حاتم زعرة: البنك المركزي استعمل السلاح الأكثر نجاعة من أجل احتواء التضخم

أفاد الخبير المالي حاتم زعرة في حوار صباح اليوم الثلاثاء عبر اذاعة اكسبراس اف ام بأن قرار مجلس ادارة البنك المركزي التونسي القاضي برفع سعر الفائدة الرئيسية بـ 75 نقطة أساسية هو قرار موجع اظطر البنك المركزي اللجوء اليه باعتباره السلاح الأكثر نجاعة لاحتواء التضخم الحاصل في تونس.

وأشار إلى أن هذا القرار سيساهم في التخفيض من نسبة قروض الإستهلاك ولكنه سيكون له تداعيات سلبية على مستوى الإستثمار وسيكون بمثابة العائق امام حركة النمو التي بدأت بالظهور وفق قوله .

وكان مجلس إدارة البنك المركزي قد قرر إثر اجتماعه الدوري الاثنين 5 مارس 2018، الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ 75 نقطة أساسية لتنتقل من 5٪ إلى 5,75 ٪ سنويا.