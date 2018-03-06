بسبب رفضها الارتباط به .. يختطف فتاة من الجبـــل الأحمــــر الى باجة ويعتدي علىها بآلة حــادة

تونس ـ «الشروق»

تمكن أعوان احدى الفرق الامنية وسط العاصمة من ايقاف شاب اصيل ولاية باجة تورط في اختطاف فتاة واقتيادها من العاصمة الى باجة واحتجازها هناك وتعنيفها لإجبارها على الارتباط به.

ويستفاد من محاضر باحث البداية ان مكالمة هاتفية وردت على أعوان احدى الفرق الأمنية وسط العاصمة وتحديدا بجهة باب سعدون مفادها ان مشتبها به انزل فتاة من سيارة بجهة الجبل الاحمر بعد ان كان حوّل وجهتها الى باجة تمكن الاعوان من تحديد هوية السيارة ومطاردة السائق الى أن تم اجباره على التوقف وإلقاء القبض عليه حيث تبيّن انه محل تفتيش من أجل عدة قضايا تعلقت بالبراكاجات والسرقات من داخل محلات سكنية.

وأفادت الفتاة انها تعرفت صدفة على المظنون فيه فطلب منها الارتباط به الا انها رفضت مطلبه وهو ما أغضبه وعمد الى اركابها سيارة مكتراة وتنقل بها الى باجة حيث احتجزها حسب روايتها طيلة ساعات محاولا اجبارها على الموافقة على الارتباط به ولما صممت على رفضها قام بتعنيفها والاعتداء على وجها بواسطة آلة حادة ثم قام بإعادتها الى الحي الذي تقطن بجهة الجبل الأحمر وانزالها من السيارة هناك. وهو ما أنكره المظنون فيه مفيدا بأنها هي من رافقته بمحض ارادتها فتقرر الاحتفاظ به على ذمة الابحاث الى حين إحالته على أنظار القضاء.





سليم العجرودي