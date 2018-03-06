في ظل تواصل التوتر بين الحكومة واتحاد الشغل.. الفايسبوكيون يطالبون بالحوار

في ظل تواصل الأزمة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة الذي وصل الى حد التراشق بالتهم. وتجلى ذلك خاصة في اتهام نورالدين الطبوبي بأن نتائج الشاهد كانت سلبية. فتفاعل البعض من الفايسبوكيين مع هذا التوتر المتصاعد.

الفايسبوكيون جلهم قدموا مقترحات عملية للحد من تأثيرات هذا الخلاف على البلد. فقد اعتبر محسن الزين في تدوينة له "أن الخلاف والتوتر المتصاعد لا يخدم مصلحة البلاد التي تعيش على وقع تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية. وأدعو رئيس الحكومة يوسف الشاهد ونورالدين الطبوبي (الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل) الى الجلوس الى طاولة الحوار وحل الأزمة وتفضيل المصلحة العليا. ومن الضروري أن يحرص جل الموقعين على وثيقة قرطاج من أحزاب ومنظمات وطنية الى استئناف الحوار حول وثيقة قرطاج والسعي الى تحقيق الأوليات المنبثقة عنها".

ومن جهته أكد لزهر الصيوطي في تدوينة له أن الأزمة التي تعيشها تونس تفترض تحقيق الوحدة الوطنية وتفادي التصريحات النارية والتراشق بالتهم والتي لا تخدم مصلحة البلاد في شيء ومن الضروري على الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج أن تعود الى الاجتماع مرة أخرى وأن يكون رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي هو المبادر بلم شمل الأطراف وتفادي المزيد من التصدع والخلاف الذي يكون فيه المواطن هو الخاسر الأكبر.

وأكدت ضحى العياشي في موقع التواصل الاجتماعي أن رئيس الجمهورية مدعو الى التدخل لحل الإشكال وإطفاء الحرب الباردة بين اتحاد الشغل وحكومة الوحدة الوطنية. فالحوار أفضل وأنجع آلية للخروج من المأزق وحلحلة الأزمة .

وأضافت ضحى العياشي: «أن العقلاء والمؤثرين في المشهد التونسي عليهم التدخل والتخفيض من منسوب التوتر والخلاف بين منظمة اتحاد الشغل والحكومة».

وأبدى البعض الآخر من مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" الكثير من الأمل في تدخل رئيس الجمهورية من أجل نزع فتيل التوتر بين الحكومة واتحاد الشغل. واعتبر زياد الصافي في تدوينة له أن الارادة السياسية متوفرة من طرف أعلى سلطة من أجل القضاء على كل أسباب التوتر وحل الخلاف والتركيز على حل الملفات الحارقة.