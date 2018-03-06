من ذكريات مناضل وطني (83).. محمد الكيلاني.. حزب العمال الشيوعي التونسي

أنهينا النقاشات داخل حلقة الشيوعي مع المجموعة المتبقية من العامل التونسي وخاصة نور الدين بعبورة وأحمد كرعود. وكان يتناقش معهم حينها حمة الهمامي. وكانت الفكرة أن هؤلاء الرفاق رافضون لفكرة تأسيس حزب الآن اعتبارا لأن الشروط لم تستكمل والظروف غير مناسبة لذلك خاصة أن الحزب عند تأسيسه لن يكون له وجود وطني. وعليه سيكون مجرد تسمية وليس حزبا حقيقيا.

وكان نور الدين بعبورة يؤكد أنه كان يعتبر أن النقاش لم ينته بعد. ومازال مفتوحا بينما ما أذكره على الأقل أنه بالنسبة إلينا موقف الرفاق واضح وصريح وهو أنهم يرفضون الحزب الآن. وهو ما جعلني أقوم بتعقيب على موقفهم في كتاب «الحركة الشيوعية في تونس». لكن بعبورة كان يعتبر أن النقاش مازال مفتوحا حتى الحسم ويعتبرنا قصرنا وأنهينا النقاش.

وبعد تلك النقاشات -في نفس الوقت- كونا الجهاز السري للمنظمة المتمثل في جهاز الطبع. ومر بمحاولتين للبناء حيث أن من سيتكفل به يجب أن تتوفر فيه خصائص معينة في علاقة بعائلته أو عمله أو في تنقله. واخترنا في البداية رفيقا اسمه الصادق زوج الرفيقة خديجة بن عثمان. وأصبح بعد مدة مع نجيب الشابي وعندما فشلت تلك المحاولة كلفنا الرفيق محمد الفتاتي وزوجته أحلام حجار بتحمل تلك المهمة. ولم تدم تلك التجربة طويلا. وتكفل بها لاحقا الرفيق عز الدين الجنحاني مع زوجته ثريا حجار حتى انتهت تجربته في علاقة بحزب العمال.

بهذه الطريقة قمنا بتلك الخطوات في اتجاه تأسيس الحزب. واتفقنا على أن يكون في 8 ديسمبر 1985، عقدنا المؤتمر التأسيسي بطريقة ان تجتمع كل الهياكل في كل الجهات لمناقشة الوثائق والقرارات خاصة أننا أعددنا كل ما يلزم من قرارات لكي يجد الرفاق مادة بين أياديهم ولتجاوز ظروف السرية عقدنا يوم 8 ديسمبر جلسة في كل الجهات. كما عقدنا جلسة مركزية تضم الرفاق المسؤولين في حلقة الشيوعي والرفاق الذين نعتقد أنهم مؤهلون لتحمل المسؤولية القيادية في ما بعد.

واجتمعنا في رادس مليان في منزل الراحل عز الدين الجنحاني وثريا حجار. وضم كلا من حمة الهمامي وعز الدين ومحمد الفتاتي وأحمد المانسي والجيلاني الهمامي ومحمد الكيلاني.و كان هناك اتفاق على الوثائق فقط. فتمت تلاوتها بصورة رسمية وصادقنا عليها.

كما ناقشنا تسمية الحزب. وكانت التسميات المطروحة «الحزب الشيوعي الماركسي اللينيني» و»حزب العمال» و»حزب الشعب». لكن اخترنا أن يرمز الاسم الى الارتباط الاجتماعي أو الطبقي بين الحزب وفئة اجتماعية محددة. وهي العمال. وثانيا كان من الضروري أن نبرز توجهنا الإيديولوجي. وثالثا هو هويتنا. فنحن تونسيون. وفي هذا الخليط توصلنا إلى أن يكون «حزب العمال الشيوعي التونسي».

وناقشنا أيضا اسم الجريدة لأنه كانت لدينا جريدة فكرية ونظرية اسمها الشيوعي. لكن لا يمكن أن تكون جريدة شعبية وبالتالي اخترنا أن تكون الجريدة شعبية حتى وإن كان الحزب شيوعيا أو عماليا لأنه معني بالدفاع عن مختلف الطبقات والفئات وبالتالي اخترنا تسمية «صوت الشعب». كما قررنا أن تبقى جريدة الشيوعي مجلة فكرية نظرية داخلية. وفي نفس الوقت قررنا أيضا أن نؤسس مباشرة بعد الإعلان عن تأسيس الحزب الجناح الشبابي للحزب. واخترنا تسمية «اتحاد الشباب الشيوعي» كتسمية لم نفكر فيها بشكل كبير أو مركز وإنما رأينا أن الشباب في حاجة إلى عنوان إيديولوجي.