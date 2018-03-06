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يوم الثلاثاء 06 مارس 2018
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البورصة السياسيّة .. في صعود.. اياد الدهماني ..الناطق الرسمي باسم الحكومة
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السياسي
البورصة السياسيّة .. في صعود.. اياد الدهماني ..الناطق الرسمي باسم الحكومة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

على الرغم من الضغط الكبير الذي تواجهه الحكومة يحاول الناطق الرسمي باسمها اياد الدهماني سد الفجوة التي ميزت الحكومات السابقة التي كانت أشبه بالحكومات الخرساء.

ويبرز اياد الدهماني حريصا على جودة العملية التواصلية للحكومة مستفيدا بتجربته في مجلس نواب الشعب. حيث كان لتدخله مؤخرا بخصوص إيضاح تصنيفات تونس ضمن القائمات السوداء قطع الطريق أمام المزايدات السياسية وركوب البعض على الأحداث.
الملف الثاني الذي بيده لا يقل حساسية عن الاول وهو ادارة العلاقة بين الحكومة والبرلمان... هذا الملف أحسن ادارته اياد الدهماني بشهادة زملاء الماضي من النواب كما جعل من التجاذبات بين البرلمان والحكومة تكاد تكون منعدمة.

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السياسي
البورصة السياسيّة .. في صعود.. اياد الدهماني ..الناطق الرسمي باسم الحكومة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 مارس 2018

على الرغم من الضغط الكبير الذي تواجهه الحكومة يحاول الناطق الرسمي باسمها اياد الدهماني سد الفجوة التي ميزت الحكومات السابقة التي كانت أشبه بالحكومات الخرساء.

ويبرز اياد الدهماني حريصا على جودة العملية التواصلية للحكومة مستفيدا بتجربته في مجلس نواب الشعب. حيث كان لتدخله مؤخرا بخصوص إيضاح تصنيفات تونس ضمن القائمات السوداء قطع الطريق أمام المزايدات السياسية وركوب البعض على الأحداث.
الملف الثاني الذي بيده لا يقل حساسية عن الاول وهو ادارة العلاقة بين الحكومة والبرلمان... هذا الملف أحسن ادارته اياد الدهماني بشهادة زملاء الماضي من النواب كما جعل من التجاذبات بين البرلمان والحكومة تكاد تكون منعدمة.

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عبد الحميد الرياحي
انتهى وقت الجلوس على الربوة
تعيش البلاد منذ فترة وسط مشهد سريالي، مشهد يتسم بفوضى السياسة والأحزاب التي تعد على الورق بالعشرات ان لم نقل بالمئات لكنها في أغلبيتها الساحقة لا تمثل شيئا على أرض الواقع. وحتى...
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