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يوم الثلاثاء 06 مارس 2018
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فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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الأخبار السياسية
دونوا على جدرانهم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

رجاء بن سلامة
التّخويف من النّهضة هو برنامج من لا برنامج له. ابحثوا عن الجديد. افعلوا شيئا نافعا بدل البكاء. بعد أن تبيّن أنّ الانتهازيّة المافيويّة لا تقلّ خطرا عن الإسلام السياسيّ. 
الانتخابات البلديّة محلّيّة. والمترشّحون فيها معروفون في منطقتهم. فلنصوّت للقائمات التي تتضمّن العدد الأكبر من المعروفين بالنّزاهة ونظافة اليد والقدرة على تجميع النّاس وخدمة البلاد. هذا هو التّصويت المفيد حسب رأيي. والمواطن لا يلدغ من جحر مرّتين.
عثمان بالحاج عمر
تتعرض العروبة في تونس وفي كل المغرب العربي الى الشيطنة. وتتعرض الأحزاب القومية والمناضلون القوميون في مجالات الفكر والسياسة والإعلام الى التضييق والحصار... من عتاة المنظومة القديمة الفرنكوفونية المغتربة والانعزالية... ويتحالفون اليوم مع جماعات الإسلام السياسي ودعاة الطائفية...

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الأخبار السياسية
دونوا على جدرانهم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

رجاء بن سلامة
التّخويف من النّهضة هو برنامج من لا برنامج له. ابحثوا عن الجديد. افعلوا شيئا نافعا بدل البكاء. بعد أن تبيّن أنّ الانتهازيّة المافيويّة لا تقلّ خطرا عن الإسلام السياسيّ. 
الانتخابات البلديّة محلّيّة. والمترشّحون فيها معروفون في منطقتهم. فلنصوّت للقائمات التي تتضمّن العدد الأكبر من المعروفين بالنّزاهة ونظافة اليد والقدرة على تجميع النّاس وخدمة البلاد. هذا هو التّصويت المفيد حسب رأيي. والمواطن لا يلدغ من جحر مرّتين.
عثمان بالحاج عمر
تتعرض العروبة في تونس وفي كل المغرب العربي الى الشيطنة. وتتعرض الأحزاب القومية والمناضلون القوميون في مجالات الفكر والسياسة والإعلام الى التضييق والحصار... من عتاة المنظومة القديمة الفرنكوفونية المغتربة والانعزالية... ويتحالفون اليوم مع جماعات الإسلام السياسي ودعاة الطائفية...

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سهيل بيوض (مخرج وناشط سياسي )
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جريدة الفايسبوك.. غضب من قــــرار مواصلــة حجب الأعـــداد
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
قرار الهيئة الادارية لجامعة التعليم الثانوي مواصلة حجب الأعداد عن الادارة للامتحانات القادمة وجد الكثير من...
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دونوا على جدرانهم
03 مارس 2018 السّاعة 21:00
بصراحة نحن في حاجة الى حكومة قوية، الحكم مسؤولية تجاه الشعب والتسيب والفوضى والإضرابات والاعتصامات ليست من...
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عبد الحميد الرياحي
انتهى وقت الجلوس على الربوة
تعيش البلاد منذ فترة وسط مشهد سريالي، مشهد يتسم بفوضى السياسة والأحزاب التي تعد على الورق بالعشرات ان لم نقل بالمئات لكنها في أغلبيتها الساحقة لا تمثل شيئا على أرض الواقع. وحتى...
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