مورينيو وشمايكل ينضمان لتحليل كأس العالم في قناة روسية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

ينضم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لفريق قناة RT خلال مونديال 2018 لتحليل مباريات البطولة بينما يقدم الحارس الدنماركي السابق بيتر شمايكل برنامجا رياضيا خاصا به على القناة الروسية.

وعلق مورينيو الذي يشرف حاليا على تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي على انضمامه لـRT بالقول: "أنا سعيد جدا بأن أكون جزء من فريق RT، وأتطلع لانطلاق منافسات بطولة كأس العالم المزمعة هذا الصيف في روسيا".

وتابع الداهية: "سأكون سعيدا لتبادل الأفكار وتحليل مباريات المونديال".