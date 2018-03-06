أزمة المستشفيات.. الأطباء الشبان يصعدون وعمداء الكليات يساندون

تونس «الشروق»:

إيقاف احتجاجي لمختلف الأنشطة الاستشفائية والجامعية نفذه أمس الاطباء المقيمين والداخليين وطلبة الطب بدعوة من المنظمة التونسية للأطباء الشبان وذلك تنديدا بعدم استجابة وزارة الصحة لمطالبهم.

دعت المنظمة التونسية للاطباء الشبان أمس كافة المتربّصين الداخليين والمقيمين الى ايقاف مختلف الانشطة الاستشفائية بكل الاقسام دون استثناء والاكتفاء بالعمل بنظام الاستمرار (من الساعة الثانية بعد الزوال الى الساعة الثامنة صباحا باليوم الموالي) لتأمين الحالات الاستعجالية الحياتية، كما دعت الى مقاطعة الدروس والتربصات والامتحانات بالنسبة لطلبة الطب وعدم إجراء التراتيب الخاصة باستلام المهام بالنسبة للاطباء المتعاقدين المتطوعيين.

ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي التصعيدي في اطار سلسلة التحركات التي يخوضها الاطباء المقيمين والداخليين وطلبة الطب منذ 6 فيفري الفارط تاريخ دخولهم في اضراب قطاعي دام ثلاثة ايام قبل ان يقرروا الاضراب المفتوح احتجاجا على تراجع سلطة الاشراف عن تعهداتها المضمنة في اتفاق فيفري 2017 المبرم بينها وبين المنظمة التونسية للاطباء الشبان.

وشدد الامين العام للمنظمة التونسية للاطباء الشبان جاد الهنشيري في تصريح للشروق تمسكه بجملة المطالب المرفوعة خاصة بعد الدعم الذي ابداه عمداء كليات الطب خلال اجتماعهم أمس بمقر وزارة الصحة حيث أكدوا على ضرورة ان يتضمن التحوير المقترح للنظام العام للدراسات الطبية جملة من المبادئ اولها الفصل بين شهادة الدكتوراه في الطب والحصول عليها بعد الاطروحة مباشرة وشهادة الاختصاص واحداث اختصاص طب العائلة (ثلاث سنوات) الى جانب الحقوق المكتسبة للدارسين في اطار الأحكام الانتقالية بالنسبة للاطباء المرسمين حاليا في كلية الطب في اطار أحكام النظام الحالي ما لم يختاروا النظام الجديد.

وأضاف جاد الهنشيري ان عمداء كليات الطب عبروا عن حرصهم على إتمام هذه المراجعة وادخال هذه التعديلات حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن وهو ما يؤكد مشروعية مطالب الاطباء الشبان وأحقيتهم في الاستجابة إليها داعيا مختلف الاطراف المعنية الى التدخل العاجل للحسم في هذا الملف الذي اثار جدلا واسعا واثر سلبا على السير العادي للخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية واثار أجواء متوترة داخل كليات الطب.

وكان الاطباء الشبان قد طالبوا بضرورة الاسراع في إصدار الامر المتعلق بالنظام الاساسي الخاص بهم والامر المتعلق بالدراسات الطبيه في اجل يتم الاتفاق عليه كتابيا وفتح ملف اجور الاطباء «الاجانب» الذين درسوا بتونس ورصد الاعتمادات امام التطوع لسد الشغور الحاصل بالمستشفيات الجامعية فورا الى جانب المطالبة بالحفاظ على الشهادة الوطنيه لدكتور في الطب منفصلة عن شهادة الاختصاص في الطب وتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع الوزارة في علاقة بالخدمة الوطنيه وفتح خطط للاطباء المتطوعين للتخفيف من الضغط المهول على زملائهم الداخليين.

وقد لقيت احتجاجات الاطباء الشبان طلبة الطب داخل المستشفيات الجامعية وكليات الطب والتي تجاوزت الشهر، مساندة عريضة من قبل النقابة العامة للاطباء والصيادلة واطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين التي نددت بتعثر الحوار بين طرفي النزاع وأكدت دعمها لحق الاطباء الشبان في الحصول على تعليم طبي ذي جودة وفي رؤية واضحة لمسارهم الدراسي والمهني وفي الحصول على شهادة الدكتوراه في الطب.

ودعت النقابة الى التسريع في مراجعة هذا القانون واصلاحه بجدية طبقا لمسار تشاركي يجمع ممثلي مختلف الاطراف من مدرسين وطلبة وأطباء داخليين ومقيمين.





شافية براهمي