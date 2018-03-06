البورصة السياسيّة .. في نزول ..مهدي بن غربية ..(وزير العلاقة مع المجتمع المدني وحقوق الانسان)

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باختياره الظهور المتكرر والمتواتر في وسائل الإعلام انتظر المتابعون من وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان تقديم إيضاحات مقنعة حول الملفات التي يتحدث بشأنها غير أنه غالبا مايخيب الآمال على غرار تصريحه الأخير المثير للجدل والذي قال فيه:» اذا اقتضى الأمر التفويت في أي مؤسسة عمومية فلن تتراجع الحكومة في ذلك». وباتت تفاعلات بن غربية مع المستجدات الآنية تخلف انتقادات لاذعة تزيد من حجم الضغوطات على الحكومة. بل تخندق خياراتها أحيانا حيث يصفها متابعوالشأن السياسي أحيانا بكثرة اللغو والمضي بالمشكلات الى أقصى مداها دون العمل على نزع فتيل التوتر في الأزمات. ومحاولات بن غربية تنصيب نفسه في العديد من القضايا ناطقا رسميا باسم الحكومة لن يكون في صالحه على مايبدو إذا واصلت قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل دعواتها الى حماية المؤسسات العمومية من التفويت غير المدروس والى التقدم في عدد من الملفات الاجتماعية التي يهم بعضها وزارته على غرار ملف المفروزين أمنيا.
باختياره الظهور المتكرر والمتواتر في وسائل الإعلام انتظر المتابعون من وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان تقديم إيضاحات مقنعة حول الملفات التي يتحدث بشأنها غير أنه غالبا مايخيب الآمال على غرار تصريحه الأخير المثير للجدل والذي قال فيه:» اذا اقتضى الأمر التفويت في أي مؤسسة عمومية فلن تتراجع الحكومة في ذلك». وباتت تفاعلات بن غربية مع المستجدات الآنية تخلف انتقادات لاذعة تزيد من حجم الضغوطات على الحكومة. بل تخندق خياراتها أحيانا حيث يصفها متابعوالشأن السياسي أحيانا بكثرة اللغو والمضي بالمشكلات الى أقصى مداها دون العمل على نزع فتيل التوتر في الأزمات. ومحاولات بن غربية تنصيب نفسه في العديد من القضايا ناطقا رسميا باسم الحكومة لن يكون في صالحه على مايبدو إذا واصلت قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل دعواتها الى حماية المؤسسات العمومية من التفويت غير المدروس والى التقدم في عدد من الملفات الاجتماعية التي يهم بعضها وزارته على غرار ملف المفروزين أمنيا.
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018