ايقاف شاب اصيل ولاية باجة تورط في اختطاف فتاة واقتيادها من العاصمة الى باجة واحتجازها هناك وتعنيفها لإجبارها على الارتباط به.
ويستفاد من محاضر باحث البداية ان مكالمة هاتفية وردت على أعوان احدى الفرق الأمنية وسط العاصمة وتحديدا بجهة باب سعدون مفادها ان مشتبها به انزل فتاة من سيارة بجهة الجبل الاحمر بعد ان كان حوّل وجهتها الى باجة تمكن الاعوان من تحديد هوية السيارة ومطاردة السائق الى أن تم اجباره على التوقف وإلقاء القبض عليه حيث تبيّن انه محل تفتيش من أجل عدة قضايا تعلقت بالبراكاجات والسرقات من داخل محلات سكنية.
وأفادت الفتاة انها تعرفت صدفة على المظنون فيه فطلب منها الارتباط به الا انها رفضت مطلبه وهو ما أغضبه وعمد الى اركابها سيارة مكتراة وتنقل بها الى باجة حيث احتجزها حسب روايتها طيلة ساعات محاولا اجبارها على الموافقة على الارتباط به ولما صممت على رفضها قام بتعنيفها والاعتداء على وجها بواسطة آلة حادة ثم قام بإعادتها الى الحي الذي تقطن بجهة الجبل الأحمر وانزالها من السيارة هناك. وهو ما أنكره المظنون فيه مفيدا بأنها هي من رافقته بمحض ارادتها فتقرر الاحتفاظ به على ذمة الابحاث الى حين إحالته على أنظار القضاء.
تونس ـ «الشروق»
تمكن أعوان احدى الفرق الامنية وسط العاصمة من ايقاف شاب اصيل ولاية باجة تورط في اختطاف فتاة واقتيادها من العاصمة الى باجة واحتجازها هناك وتعنيفها لإجبارها على الارتباط به.
ويستفاد من محاضر باحث البداية ان مكالمة هاتفية وردت على أعوان احدى الفرق الأمنية وسط العاصمة وتحديدا بجهة باب سعدون مفادها ان مشتبها به انزل فتاة من سيارة بجهة الجبل الاحمر بعد ان كان حوّل وجهتها الى باجة تمكن الاعوان من تحديد هوية السيارة ومطاردة السائق الى أن تم اجباره على التوقف وإلقاء القبض عليه حيث تبيّن انه محل تفتيش من أجل عدة قضايا تعلقت بالبراكاجات والسرقات من داخل محلات سكنية.
وأفادت الفتاة انها تعرفت صدفة على المظنون فيه فطلب منها الارتباط به الا انها رفضت مطلبه وهو ما أغضبه وعمد الى اركابها سيارة مكتراة وتنقل بها الى باجة حيث احتجزها حسب روايتها طيلة ساعات محاولا اجبارها على الموافقة على الارتباط به ولما صممت على رفضها قام بتعنيفها والاعتداء على وجها بواسطة آلة حادة ثم قام بإعادتها الى الحي الذي تقطن بجهة الجبل الأحمر وانزالها من السيارة هناك. وهو ما أنكره المظنون فيه مفيدا بأنها هي من رافقته بمحض ارادتها فتقرر الاحتفاظ به على ذمة الابحاث الى حين إحالته على أنظار القضاء.
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018