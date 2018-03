كوبي براينت يفوز بجائزة الاوسكار .. من خارج أسوار الملعب!

توج الأميركي كوبي براينت لاعب كرة السلة المعتزل بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم صور متحركة قصير والذي جاء بعنوان "عزيزتي كرة السلة".

رغم اعتزاله كرة السلة، إلا أن النجم الأميركي الشهير كوبي براينت واصل حصد الجوائز، ولكن هذه المرة خارج ملاعب السلة بحصوله على جائزة الأوسكار. مسيرة كوبي براينت هي حالة بحدّ ذاتها، إذ بنى اللاعب الذي اصبح حالة إستثنائية قد لا تكرر جمع فيه المجد بطرفيه، وقد خاض مسيرة حافلة بالإنجازات. انطلق براينت من "الصفر" فبعد ان قرّر تخطي مرحلة الجامعة للحاق بحلم الطفولة باللعب في اقوى دوري بالعالم، لم تكن إنطلاق كوبي سلسة للغاية، إذ بدأ مسيرته كلاعب إحتياطي، كما واضاع العديد من التسديدات المصيرية في البلاي اوف. ولكن من كان يعرف انّ هذا اللاعب الذي حلّ في المركز 13 بالدرافت (!!!) عام 1996، سيصبح فائزاً بخمس بطولات وجائزة افضل لاعب في النهائي مرتين وافضل لاعب في الموسم المنتظم مرة واحدة وثالث هدّاف في تاريخ الـ NBA فضلا عن إختياره 15 مرة في افضل تشكيلة اساسية بالـNBA، و18 مرة في مباراة كل النجوم، عدا عن فوزه بجائزة افضل هدّاف 4 مرات.

لكنّ هذه الارقام لا تفي كوبي حقّه، ذاك الشاب الذي كان يلعب متحاملا على الإصابات في الكثير من الاحيان، إضافة الى حسّه التنافسي العالي جداً الذي جعله واحدا من اهم قادة كرة السلة في العالم.

وبات الأسطوري الأميركي أول لاعب كرة سلة يحصد جائزة الأوسكار بفضل فيلم الصور المتحركة القصير عزيزتي كرة السلة.

قصة فيلم كوبي براينت "عزيزتي كرة السلة" مدتة خمس دقائق بصوت الأسطورة الأميركي وهو مُستوجي بالأساس من الخطاب الوداعي للاعب لحظة اعتزاله معشوقته كرة السلة في نهاية موسم 2015 – 2016.

براينت أعرب عن سعادته بتتويجه بجائزة الأوسكار قائلا:" لا أصدق ما حدث، فلاعبي كرة السلة عليهم المراوغة بالكرة وعدم الحديث، أشعر بسعادة غامرة لأني فعلت أكثر من ذلك، شكرا للجميع".

وأضاف:" أمتلك شعورا مختلفا الأن، بعد فوزي بجائزة الأوسكار، وهو أمر أفضل من شعوري بفوزي بلقب دوري كرة السلة الأميركي".

وواصل براينت حديثه مهاجما لاورا إنجراهام مذيعة قناة فوكس بسبب تصريحاتها ضد ليبرون جيمس نجم كليفلاند كافالييرز بعد هجومه على الرئيس ترامب قائلاً:" لاعبي كرة السلة عليهم الصمت والسكوت، ونصحت ليبرون بالتركيز على المراوغة في الملعب بعيدا عن عالم السياسة".

عملاق السلة المعتزل أضاف جائزة الأوسكار إلى جوار ألقابه الرياضية، حيث سبق له التتويج ب5 بطولات لدوري السلة الأميركي للمحترفين مع فريقه لوس أنجليس ليكرز، كما توج بلقب كأس العالم 2007 مع منتخب الأحلام وتوج بميداليتين ذهبيتين في أولمبياد 2008 و 2012 مع المنتخب الأميركي.

