السبيخة: تفاصيل حريق مبيت الذكور باعدادية 1994

مكتب الشروق اون لاين - القيروان - سامي القمدي

إندلع حوالي الساعة الثالثة من فجر يوم الثلاثاء 06 مارس 2018، حريق هائل بمبيت الذكور بالمدرسة الإعدادية 1994 بالسبيخة، أسفر عن إحتراق المبيت بالكامل وخسائر مادية فادحة، ومن ألطاف الله لم تسجل خسائر بشرية، هذا ولا تزال الأسباب مجهولة.