في ظل تواصل التوتر بين الحكومة واتحاد الشغل.. الفايسبوكيون يطالبون بالحوار

-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018
في ظل تواصل الأزمة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة الذي وصل الى حد التراشق بالتهم. وتجلى ذلك خاصة في اتهام نورالدين الطبوبي بأن نتائج الشاهد كانت سلبية. فتفاعل البعض من الفايسبوكيين مع هذا التوتر المتصاعد.
الفايسبوكيون جلهم قدموا مقترحات عملية للحد من تأثيرات هذا الخلاف على البلد. فقد اعتبر محسن الزين في تدوينة له "أن الخلاف والتوتر المتصاعد لا يخدم مصلحة البلاد التي تعيش على وقع تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية. وأدعو رئيس الحكومة يوسف الشاهد ونورالدين الطبوبي (الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل) الى الجلوس الى طاولة الحوار وحل الأزمة وتفضيل المصلحة العليا. ومن الضروري أن يحرص جل الموقعين على وثيقة قرطاج من أحزاب ومنظمات وطنية الى استئناف الحوار حول وثيقة قرطاج والسعي الى تحقيق الأوليات المنبثقة عنها".
ومن جهته أكد لزهر الصيوطي في تدوينة له أن الأزمة التي تعيشها تونس تفترض تحقيق الوحدة الوطنية وتفادي التصريحات النارية والتراشق بالتهم والتي لا تخدم مصلحة البلاد في شيء ومن الضروري على الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج أن تعود الى الاجتماع مرة أخرى وأن يكون رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي هو المبادر بلم شمل الأطراف وتفادي المزيد من التصدع والخلاف الذي يكون فيه المواطن هو الخاسر الأكبر.
وأكدت ضحى العياشي في موقع التواصل الاجتماعي أن رئيس الجمهورية مدعو الى التدخل لحل الإشكال وإطفاء الحرب الباردة بين اتحاد الشغل وحكومة الوحدة الوطنية. فالحوار أفضل وأنجع آلية للخروج من المأزق وحلحلة الأزمة .
وأضافت ضحى العياشي: «أن العقلاء والمؤثرين في المشهد التونسي عليهم التدخل والتخفيض من منسوب التوتر والخلاف بين منظمة اتحاد الشغل والحكومة».
وأبدى البعض الآخر من مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" الكثير من الأمل في تدخل رئيس الجمهورية من أجل نزع فتيل التوتر بين الحكومة واتحاد الشغل. واعتبر زياد الصافي في تدوينة له أن الارادة السياسية متوفرة من طرف أعلى سلطة من أجل القضاء على كل أسباب التوتر وحل الخلاف والتركيز على حل الملفات الحارقة.
في ظل تواصل الأزمة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة الذي وصل الى حد التراشق بالتهم. وتجلى ذلك خاصة في اتهام نورالدين الطبوبي بأن نتائج الشاهد كانت سلبية. فتفاعل البعض من الفايسبوكيين مع هذا التوتر المتصاعد.
الفايسبوكيون جلهم قدموا مقترحات عملية للحد من تأثيرات هذا الخلاف على البلد. فقد اعتبر محسن الزين في تدوينة له "أن الخلاف والتوتر المتصاعد لا يخدم مصلحة البلاد التي تعيش على وقع تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية. وأدعو رئيس الحكومة يوسف الشاهد ونورالدين الطبوبي (الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل) الى الجلوس الى طاولة الحوار وحل الأزمة وتفضيل المصلحة العليا. ومن الضروري أن يحرص جل الموقعين على وثيقة قرطاج من أحزاب ومنظمات وطنية الى استئناف الحوار حول وثيقة قرطاج والسعي الى تحقيق الأوليات المنبثقة عنها".
ومن جهته أكد لزهر الصيوطي في تدوينة له أن الأزمة التي تعيشها تونس تفترض تحقيق الوحدة الوطنية وتفادي التصريحات النارية والتراشق بالتهم والتي لا تخدم مصلحة البلاد في شيء ومن الضروري على الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج أن تعود الى الاجتماع مرة أخرى وأن يكون رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي هو المبادر بلم شمل الأطراف وتفادي المزيد من التصدع والخلاف الذي يكون فيه المواطن هو الخاسر الأكبر.
وأكدت ضحى العياشي في موقع التواصل الاجتماعي أن رئيس الجمهورية مدعو الى التدخل لحل الإشكال وإطفاء الحرب الباردة بين اتحاد الشغل وحكومة الوحدة الوطنية. فالحوار أفضل وأنجع آلية للخروج من المأزق وحلحلة الأزمة .
وأضافت ضحى العياشي: «أن العقلاء والمؤثرين في المشهد التونسي عليهم التدخل والتخفيض من منسوب التوتر والخلاف بين منظمة اتحاد الشغل والحكومة».
وأبدى البعض الآخر من مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" الكثير من الأمل في تدخل رئيس الجمهورية من أجل نزع فتيل التوتر بين الحكومة واتحاد الشغل. واعتبر زياد الصافي في تدوينة له أن الارادة السياسية متوفرة من طرف أعلى سلطة من أجل القضاء على كل أسباب التوتر وحل الخلاف والتركيز على حل الملفات الحارقة.
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018