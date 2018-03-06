دونوا على جدرانهم

رجاء بن سلامة

التّخويف من النّهضة هو برنامج من لا برنامج له. ابحثوا عن الجديد. افعلوا شيئا نافعا بدل البكاء. بعد أن تبيّن أنّ الانتهازيّة المافيويّة لا تقلّ خطرا عن الإسلام السياسيّ.

الانتخابات البلديّة محلّيّة. والمترشّحون فيها معروفون في منطقتهم. فلنصوّت للقائمات التي تتضمّن العدد الأكبر من المعروفين بالنّزاهة ونظافة اليد والقدرة على تجميع النّاس وخدمة البلاد. هذا هو التّصويت المفيد حسب رأيي. والمواطن لا يلدغ من جحر مرّتين.

عثمان بالحاج عمر

تتعرض العروبة في تونس وفي كل المغرب العربي الى الشيطنة. وتتعرض الأحزاب القومية والمناضلون القوميون في مجالات الفكر والسياسة والإعلام الى التضييق والحصار... من عتاة المنظومة القديمة الفرنكوفونية المغتربة والانعزالية... ويتحالفون اليوم مع جماعات الإسلام السياسي ودعاة الطائفية...