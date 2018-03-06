سوسة: الإطاحة بشخصين وحجز 3 كغ من المخدرات
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
-
10:02غوارديولا يتقبل اتهام الاتحاد الانقليزي بشأن ارتداء الشارة الصفراء
06 مارس 2018
-
09:25روسيا تعرض 'الخروج الآمن' على مقاتلي الغوطة الشرقية
06 مارس 2018
-
09:21شاهد بالفيديو.. لحظة انهيار سقف مبنى المطار في نانتشانغ الصينية
06 مارس 2018
-
09:13سوسة: الإطاحة بشخصين وحجز 3 كغ من المخدرات
06 مارس 2018
-
08:54السبيخة: تفاصيل حريق مبيت الذكور باعدادية 1994
06 مارس 2018
-
08:49كوبي براينت يفوز بجائزة الاوسكار .. من خارج أسوار الملعب!
06 مارس 2018
-
08:35مورينيو وشمايكل ينضمان لتحليل كأس العالم في قناة روسية
06 مارس 2018
-
08:09حاتم زعرة: البنك المركزي استعمل السلاح الأكثر نجاعة من أجل احتواء التضخم
06 مارس 2018
-
07:53مفاجأة في ملف وفاة نجم فيورينتينا.. فتح تحقيق جنائي
06 مارس 2018
-
07:36القيروان: حريق بالمبيت المدرسي بالسبيخة
06 مارس 2018
-
06:50بريطانيا: جاسوس روسي سابق في حالة حرجة بعد تعرضه لمادة غير معروفة
06 مارس 2018
-
06:20التشكيلة المتوقعة لقمة سان جيرمان وريال مدريد
06 مارس 2018
-
00:28"سكايب" تجهز مفاجأة لأصحاب الهواتف "محدودة الذكاء"
06 مارس 2018
-
00:18عملية سطو جريئة على ملايين الدولارات من طائرة ألمانية
06 مارس 2018
-
23:58اتحاد الشغل بتطاوين يهدد بإيقاف الإنتاج في الشركات النفطية
05 مارس 2018
-
-
23:00بنزرت: الحكم بالإعدام على شخصين والسجن مدى الحياة في حق عون أمن
05 مارس 2018
-
22:34في منطقة المزارة: حادث مرور يؤدي بحياة أب لاربع اطفال
05 مارس 2018
-
22:24غمراسن: بسبب لعبة الحوت الازرق..فتاة تحاول الانتحار
05 مارس 2018
-
22:19الكاف: "نبض" مجلة فكرية مسرحية
05 مارس 2018
عبد الجليل المسعوديحتّى نصل بتونس إلى برّ الأمان
لنقلها صراحة ودون إبطاء: التّصعيد المتواصل في اللّهجة بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي اتّخذ يوم الأحد الماضي منعطفا خطيرا بخطاب السيد نورالدين...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
سوسة: الإطاحة بشخصين وحجز 3 كغ من المخدرات
الشروق اون لاين- مكرم السعيدي
نحجت فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة من الإطاحة بشخصين بجهة بنزرت بعد ان تحول اعوان الفرقة المذكورة الى هناك وتقمص احدهم دور مشتري للمخدرات حيث تم نصب كمين محكم أسفر عن حجز اكثر من 3 كلغ من مخدر القنب الهندي (الزطلة) وإيقاف المظنون فيهم حيث تم مراجعة النيابة بسوسة التي أذنت بايداعهما السجن بتهمة مسك واستهلاك وترويج مادة مخدرة.
غوارديولا يتقبل اتهام الاتحاد الانقليزي بشأن ارتداء الشارة الصفراء
06 مارس 2018 السّاعة 10:02
تقبل بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي اتهاما وجهه اليه الاتحاد الانقليزي لكرة القدم بسبب ارتداء شارة صفراء...المزيد >>
روسيا تعرض 'الخروج الآمن' على مقاتلي الغوطة الشرقية
06 مارس 2018 السّاعة 09:25
أكد المركز الروسي للمصالحة في سوريا استعداده لضمان الخروج الآمن للمسلحين وأسرهم من الغوطة الشرقية.المزيد >>
شاهد بالفيديو.. لحظة انهيار سقف مبنى المطار في نانتشانغ الصينية
06 مارس 2018 السّاعة 09:21
سقط سقف مطار نانتشانغ تشانغبى الدولي في الصين الأحد 4 مارس نتيجة عاصفة شديدة ضربت بعض المدن الصينية. ولم ترد...المزيد >>
سوسة: الإطاحة بشخصين وحجز 3 كغ من المخدرات
06 مارس 2018 السّاعة 09:13
نحجت فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة من الإطاحة بشخصين بجهة بنزرت بعد ان تحول اعوان الفرقة...المزيد >>
سوسة: الإطاحة بشخصين وحجز 3 كغ من المخدرات
الشروق اون لاين- مكرم السعيدي
نحجت فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة من الإطاحة بشخصين بجهة بنزرت بعد ان تحول اعوان الفرقة المذكورة الى هناك وتقمص احدهم دور مشتري للمخدرات حيث تم نصب كمين محكم أسفر عن حجز اكثر من 3 كلغ من مخدر القنب الهندي (الزطلة) وإيقاف المظنون فيهم حيث تم مراجعة النيابة بسوسة التي أذنت بايداعهما السجن بتهمة مسك واستهلاك وترويج مادة مخدرة.
غوارديولا يتقبل اتهام الاتحاد الانقليزي بشأن ارتداء الشارة الصفراء
06 مارس 2018 السّاعة 10:02
تقبل بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي اتهاما وجهه اليه الاتحاد الانقليزي لكرة القدم بسبب ارتداء شارة صفراء...المزيد >>
روسيا تعرض 'الخروج الآمن' على مقاتلي الغوطة الشرقية
06 مارس 2018 السّاعة 09:25
أكد المركز الروسي للمصالحة في سوريا استعداده لضمان الخروج الآمن للمسلحين وأسرهم من الغوطة الشرقية.المزيد >>
شاهد بالفيديو.. لحظة انهيار سقف مبنى المطار في نانتشانغ الصينية
06 مارس 2018 السّاعة 09:21
سقط سقف مطار نانتشانغ تشانغبى الدولي في الصين الأحد 4 مارس نتيجة عاصفة شديدة ضربت بعض المدن الصينية. ولم ترد...المزيد >>
سوسة: الإطاحة بشخصين وحجز 3 كغ من المخدرات
06 مارس 2018 السّاعة 09:13
نحجت فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة من الإطاحة بشخصين بجهة بنزرت بعد ان تحول اعوان الفرقة...المزيد >>
-
10:02غوارديولا يتقبل اتهام الاتحاد الانقليزي بشأن ارتداء الشارة الصفراء
06 مارس 2018
-
09:25روسيا تعرض 'الخروج الآمن' على مقاتلي الغوطة الشرقية
06 مارس 2018
-
09:21شاهد بالفيديو.. لحظة انهيار سقف مبنى المطار في نانتشانغ الصينية
06 مارس 2018
-
09:13سوسة: الإطاحة بشخصين وحجز 3 كغ من المخدرات
06 مارس 2018
-
08:54السبيخة: تفاصيل حريق مبيت الذكور باعدادية 1994
06 مارس 2018
-
08:49كوبي براينت يفوز بجائزة الاوسكار .. من خارج أسوار الملعب!
06 مارس 2018
-
08:35مورينيو وشمايكل ينضمان لتحليل كأس العالم في قناة روسية
06 مارس 2018
-
08:09حاتم زعرة: البنك المركزي استعمل السلاح الأكثر نجاعة من أجل احتواء التضخم
06 مارس 2018
-
07:53مفاجأة في ملف وفاة نجم فيورينتينا.. فتح تحقيق جنائي
06 مارس 2018
-
07:36القيروان: حريق بالمبيت المدرسي بالسبيخة
06 مارس 2018
-
06:50بريطانيا: جاسوس روسي سابق في حالة حرجة بعد تعرضه لمادة غير معروفة
06 مارس 2018
-
06:20التشكيلة المتوقعة لقمة سان جيرمان وريال مدريد
06 مارس 2018
-
00:28"سكايب" تجهز مفاجأة لأصحاب الهواتف "محدودة الذكاء"
06 مارس 2018
-
00:18عملية سطو جريئة على ملايين الدولارات من طائرة ألمانية
06 مارس 2018
-
23:58اتحاد الشغل بتطاوين يهدد بإيقاف الإنتاج في الشركات النفطية
05 مارس 2018
-
-
23:00بنزرت: الحكم بالإعدام على شخصين والسجن مدى الحياة في حق عون أمن
05 مارس 2018
-
22:34في منطقة المزارة: حادث مرور يؤدي بحياة أب لاربع اطفال
05 مارس 2018
-
22:24غمراسن: بسبب لعبة الحوت الازرق..فتاة تحاول الانتحار
05 مارس 2018
-
22:19الكاف: "نبض" مجلة فكرية مسرحية
05 مارس 2018
عبد الجليل المسعوديحتّى نصل بتونس إلى برّ الأمان
لنقلها صراحة ودون إبطاء: التّصعيد المتواصل في اللّهجة بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي اتّخذ يوم الأحد الماضي منعطفا خطيرا بخطاب السيد نورالدين...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة