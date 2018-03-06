زوم على مجلة الجماعات المحلية .. صلاحيات البلدية، الجهة، والإقليم

ينص مشروع مجلة الجماعات المحلية على اليات تصرف الجماعات المحلية في الاعتمادات المحالة لها، ويكون ذلك عبر «التدبير الحر».. كما يسهر المجلس الأعلى للجماعات المحلية على تقييم عمليات نقل الصلاحيات، (بين السلطة المركزية والجماعات المحلية) ويعدّ تقارير في الغرض يتم نشرها بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

كما حدد نص مشروع المجلة اختصاصات «البلدية» وهي اساسا الصلاحيات المتعلقة بالشؤون المحلية وتمارس الصلاحيات التي يسندها لها القانون سواء بمفردها أو بالاشتراك مع السلطة المركزية أو الجماعات المحلية الأخرى.

أما عن «الجهة» فصلاحياتها كل ما يكتسي بعدا جهويا. وتمارس الجهة الصلاحيات المشتركة التي يسندها لها القانون وكذلك الصلاحيات التي يتم نقلها لفائدتها من قبل السلطة المركزية وفقا للقانون.

أما «الاقليم» فله صلاحيات تنموية ذات بعد اقليمي ويسهر الإقليم على وضع المخططات ومتابعة الدراسات والتنفيذ والتنسيق والمراقبة...كما يضبط القانون الصلاحيات التي يشترك الإقليم في ممارستها مع السلطة المركزية وكذلك الصلاحيات المنقولة إليه.





سرحان الشيخاوي