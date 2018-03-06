البورصة السياسيّة .. في نزول ..مهدي بن غربية ..(وزير العلاقة مع المجتمع المدني وحقوق الانسان)

باختياره الظهور المتكرر والمتواتر في وسائل الإعلام انتظر المتابعون من وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان تقديم إيضاحات مقنعة حول الملفات التي يتحدث بشأنها غير أنه غالبا مايخيب الآمال على غرار تصريحه الأخير المثير للجدل والذي قال فيه:» اذا اقتضى الأمر التفويت في أي مؤسسة عمومية فلن تتراجع الحكومة في ذلك». وباتت تفاعلات بن غربية مع المستجدات الآنية تخلف انتقادات لاذعة تزيد من حجم الضغوطات على الحكومة. بل تخندق خياراتها أحيانا حيث يصفها متابعوالشأن السياسي أحيانا بكثرة اللغو والمضي بالمشكلات الى أقصى مداها دون العمل على نزع فتيل التوتر في الأزمات. ومحاولات بن غربية تنصيب نفسه في العديد من القضايا ناطقا رسميا باسم الحكومة لن يكون في صالحه على مايبدو إذا واصلت قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل دعواتها الى حماية المؤسسات العمومية من التفويت غير المدروس والى التقدم في عدد من الملفات الاجتماعية التي يهم بعضها وزارته على غرار ملف المفروزين أمنيا.