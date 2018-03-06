حاتم زعرة: البنك المركزي استعمل السلاح الأكثر نجاعة من أجل احتواء التضخم

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أفاد الخبير المالي حاتم زعرة في حوار صباح اليوم الثلاثاء عبر اذاعة اكسبراس اف ام بأن قرار مجلس ادارة البنك المركزي التونسي القاضي برفع سعر الفائدة الرئيسية بـ 75 نقطة أساسية هو قرار موجع اظطر البنك المركزي اللجوء اليه باعتباره السلاح الأكثر نجاعة لاحتواء التضخم الحاصل في تونس.
وأشار إلى أن هذا القرار سيساهم في التخفيض من نسبة قروض الإستهلاك ولكنه سيكون له تداعيات سلبية على مستوى الإستثمار وسيكون بمثابة العائق امام حركة النمو التي بدأت بالظهور وفق قوله .
وكان مجلس إدارة البنك المركزي قد قرر إثر اجتماعه الدوري الاثنين 5 مارس 2018، الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ 75 نقطة أساسية لتنتقل من 5٪ إلى 5,75 ٪ سنويا.
أفاد الخبير المالي حاتم زعرة في حوار صباح اليوم الثلاثاء عبر اذاعة اكسبراس اف ام بأن قرار مجلس ادارة البنك المركزي التونسي القاضي برفع سعر الفائدة الرئيسية بـ 75 نقطة أساسية هو قرار موجع اظطر البنك المركزي اللجوء اليه باعتباره السلاح الأكثر نجاعة لاحتواء التضخم الحاصل في تونس.
وأشار إلى أن هذا القرار سيساهم في التخفيض من نسبة قروض الإستهلاك ولكنه سيكون له تداعيات سلبية على مستوى الإستثمار وسيكون بمثابة العائق امام حركة النمو التي بدأت بالظهور وفق قوله .
وكان مجلس إدارة البنك المركزي قد قرر إثر اجتماعه الدوري الاثنين 5 مارس 2018، الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ 75 نقطة أساسية لتنتقل من 5٪ إلى 5,75 ٪ سنويا.
-
10:02غوارديولا يتقبل اتهام الاتحاد الانقليزي بشأن ارتداء الشارة الصفراء
06 مارس 2018
-
09:25روسيا تعرض 'الخروج الآمن' على مقاتلي الغوطة الشرقية
06 مارس 2018
-
09:21شاهد بالفيديو.. لحظة انهيار سقف مبنى المطار في نانتشانغ الصينية
06 مارس 2018
-
09:13سوسة: الإطاحة بشخصين وحجز 3 كغ من المخدرات
06 مارس 2018
-
08:54السبيخة: تفاصيل حريق مبيت الذكور باعدادية 1994
06 مارس 2018
-
08:49كوبي براينت يفوز بجائزة الاوسكار .. من خارج أسوار الملعب!
06 مارس 2018
-
08:35مورينيو وشمايكل ينضمان لتحليل كأس العالم في قناة روسية
06 مارس 2018
-
08:09حاتم زعرة: البنك المركزي استعمل السلاح الأكثر نجاعة من أجل احتواء التضخم
06 مارس 2018
-
07:53مفاجأة في ملف وفاة نجم فيورينتينا.. فتح تحقيق جنائي
06 مارس 2018
-
07:36القيروان: حريق بالمبيت المدرسي بالسبيخة
06 مارس 2018
-
06:50بريطانيا: جاسوس روسي سابق في حالة حرجة بعد تعرضه لمادة غير معروفة
06 مارس 2018
-
06:20التشكيلة المتوقعة لقمة سان جيرمان وريال مدريد
06 مارس 2018
-
00:28"سكايب" تجهز مفاجأة لأصحاب الهواتف "محدودة الذكاء"
06 مارس 2018
-
00:18عملية سطو جريئة على ملايين الدولارات من طائرة ألمانية
06 مارس 2018
-
23:58اتحاد الشغل بتطاوين يهدد بإيقاف الإنتاج في الشركات النفطية
05 مارس 2018
-
-
23:00بنزرت: الحكم بالإعدام على شخصين والسجن مدى الحياة في حق عون أمن
05 مارس 2018
-
22:34في منطقة المزارة: حادث مرور يؤدي بحياة أب لاربع اطفال
05 مارس 2018
-
22:24غمراسن: بسبب لعبة الحوت الازرق..فتاة تحاول الانتحار
05 مارس 2018
-
22:19الكاف: "نبض" مجلة فكرية مسرحية
05 مارس 2018