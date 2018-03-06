سامي المدب معتمد سكرة... الكشف عن مبيت عشوائي للفتيات ومسالخ مخفية

ذكر السيد سامي المدب معتمد سكرة ورئيس النيابة الخصوصية انه بالنسبة الى المشاريع المتعلقة بتحسين ظروف العيش على غرار الطرقات والتنوير العمومي وتجميل المدينة فقد تم برمجة مشاريع بـ900 ألف دينار بالنسبة لحي فاتح1 تتعلق بربط طريق على طول 13500م2 وتبليط ارصفة بطول 1500م2 وتصريف مياه امطار بطول 800م وقد بلغت نسبة تغطية الحي بشبكات صرف المياه والطرقات والماء الصالح للشراب والتنوير العمومي والكهرباء بـ100بالمائة اما الربط بشبكة الغاز الطبيعي فقد بلغت نسبة التغطية 50بالمائة ووفق هذه المعطيات يبدو ان النهجين الذين رصدناهما خلال جولتنا بالحي تم احداثهما بعد انجاز هذا البرنامج وهو دليل على التوسع المستمر لهذه الاحياء الذي يفوق سرعة تدخل الدولة. اما في خصوص احياء فاتح2و3 التي تفتقر لكل الضروريات فقد تم اعداد برنامج تدخل فيها ب2000مليار ويشير المعتمد ان شبكة الصرف بالمياه المستعملة تغطي الحي بـ100بالمائة وكذلك التزود بالماء الصالح للشراب والكهرباء في حين ان الاشغال لم تنطلق بعد في خصوص الطرقات اذ انه لا يوجد بهذه الاحياء اي طريق كما لا يوجد تنوير عمومي ولا ربط بالغاز الطبيعي ويتنظر ان يتم تبليط 29 ألف م2من الطرقات وارصفة بطول 7500م2 واحداث شبكة تصريف مياه امطار ب443م. وقد تم اصدار طلب العروض الخاص بهذه الاشغال التي ينتظر ان تنطلق خلال شهرين.

وفي رده على اسئلتنا في خصوص المصانع العشوائية التي تنتصب في الاحياء الشعبية لجهة سكرة ذكر المعتمد ان الظاهرة موجودة وهناك لجنة محلية في صلب بلدية سكرة تراقب المحلات العشوائية وقد وقع تدعيمها بالشرطة البيئية التي ازرت اعمال الشرطة البلدية الى جانب لجنة مراقبة المحلات ولجنة الصحة وقد تم الكشف مؤخرا عن مبيت للفتيات دون ترخيص تسكن به 92 فتاة وقد تم رفع تقرير واقتراح غلق الفضاء لتدارك المخاطر المحتملة على الفتيات. واضاف انه تم الكشف عن نحو 3 مذابح عشوائية تعمل ليلا في المناطق الفلاحية بسكرة. وعدد من محلات صنع الحلويات العشوائية...

من جهة اخرى وحول غياب الحاويات ذكر السيد معتمد سكرة انه سيتم تركيز 60حاوية مطمورة في مختلف مناطق بلدية سكرة بداية من الشارع الرئيسي الى باقي الاحياء كما تمت دعوة الباعثين العقارين الى الشروع في احداث حاويات مطمورة في الاحياء التي يعتزمون انجازها. وفي خصوص الوضع البيئي ذكر المتحدث انه تم التدخل لجهر الاودية بالمنطقة والوقاية من الوقوع فيها عبر احداث واقيات بطول 1000م رغم ان الاودية تعود بالنظر الى إدارة المياه العمرانية وبالتوازي يتم تنظيف السبخة وردم مساحات متفرقة من المستنقعات واعتبر انه تم القضاء على الناموس وذلك بعد مداواة اليرقات منذ شهر فيفري الماضي.

وفي خصوص السوق الاسبوعية التي تعرف بسوق الجمعة و التي تهم 3 بلديات وهي أريانة وسكرة ورواد والتي تشكل خطرا بيئيا نظر الى تكدس النفايات فيها وخطر على سلامة المواطنين بسبب انتشار الباعة على حافتي الطريق ذكر السيد المدب انه اثر زيارات ميدانية تم عقد جلسات متتالية على مستوى ولاية اريانة وإمضاء اتفاقية شراكة تضم البلديات الثلاث المعنية لإنجاز سوق مشتركة وتعهدت بلدية رواد باقتناء ارض على ملك الدولة للغرض تمسح 4 هكتارات وسيتم تهيئة السوق. وتشير المعطيات المتوفرة لدينا انه تم تخصيص استثمار مبرمج لسنة 2018 يقدّر بمليار ونصف لتهيئة السوق ويتم حاليا استكمال الدراسات في انتظار انطلاق الاشغال خلال السنة الحالية. من جهة اخرى تم اتخاذ قرار بمنع مرور الشاحنات التي تفوق 3.5طن من الشارع الذي ينتصب فيه حاليا السوق يوم الجمعة وسيتم قريبا البدء في تنفيذ هذا القرار كما سيتم تأهيل المسلخ البلدي المحاذي للسوق بالتنسيق مع البلديات الثلاث المعنية.

وفي خصوص المدرسة التي يفتقدها متساكنو احياء فاتح الثلاثة تم تخصيص اعتمادات من وزارة التربية لبناء مدرسة ابتدائية والمشروع بلغ حاليا وزارة املاك الدولة لتخصيص ارض للغرض. كما دعا رئيس النيابة الخصوصية بسكرة الى التسريع في اتمام اجراءات أمثلة التهيئة لتتلاءم مع الواقع ولتحسين وضع المواطنين ذلك ان التطور العمراني لا يواكب الاجراءات الادارية لتحيين الواقع واضاف ان هناك مراسلات لوزارة املاك الدولة لمشاريع تهدف الى تحسين حياة المواطنين منها احداث مدرسة ابتدائية بمنطقة الفاتح لكن لا توجد تسهيلات او تسريع في الاجراءات لانطلاق المشاريع رغم توفر الاعتمادات.

برامج كثيرة اقترحتها بلدية سكرة منها احداث مخفضات سرعة في مناطق سوداء تشهد حوادث قاتلة ومفترق طرقات للتخفيف من حركة المرور واحداث مآو للسيارات لكنها لم تلق القبول من الجهات المعنية مما جعل المتساكنين في المنطقة يواجهون مشاكل بالجملة.