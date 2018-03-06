أزمة المستشفيات.. الأطباء الشبان يصعدون وعمداء الكليات يساندون

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تونس «الشروق»:
إيقاف احتجاجي لمختلف الأنشطة الاستشفائية والجامعية نفذه أمس الاطباء المقيمين والداخليين وطلبة الطب بدعوة من المنظمة التونسية للأطباء الشبان وذلك تنديدا بعدم استجابة وزارة الصحة لمطالبهم.
دعت المنظمة التونسية للاطباء الشبان أمس كافة المتربّصين الداخليين والمقيمين الى ايقاف مختلف الانشطة الاستشفائية بكل الاقسام دون استثناء والاكتفاء بالعمل بنظام الاستمرار (من الساعة الثانية بعد الزوال الى الساعة الثامنة صباحا باليوم الموالي) لتأمين الحالات الاستعجالية الحياتية، كما دعت الى مقاطعة الدروس والتربصات والامتحانات بالنسبة لطلبة الطب وعدم إجراء التراتيب الخاصة باستلام المهام بالنسبة للاطباء المتعاقدين المتطوعيين.
ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي التصعيدي في اطار سلسلة التحركات التي يخوضها الاطباء المقيمين والداخليين وطلبة الطب منذ 6 فيفري الفارط تاريخ دخولهم في اضراب قطاعي دام ثلاثة ايام قبل ان يقرروا الاضراب المفتوح احتجاجا على تراجع سلطة الاشراف عن تعهداتها المضمنة في اتفاق فيفري 2017 المبرم بينها وبين المنظمة التونسية للاطباء الشبان.
وشدد الامين العام للمنظمة التونسية للاطباء الشبان جاد الهنشيري في تصريح للشروق تمسكه بجملة المطالب المرفوعة خاصة بعد الدعم الذي ابداه عمداء كليات الطب خلال اجتماعهم أمس بمقر وزارة الصحة حيث أكدوا على ضرورة ان يتضمن التحوير المقترح للنظام العام للدراسات الطبية جملة من المبادئ اولها الفصل بين شهادة الدكتوراه في الطب والحصول عليها بعد الاطروحة مباشرة وشهادة الاختصاص واحداث اختصاص طب العائلة (ثلاث سنوات) الى جانب الحقوق المكتسبة للدارسين في اطار الأحكام الانتقالية بالنسبة للاطباء المرسمين حاليا في كلية الطب في اطار أحكام النظام الحالي ما لم يختاروا النظام الجديد.
وأضاف جاد الهنشيري ان عمداء كليات الطب عبروا عن حرصهم على إتمام هذه المراجعة وادخال هذه التعديلات حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن وهو ما يؤكد مشروعية مطالب الاطباء الشبان وأحقيتهم في الاستجابة إليها داعيا مختلف الاطراف المعنية الى التدخل العاجل للحسم في هذا الملف الذي اثار جدلا واسعا واثر سلبا على السير العادي للخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية واثار أجواء متوترة داخل كليات الطب.
وكان الاطباء الشبان قد طالبوا بضرورة الاسراع في إصدار الامر المتعلق بالنظام الاساسي الخاص بهم والامر المتعلق بالدراسات الطبيه في اجل يتم الاتفاق عليه كتابيا وفتح ملف اجور الاطباء «الاجانب» الذين درسوا بتونس ورصد الاعتمادات امام التطوع لسد الشغور الحاصل بالمستشفيات الجامعية فورا الى جانب المطالبة بالحفاظ على الشهادة الوطنيه لدكتور في الطب منفصلة عن شهادة الاختصاص في الطب وتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع الوزارة في علاقة بالخدمة الوطنيه وفتح خطط للاطباء المتطوعين للتخفيف من الضغط المهول على زملائهم الداخليين.
وقد لقيت احتجاجات الاطباء الشبان طلبة الطب داخل المستشفيات الجامعية وكليات الطب والتي تجاوزت الشهر، مساندة عريضة من قبل النقابة العامة للاطباء والصيادلة واطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين التي نددت بتعثر الحوار بين طرفي النزاع وأكدت دعمها لحق الاطباء الشبان في الحصول على تعليم طبي ذي جودة وفي رؤية واضحة لمسارهم الدراسي والمهني وفي الحصول على شهادة الدكتوراه في الطب.
ودعت النقابة الى التسريع في مراجعة هذا القانون واصلاحه بجدية طبقا لمسار تشاركي يجمع ممثلي مختلف الاطراف من مدرسين وطلبة وأطباء داخليين ومقيمين.
تونس «الشروق»:
إيقاف احتجاجي لمختلف الأنشطة الاستشفائية والجامعية نفذه أمس الاطباء المقيمين والداخليين وطلبة الطب بدعوة من المنظمة التونسية للأطباء الشبان وذلك تنديدا بعدم استجابة وزارة الصحة لمطالبهم.
دعت المنظمة التونسية للاطباء الشبان أمس كافة المتربّصين الداخليين والمقيمين الى ايقاف مختلف الانشطة الاستشفائية بكل الاقسام دون استثناء والاكتفاء بالعمل بنظام الاستمرار (من الساعة الثانية بعد الزوال الى الساعة الثامنة صباحا باليوم الموالي) لتأمين الحالات الاستعجالية الحياتية، كما دعت الى مقاطعة الدروس والتربصات والامتحانات بالنسبة لطلبة الطب وعدم إجراء التراتيب الخاصة باستلام المهام بالنسبة للاطباء المتعاقدين المتطوعيين.
ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي التصعيدي في اطار سلسلة التحركات التي يخوضها الاطباء المقيمين والداخليين وطلبة الطب منذ 6 فيفري الفارط تاريخ دخولهم في اضراب قطاعي دام ثلاثة ايام قبل ان يقرروا الاضراب المفتوح احتجاجا على تراجع سلطة الاشراف عن تعهداتها المضمنة في اتفاق فيفري 2017 المبرم بينها وبين المنظمة التونسية للاطباء الشبان.
وشدد الامين العام للمنظمة التونسية للاطباء الشبان جاد الهنشيري في تصريح للشروق تمسكه بجملة المطالب المرفوعة خاصة بعد الدعم الذي ابداه عمداء كليات الطب خلال اجتماعهم أمس بمقر وزارة الصحة حيث أكدوا على ضرورة ان يتضمن التحوير المقترح للنظام العام للدراسات الطبية جملة من المبادئ اولها الفصل بين شهادة الدكتوراه في الطب والحصول عليها بعد الاطروحة مباشرة وشهادة الاختصاص واحداث اختصاص طب العائلة (ثلاث سنوات) الى جانب الحقوق المكتسبة للدارسين في اطار الأحكام الانتقالية بالنسبة للاطباء المرسمين حاليا في كلية الطب في اطار أحكام النظام الحالي ما لم يختاروا النظام الجديد.
وأضاف جاد الهنشيري ان عمداء كليات الطب عبروا عن حرصهم على إتمام هذه المراجعة وادخال هذه التعديلات حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن وهو ما يؤكد مشروعية مطالب الاطباء الشبان وأحقيتهم في الاستجابة إليها داعيا مختلف الاطراف المعنية الى التدخل العاجل للحسم في هذا الملف الذي اثار جدلا واسعا واثر سلبا على السير العادي للخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية واثار أجواء متوترة داخل كليات الطب.
وكان الاطباء الشبان قد طالبوا بضرورة الاسراع في إصدار الامر المتعلق بالنظام الاساسي الخاص بهم والامر المتعلق بالدراسات الطبيه في اجل يتم الاتفاق عليه كتابيا وفتح ملف اجور الاطباء «الاجانب» الذين درسوا بتونس ورصد الاعتمادات امام التطوع لسد الشغور الحاصل بالمستشفيات الجامعية فورا الى جانب المطالبة بالحفاظ على الشهادة الوطنيه لدكتور في الطب منفصلة عن شهادة الاختصاص في الطب وتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع الوزارة في علاقة بالخدمة الوطنيه وفتح خطط للاطباء المتطوعين للتخفيف من الضغط المهول على زملائهم الداخليين.
وقد لقيت احتجاجات الاطباء الشبان طلبة الطب داخل المستشفيات الجامعية وكليات الطب والتي تجاوزت الشهر، مساندة عريضة من قبل النقابة العامة للاطباء والصيادلة واطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين التي نددت بتعثر الحوار بين طرفي النزاع وأكدت دعمها لحق الاطباء الشبان في الحصول على تعليم طبي ذي جودة وفي رؤية واضحة لمسارهم الدراسي والمهني وفي الحصول على شهادة الدكتوراه في الطب.
ودعت النقابة الى التسريع في مراجعة هذا القانون واصلاحه بجدية طبقا لمسار تشاركي يجمع ممثلي مختلف الاطراف من مدرسين وطلبة وأطباء داخليين ومقيمين.
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018