سوسة: الإطاحة بشخصين وحجز 3 كغ من المخدرات

الشروق اون لاين- مكرم السعيدي

نحجت فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة من الإطاحة بشخصين بجهة بنزرت بعد ان تحول اعوان الفرقة المذكورة الى هناك وتقمص احدهم دور مشتري للمخدرات حيث تم نصب كمين محكم أسفر عن حجز اكثر من 3 كلغ من مخدر القنب الهندي (الزطلة) وإيقاف المظنون فيهم حيث تم مراجعة النيابة بسوسة التي أذنت بايداعهما السجن بتهمة مسك واستهلاك وترويج مادة مخدرة.