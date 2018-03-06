البورصة السياسيّة .. في صعود.. اياد الدهماني ..الناطق الرسمي باسم الحكومة

على الرغم من الضغط الكبير الذي تواجهه الحكومة يحاول الناطق الرسمي باسمها اياد الدهماني سد الفجوة التي ميزت الحكومات السابقة التي كانت أشبه بالحكومات الخرساء.

ويبرز اياد الدهماني حريصا على جودة العملية التواصلية للحكومة مستفيدا بتجربته في مجلس نواب الشعب. حيث كان لتدخله مؤخرا بخصوص إيضاح تصنيفات تونس ضمن القائمات السوداء قطع الطريق أمام المزايدات السياسية وركوب البعض على الأحداث.

الملف الثاني الذي بيده لا يقل حساسية عن الاول وهو ادارة العلاقة بين الحكومة والبرلمان... هذا الملف أحسن ادارته اياد الدهماني بشهادة زملاء الماضي من النواب كما جعل من التجاذبات بين البرلمان والحكومة تكاد تكون منعدمة.