القضاء على العنف ضد المرأة .. قانون صارم... قد يولّد عنفا جديدا

دخل مؤخرا القانون عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة حيز التنفيذ وذلك في اطار رغبة المشرع في تطويق ظاهرة العنف المسلط ضد المرأة أساسا وضد الطفل والفئات المهمشة.

تونس «الشروق»:

وفي هذا الاطار التقت « الشروق» بالقاضية انيسة التريشيلي مستشارة دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية لتوضيح ايجابيات القانون وانعكاساته على الاسرة.

تجريم كل اعتداء

أوضحت القاضية انيسة التريشيلي ان القراءة الأولية لهذا القانون المتكون من 44 فصلا تحدد التوجه العام للمشرع وهو تجريم كل اعتداء بالعنف على المرأة وهنا تدخل لوضع مفاهيم جديدة للعنف فبعد أن كان دارجا العنف المادي وبعض الجرائم التي تطال المرأة كالتهديد بالقول أو الفعل والتحرش ومختلف الجرائم الأخلاقية , وضع المشرع مفاهيم جديدة للعنف على غرار العنف المعنوي كالقذف والشتم والاكراه أو التهديد أو الاهمال أو الحرمان من الحقوق والحريات والإهانة والتجاهل والسخرية والتحقير وغيرها من الأفعال والأقوال التي تنال من الكرامة الانسانية للمرأة أو ترمي الى إخافتها أو التحكم فيها.

والعنف السياسي بمقولة كل فعل أو ممارسة يهدف مرتكبه لحرمان المرأة أو إعاقتها عن ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو جمعياتي أو أي حق أو أي حرية من الحقوق والحريات الأساسية ويكون قائما على أساس التمييز بين الجنسين.

والعنف الاقتصادي بمعنى كل فعل أو امتناع عن فعل من شأنه استغلال المرأة أو حرمانها من الموارد الاقتصادية مهما كان مصدرها كالحرمان من الأموال أو الأجر أو المداخيل والتحكم في الأجور والمداخيل وحضر العمل أو الإجبار عليه.

والعنف الجنسي بوصفه كل فعل يهدف مرتكبه الى إخضاع المرأة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية باستخدام الإكراه أو التغرير أو الضغط وغيرها من وسائل إضعاف وسلب الإرادة وذلك بغض النظر عن علاقة الفاعل بالضحية الى جانب العنف المادي المتمثل في كل فعل ضار أو مسيء يمس بالحرمة أو السلامة الجسدية للمرأة أو بحياتها كالضرب والركل والجرح والدفع والتشويه والحرق وبتر أجزاء من الجسم والاحتجاز والتعذيب والقتل

العقوبات

قالت القاضية انيسة التريشيلي ان المشرع حاول من خلال ما تقدم تجريم كل اعتداء على المرأة مهما كانت طبيعته وفي الغرض رتب عديد العقوبات عن مختلف هذه الجرائم وتولى تنقيح عدد هام من الفصول صلب المجلة الجزائية بالاضافة أو الإلغاء ولعل أهم التحويرات تخص الفصل 218 المتعلق بجريمة الاعتداء بالعنف الشديد حيث تم حذف الفقرة المتعلقة «باسقاط القرين أو السلف المعتدى عليه حقه والذي من شأنه أن يوقف التتبعات أو المحاكمة أو التنفيذ «و بالتالي فان المحاكمة والتتبع يضل ساريا ولو في وجود اسقاط من القرين أو السلف. كذلك الأمر بخصوص الفصل 227 مكرر والمتعلق بجريمة مواقعة أنثى برضاها حيث كان الزواج بها يوقف التتبعات أو آثار المحاكمة فتم تنقيح الفصل المذكور بالغاء امكانية الزواج بالضحية لايقاف التتبعات وبينما كنا نتحدث عن مواقعة أنثى بدون عنف أو برضاها في النسخة القديمة صارت الجريمة توصف بكل اتصال جنسي بذكر أو أنثى برضاه سنه فوق السادسة عشر ودون الثمانية عشر تم كذلك تجريم مضايقة المرأة في الفضاء العمومي بكل فعل أو قول أو إشارة من شأنها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش حياءها صلب الفصل 17 من القانون. وفي سياق آخر تم تجريم تشغيل الأطفال كعملة منازل بصفة مباشرة أو غير مباشرة وكل من يتوسط في ذلك.

آليات الحماية

وضع المشرع في المقابل آليات لحماية الضحية المرأة والأطفال المقيمين معها بعد التقدم بمطلب كتابي لقاضي الأسرة يتم البت فيه استعجاليا واتخاذ تدابير حمائية كمنع المطلوب من الاتصال بالضحية أو الأطفال المقيمين معها وإلزامه بالخروج من المسكن العائلي وعدم الإضرار بالممتلكات الخاصة بالضحية وامكانية الزامه بدفع منحة سكن ونفقة للضحية كذلك إسقاط الحضانة أو الولاية عن المطلوب وتسهر النيابة العمومية على تنفيذ هذه التدابير الحمائية.

نقائص

إنّ المتأمل إجمالا في روح هذا القانون يخلص الى رغبة المشرع في حماية المرأة من كل اعتداء قد يتسلط عليها أو على الأطفال المقيمين معها وكرس في سبيل ذلك ترسانة من القواعد الزجرية وعددا هاما من التدابير الحمائية إلا أنه كعمل انساني لا يخلو من النقائص فبخلاف الاشكاليات في استيعاب بعض الجرائم لبعضها البعض وتداخلها وتضاربها أحيانا وهو ما ستكشفه الممارسة القضائية في قادم الأيام فان هذا القانون لم يأت في مقاربة شاملة لظاهرة العنف في حد ذاتها فكرس تمييزا ايجابيا بتركيز الظاهرة على المرأة دون سواها ومحاربة العنف لا يمكن أن يكون في اتجاه وحيد هذا فضلا عن عدم وضع أسس مقاومة العنف في الجانبين المدني والجزائي فكان قانونا ردعيا بامتياز.

وهنا قالت القاضية انيسة التريشلي « نحن نأمل للوصول الى مجتمع متعاف من ظاهرة العنف وليس أن يعيش نصف المجتمع في سجن كبير اسمه الخوف من سيف القانون رهبة دون قناعة فالاسقاط المقدم من القرين في السابق كان سبيلا للصلح ودعوة الى التسامح وربما كان من الأفضل الابقاء على تلك الآلية مع اسقاطها في صورة العود لكن المشرع ألغاها مطلقا وقد يؤول الأمر الى سكوت الضحية عن الاعتداء بدل التشكي لعدم تحوزها بآلية عفو تعيد بها المياه الى مجاريها».

وأضافت انه من جهة أخرى فان الآليات المقررة من المشرع لحماية الضحية قد تخلق حاجزا فولاذيا بين الأب وأسرته باقرار إبعاده عن مكان تواجدهم وحتى مكان دراسة أطفاله وذلك لن يكون له تأثير إيجابي على نفسية الطفل الذي تتبلور شخصيته بتواجد كلا الوالدين الى جانبه وربما سيؤول الأمر الى تحطيم نواة الأسرة بدل حمايتها.

وانتهت القاضية انيسة التريشيلي بالقول « ان المشرع بهذا القانون ولئن ارتأى تكريس حماية مشددة على المرأة الا أنه في نفس الآن أسقط آليات وتدابير لا تتلاءم وطبيعة المجتمع التونسي وقد تؤول بنا التجربة الى مزيد تشتت الأسرة وتفرقها ان لم نقل أنه قد يولد عنفا جديدا».